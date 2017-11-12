Что советуют властям Кыргызстана, чтобы помириться с Казахстаном
Известный блогер и общественный активист Данияр Айтман предложил властям Кыргызстана три простых шага, которые помогли бы помириться с Казахстаном. Видение выхода из конфликтной ситуации он изложил на своей странице в Фейсбук, сообщает knews.kg.
"Прошел ровно месяц с начала торговой войны с Казахстаном, и пока нет никаких признаков того, что эта война близка к развязке. Напротив, наблюдается эскалация конфликта. Вчера пришло сообщение, что Казахстан ввел запрет на ввоз и реализацию молочной, мясной и кондитерской продукции четырех крупнейших производителей из Кыргызстана. Что делает правительство Кыргызстана для того, чтобы разрешить этот конфликт? Если оставить в стороне различного рода жесты, подобные денонсации межправительственного соглашения о помощи в 100 миллионов долларов, есть две меры, которые предприняло наше правительство: это жалобы в Евразийскую Экономическую Комиссию и Всемирную Торговую Организацию. Могут ли эти меры остановить торговую блокаду Кыргызстана со стороны Казахстана? Нет, не могут", – написал Айтман.
Как он отметил, Казахстан – суверенное государство, и в рамках международного права не существует никаких механизмов, которые могли бы заставить республику пересмотреть свою политику.
Активист предложил рассмотреть механизм разрешения торговых споров в ВТО.
"Теоретически Всемирная Торговая Организация может принять решение в пользу Кыргызстана (хотя это отнюдь не гарантировано, поскольку у Казахстана есть веские аргументы о том, что они просто защищают своих потребителей от некачественной продукции). ВТО может рекомендовать Казахстану устранить ограничения по ввозу товаров и/или выплатить компенсацию Кыргызстану. Но что будет, если Казахстан откажется выполнять рекомендации ВТО? А ничего не будет. В таком случае, по правилам ВТО, Кыргызстан получит право принять ответные ограничительные меры против Казахстана. Вот и все", – продолжил активист.
То же самое, по его мнению, касается жалобы в Евразийскую Экономическую Комиссию: "Там вообще перспективы туманны, поскольку, в отличие от ВТО, в ЕАЭС нет устоявшейся практики разрешения межгосударственных споров. Никакой большой дядя со стороны не придет на помощь Кыргызстану. Разрешить этот конфликт возможно только в рамках двусторонних отношений Кыргызстана и Казахстана".
"И сделать это достаточно просто. Нужно всего лишь устранить или сгладить три раздражителя, которые являются причинами зарождения и продолжения конфликта. Руководству Кыргызстана следует предпринять следующие три шага для разрешения конфликта с Казахстаном:
Во-первых, новому президенту Жээнбекову следует публично извиниться за оскорбительную речь Атамбаева. Совершенно неважно, правду тогда сказал Атамбаев или нет. Это не детский сад. Нужно прекратить выяснять отношения. Под угрозой благосостояние миллионов кыргызстанцев. Ради социально-экономической стабильности в стране (во имя которой за Жээнбекова голосовали его избиратели) новый президент должен сделать все возможное, чтобы наладить нормальные личные отношения с Нурсултаном Назарбаевым.
Во-вторых, правящей коалиции нужно отправить премьер-министра Исакова в отставку. Сапар Исаков безнадежно испортил межправительственные отношения своими нелепыми агрессивными заявлениями и смешными угрозами. Вспомните его ложные утверждения о том, что он "договорился" с самим Назарбаевым, его "жесткие" ответы Сагинтаеву, денонсацию соглашения о помощи, угрозы выпустить воду из Кировского водохранилища и отозвать лицензию у Kaz Minerals, разрабатывающего Бозымчакское месторождение.
Предвижу упреки "патриотов", что "нельзя менять правительство страны в угоду соседям". Но патриотизм тут не при чем. Здесь нужен прагматизм. Премьер-министр должен быть способен решать конкретные задачи. Сейчас задача № 1 для правительства – это нормализация отношений с Казахстаном", – высказался Айтман.
По его словам, если Исаков не способен решить эту задачу, то он должен освободить свое кресло: "Исаков сам сделал себя неудобным партнером для казахстанской стороны. Необходим новый премьер без такой отрицательной предыстории".
"В-третьих, нужно пойти навстречу требованиям казахстанской стороны в сфере таможенного регулирования: согласовать единые индикаторы стоимости, чтобы одинаковые товары облагались одинаковыми пошлинами в обеих странах, обеспечить оперативный обмен информацией между казахскими и кыргызскими таможенниками и даже ввести (в разумных пределах) совместный контроль на таможенных постах. Кыргызстан сам вошел в Таможенный Союз с Казахстаном, и если ТС – реальность, а не фикция, то таможенные службы двух стран должны работать на общих принципах и основаниях. Конечно, это серьезно ударит по интересам таможенных коррупционеров. Но ведь это и к лучшему? Ведь Жээнбеков обещал бороться с коррупцией. Вот пусть и увольняет Матраимова и прочих таможенных миллионеров – и коррупции меньше станет, и с Казахстаном отношения наладятся. Как видите, все эти три шага реальны и достаточно просты для исполнения. Необходима только минимальная воля и желание работать для блага народа Кыргызстана", – заключил активист.