​Что стоит уголь «приручить»?

В нынешнем году на подготовку к отопительному сезону в Костанайской области выделили 11 млрд тенге. Подобные затраты оправданы, ведь от того, насколько стабильно будут работать тепловые источники, зависит благополучие региона на протяжении семи холодных месяцев: с октября по апрель.

Оценивая степень готовности региона к зиме, замес­титель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов отметил, что ситуация стабильная и находится под контролем. Вместе с тем, по его словам, часть вопросов акиматам приходится решать в режиме ручного управления. Один из них касается закупа угля для бюджетных организаций и обеспечения им населения.

Практика последних лет показала, что приобретение угля через биржу дает школам и больницам возможность свое­временно и в нужном объе­ме запасаться топливом. На середину сентября для бюджетников его закуплено 96% от требуемого.

Сложнее с коммунальными предприятиями, которые также должны иметь необходимый угольный запас. Сегодня те приобрели лишь треть от нужного объема. Объяснение простое – финансовая несостоятельность. Значительная часть коммунальщиков – государственные предприятия, однако прямых дотаций из местных бюджетов, за редким исключением, они не получают.

Сегодня все рассчитывают на то, что существующие тарифы позволят покрыть расходы. Но как быть с долгами потребителей, которые только за тепло составляют около 250 млн тенге и серьезно влия­ют на стабильную работу компаний? Например, Кушмурунской ТЭК бюджет все же выделит 30 млн тенге на покрытие задолженности за уголь. Долг компания должна была погасить еще 1 сентября, но требуемой суммы в собственной кассе у нее, увы, нет.

В прошлые годы финансовые проблемы приводили к серьезным сложностям и в других тепловых компаниях. Некоторым приходилось даже брать кредит, чтобы оплатить поставки топлива. Сегодня наибольшие трудности с закупкой угля испытывают коммунальные предприятия Амангельдинского, Аулиекольского, Жангельдинского, Карабалыкского, Карасуского, Костанайского и Наурзумского районов.

Отдельно стоит сказать о населении, для которого нынче, по подсчетам специалис­тов управления энергетики и ЖКХ, заготовлено 80% топ­лива, или 258,5 тыс. тонн угля. При этом закуп идет традиционно неспешно. Власти, опасаясь ажиотажа с началом отопительного сезона, пытаются создать определенный запас топлива в тупиках.

– Для продажи населению каменного топлива в тупиках имеется 51,8 тысячи тонн угля, – сообщил начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Костанайской области Алмат Исенбаев. – Акиматам городов и районов необходимо продолжать работу по контролю над его поставками и ценой, не допускать дефицита в подведомственных районах. Тем более что в некоторых из них отмечено снижение темпов завоза угля железнодорожным транспортом.

Акиматам Карасуского, Федоровского, Сарыкольского, имени Беимбета Майлина, Житикаринского районов, а также Костаная и Аркалыка следует проанализировать причины замедления угольных поставок и принять меры к их наращиванию.

Акцент следует сделать на качестве и стоимости угля для населения. Как отметил первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, регион приобрел оборудование для анализа качества каменного топ­лива. Эту работу выполняет филиал Национального центра экспертизы и сертификации, чья лаборатория прошла необходимую сертификацию.

Власти заверили, что в случае выявления некачественного топлива будут вмешиваться и вводить санкции в отношении нарушителей.

Что касается цены, то аким области Архимед Мухамбетов отметил, что этот вопрос необходимо контролировать повсеместно. Сегодня, по данным управления энергетики и ЖКХ, стоимость тонны угля варьируется в пределах 9–16 тыс. тенге. В прошлом году ценовые параметры были примерно те же.

Если говорить о конкретных марках, то шубаркольский как самый ходовой в Костанае можно купить по 13–15,5 тыс. тенге, в Аркалыке – по 14 тыс. тенге за тонну. Многое в формировании цены зависит от транспортного плеча, наличия в районе угольного тупика, количества посредников.

К примеру, угольные тупики есть лишь в 12 из 20 районов области. Еще в двух обустроены угольные склады. Остальным районам приходится везти топливо автотранспортом, что, естественно, увеличивает его конечную стоимость.

Сегодня Костанайской облас­ти для отопительного сезона нужно почти полмиллиона тонн угля. А в ближайшие годы потребность в нем региона только возрастет. На этот вид топлива планируют перевести ТЭЦ Аркалыка, которая сегодня работает на дорогостоящем мазуте.

В акимате региона подчеркивают, что проект планируют осуществить уже в будущем году. Проектно-сметная документация в данный момент проходит госэкспертизу, переход городской теплоэнергоцентрали с мазута на уголь обойдется в 8,4 млрд тенге.