Что там, на горизонтах? Статьи 680

Казахстан сегодня занимает 12-е место в мире по доказанным запасам нефти. Общая площадь действующих и перспективных нефтегазоносных районов составляет 1,7 млн кв. км, или свыше 60% всей территории страны. Нефтегазовой отраслью обеспечивается около четверти ВВП республики. Конечно, в стране запущены серьезные и системные механизмы диверсификации экономики, прежде всего Государственная программа индустриально-инновационного развития, первая пятилетка которой уже закончена. Но это дело не одного года и, наверно, не одного десятилетия.



Международную экономику и политику сотрясает глубокая турбулентность. Резко снизилась цена на нефть. Она уже преодолела все прогнозные рубежи, и никто не знает, когда и как цена стабилизируется и начнет движение вверх. Для Казахстана и его нефтегазовой сферы это падение цен является негативным фактором и влечет за собой вполне определенные финансовые и экономические риски. Для их преодоления естественный шаг – вывести на первый план две задачи: по увеличению объемов добычи стратегического для страны сырья и по наращиванию объемов его экспорта. Но вот как это делать в наполненной неопределенностью современной международной обстановке – большой вопрос, который в одиночку решить нельзя, – он требует объединения усилий многих стран.



Одним из важных шагов международного уровня, направленным на продвижение в этом вопросе, стало проведение в нашей стране X Евразийского форума KAZENERGY «Новые горизонты энергетики: перс­пективы сотрудничества и инвестиций», открывшегося 29 сентября 2015 года в Астане. И, безусловно, одним из наиболее интересных и представительных его мероприятий стала нефтегазовая конференция "Энергобезопасность в Евразийском регионе: новый механизм сотрудничества".



Форум стал юбилейным, десятым со дня своего старта в 2006 году. И каждый год он привлекает очень авторитетный состав участников, освещает важнейшие энергетические проблемы и пути их преодоления, реально активизирует международное сотрудничество. На форуме выступают крупнейшие игроки энергетического рынка, мировые политики, ведущие ученые и эксперты. Актуальность форума определяется тем, что евразийский регион сегодня, как никогда ранее, фокусирует формирование, столкновение и взаимодействие новых крупнейших стратегий и интеграционных инициатив нашего времени. Среди них надо отметить прежде всего Евразийский экономический союз, начавший работать с 1 января 2015 года. Он стал реальным воплощением в жизнь фундаментальной Евразийской инициативы, выдвинутой Президентом Нурсултаном Назарбаевым еще в 1994 году – 21 год назад. Еще одна успешно развивающаяся инициатива – ШОС. Набирает силы и новое глобально значимое, хотя пока и неформальное, объединение БРИКС. И, конечно, огромное значение имеют масштабный проект "Экономический пояс Шелкового пути" и включающая его более объемная инициатива "Один пояс – один путь", выдвинутые руководством КНР. Это проявления нового времени, сигналы грядущего нового мироустройства, которое затронет все стороны жизни планеты, в том числе и в сфере энергетики.



Все это приведет и уже приводит к принципиальному переформатированию геоэнергетической карты Евразии. Большие изменения ждут энергетические сектора экономики, наверное, всех стран региона, а также систему транзита энергии и ресурсов. Это будут очень важные шаги, в корне меняющие взаимоотношения всех сторон, представленных на энергетическом рынке региона. В частности, для Казахстана становится актуальным смещение приоритетов транспортировки углеводородов на Восток, прежде всего в Китай, лидирующий по потреблению нефти в мире. Столь масштабные проекты, как "Один пояс – один путь", будут успешно работать только в условиях политической стабильности и безопасности. В том числе и в такой чувствительной сфере, как энергетическая безопас­ность, которая становится ключевым условием развития наших стран, региона и мира в целом. Сегодня, как никогда ранее, актуально обеспечить состояние защищенности и перспективы развития национальных энергетических систем, включая доступ к сырьевым ресурсам, безо­пасность их добычи, переработки и транспортировки сырья, передачи электроэнергии внутри стран и между ними.



Ситуация, складывающаяся в данной сфере, достаточно динамична. Выступая на VIII Астанинском экономическом форуме, Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев отметил: "Особую важность имеет инициатива лидера КНР "Экономический пояс Шелкового пути", которая впервые была озвучена в Астане. Мы одними из первых поддержали эту инициативу и уже вносим свою лепту».



