Общество
Что стало со студентами лишившихся лицензии вузов, рассказал глава МОН РК
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК рассказал, что стало со студентами лишившихся лицензии вузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

"Было соответствующее поручение Главы государства по вопросам, касающимся повышения качества высшего образования, в том числе через механизмы отзыва лицензий у вузов, не дающих должного качества образовательного процесса, образовательных услуг", – сообщил А. Аймагамбетов.

Он отметил, что собственники учебных заведений пытаются при этом доказать свою правоту.

В уже закрытых вузах обучались более 66 тыс. студентов. По словам министра, все они переведены в другие вузы. Кто обучался на гранте, сохранили их. Тем, кто обучался платно, в большинстве случаев сохранена, а где-то и снижена стоимость обучения. Ни один студент не остался вне обучения.

Разумеется, закрытие вузов – не панацея, считает министр. Помимо отзыва генеральной лицензии, ведется работа по определенным образовательным программам и направлениям подготовки. 

"В таких случаях мы отзываем не полностью генеральную лицензию, а лицензию по определенному направлению подготовки. В настоящее время у 37 вузов мы отобрали более 143 таких лицензий", – сообщил А. Аймагамбетов.

К примеру, если в прошлом году педагогов готовили 86 вузов, сейчас их готовят чуть больше 60 вузов. Не все 86 вузов имели достаточно ресурсов материальных, технических, человеческого капитала, достаточной базы для подготовки педагогов. То же самое можно сказать о подготовке специалистов в ИТ-сфере, подготовке медицинских работников. Словом, ведется работа по подготовке кадров только по тем направления, по которым они могут предоставить качественное образование.

Как отметил министр, процесс отзыва лицензий – это детально регламентированный процесс. В список для проверки попадают только те вузы, которые в группе риска. По специальной системе оценки рисков формируется перечень для проверки. Дается предписание для устранения нарушений. Процесс достаточно долгий, чтобы добросовестные вузы могли устранить ошибки и недостатки. Министерство не делит вузы на частные и государственные, поэтому при проверках не ориентируется на результаты всевозможных рейтингов. Некачественное образование может быть в любом вузе. Нельзя ждать, пока рынок сам отрегулирует ситуацию с качеством образования. Принимаются системные меры, в их числе и сертификация. Но большинство вузов, по словам министра, предоставляют очень конкурентные образовательные услуги высокого качества.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Неравенство – качество роста национальных экономик
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
Не утонуть в водовороте проблем
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
В завершение сезона
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Напрямую: вопрос – ответ
Высокая миссия курултая
Пространство для диалога
Здравоохранение на подъеме
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июня
Общество , Здравоохранение
Сколько коронавирусных больных остается в стационарах Казах…
Общество
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госап…
Общество
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]