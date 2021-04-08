Что стало со студентами лишившихся лицензии вузов, рассказал глава МОН РК
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК рассказал, что стало со студентами лишившихся лицензии вузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
"Было соответствующее поручение Главы государства по вопросам, касающимся повышения качества высшего образования, в том числе через механизмы отзыва лицензий у вузов, не дающих должного качества образовательного процесса, образовательных услуг", – сообщил А. Аймагамбетов.
Он отметил, что собственники учебных заведений пытаются при этом доказать свою правоту.
В уже закрытых вузах обучались более 66 тыс. студентов. По словам министра, все они переведены в другие вузы. Кто обучался на гранте, сохранили их. Тем, кто обучался платно, в большинстве случаев сохранена, а где-то и снижена стоимость обучения. Ни один студент не остался вне обучения.
Разумеется, закрытие вузов – не панацея, считает министр. Помимо отзыва генеральной лицензии, ведется работа по определенным образовательным программам и направлениям подготовки.
"В таких случаях мы отзываем не полностью генеральную лицензию, а лицензию по определенному направлению подготовки. В настоящее время у 37 вузов мы отобрали более 143 таких лицензий", – сообщил А. Аймагамбетов.
К примеру, если в прошлом году педагогов готовили 86 вузов, сейчас их готовят чуть больше 60 вузов. Не все 86 вузов имели достаточно ресурсов материальных, технических, человеческого капитала, достаточной базы для подготовки педагогов. То же самое можно сказать о подготовке специалистов в ИТ-сфере, подготовке медицинских работников. Словом, ведется работа по подготовке кадров только по тем направления, по которым они могут предоставить качественное образование.
Как отметил министр, процесс отзыва лицензий – это детально регламентированный процесс. В список для проверки попадают только те вузы, которые в группе риска. По специальной системе оценки рисков формируется перечень для проверки. Дается предписание для устранения нарушений. Процесс достаточно долгий, чтобы добросовестные вузы могли устранить ошибки и недостатки. Министерство не делит вузы на частные и государственные, поэтому при проверках не ориентируется на результаты всевозможных рейтингов. Некачественное образование может быть в любом вузе. Нельзя ждать, пока рынок сам отрегулирует ситуацию с качеством образования. Принимаются системные меры, в их числе и сертификация. Но большинство вузов, по словам министра, предоставляют очень конкурентные образовательные услуги высокого качества.