Общество
Что такое скрининг и для чего нужно проходить его вовремя
Казахстанцы какого возраста и на какие заболевания должны пройти скрининг в 2019 году, передает Elorda.info.   

Скрининг – это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. 

Казахстанцы какого возраста должны пройти скрининг в 2019 году?

1. На раннее выявление болезней системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца) и сахарного диабета проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета;

2. На раннее выявление глаукомы проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу глаукомы;

3. На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы должны прийти женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы;

4. На раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки ждут женщин, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет;

5. На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки проверяются мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, рака толстой и прямой кишки;

6. На раннее выявление рака пищевода и рака желудка должны явиться мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака пищевода и рака желудка;

7. На раннее выявление рака предстательной железы должны провериться мужчины в возрасте 50, 54, 58, 62 и 66 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака предстательной железы.

8. На раннее выявление хронического гепатита В и С проверяются лица с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящиеся на гемодиализе, имеющие в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и ее компонентов.

"Скрининговые обследования в полном объеме проводятся бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в поликлиниках по месту территориального прикрепления", – прокомментировали в столичном управлении общественного здравоохранения.

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