Реализация "Экономического пояса Шелкового пути" уже открывает новые перспективы не только для диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, но и для общего рос­та объема торговли на Евразийском континенте. На недавних встречах в Пекине с руководителями КНР и крупнейших корпораций Китая Нурсултан Абишевич подчеркнул, что у наших стран большой опыт взаимодействия в добыче, транспортировке и переработке энергетического сырья, в частности, с корпорациями CNPC и "Цинхуа".



Принятая по инициативе Президента Казахстана программа "Нұрлы жол" предусматривает, в частности, крупные вложения в транспортные проекты для трансконтинентальных коридоров. Думаю, это характерный пример системных действий нашего Елбасы на опережение, предвидения ключевых трендов развития страны, региона и мира в целом.



Совсем недавно казахстанская делегация приняла участие во II Меж­дународном логистическом форуме "Китай – Шелковый путь", состоявшемся в городе Ляньюньгане. В ходе встреч была презентована новая экономическая политика РК "Нұрлы жол" в контексте взаимной синергии с программой КНР "Один пояс – один путь".



Все это, безусловно, дает новый толчок развитию региональной экономической кооперации в сфере нефтегазового сотрудничества. И в этом плане состоявшаяся 29 сентября конференция стала весьма заметным явлением. На ней были обсуждены многие аспекты развития такого сотрудничества, создания ресурс­ных мостов Экономического пояса Шелкового пути и его концепции в нефтегазовой части, технологичес­кой модернизации отрасли и другие. Это явилось важным шагом по выработке реальных подходов к созданию нефтегазовой составляющей Шелкового пути. Такая задача сегодня ставится впервые в мировой практике, и ее решение откроет принципиально новые перспективы для развития нефтегазовой сферы всего Евразийского региона.



Должен отметить, что здесь очень большое значение сыграл накопленный Ассоциацией KAZENERGY огромный опыт международного сотрудничества в сфере энергетики и высокий авторитет на мировой арене. Благодаря этому на форум, включая и нефтегазовую конференцию, удалось привлечь крупнейших игроков нефтегазового рынка мира. В частности, соорганизаторами неф­тегазовой конференции выступили такие мощные структуры, как Инженерная академия Китая и корпорация CNPC, в числе участников оказались ведущие специалисты и ученые целого ряда стран. Вследствие этого выработанные форумом и конференцией мнения и рекомендации подкреплены солидным авторитетом науки и практики, реальны и перспективны.



На конференции было также подчеркнуто, что больше внимания важно уделять научному и инженерному обеспечению энергетической отрасли. Особенно это актуально в связи с беспрецедентно жестким ростом конкуренции в данной сфере и нарастанием трудностей в добыче ресурсов.



Каковы эти трудности? Прежде всего это все более сложное и разнообразное геологическое строение месторождений и разнообразие составов углеводородов. Новые месторождения характеризуются, как правило, сложным строением и малой проницаемостью пластов. Это свойственно как отечественной, так и мировой практике. К примеру, более 80% запасов нефти в Западном Казахстане связано с подсолевыми месторождениями, залегающими в сложно-построенных резервуарах-коллекторах при наличии в попутном газе высокого содержания сероводорода и углекислого газа.



Также в мировой практике не­уклонно сокращаются запасы легкодобываемой нефти, которой соответствовали, в частности, большие дебиты добывающих скважин (в т. ч. фонтанирование). В Казахстане такие запасы сегодня практически исчерпаны. Значительное число наших месторождений содержат сильно вязкую и парафинистую нефть, причем залегающую на больших глубинах (более 3 км). Так, нефтяные пласты на известных месторождениях Тенгиз, Карачаганак, Жанажол, Кашаган в среднем находятся на глубине 4–6 км. Кроме того, эта нефть обладает аномальными свойствами и характеризуется значительным содержанием сернистых соединений. Все данные факторы создают серьезные трудности и повышают себестоимость как при добыче нефти, так и при доставке ее по магистральным трубопроводам. Такая ситуация становится особенно чувствительной и превращается в экономическую угрозу на фоне падающих цен на нефть.



Еще один важный аспект – необходимость повышения коэффициента нефтеотдачи пластов. Это одна из ключевых задач отрасли. По информации Минэнерго, сейчас в Казахстане около 70% нефти на действующих месторождениях остается неизвлеченной. По подсчетам экспертов, внедрение новых методов нефтеотдачи позволило бы нарастить извлекаемые запасы нефти в Казахстане как минимум на 15–20%. А ведь при существующих в Казахстане объемах добычи повышение нефтеотдачи хотя бы на 1% равносильно введению в строй нового крупного нефтяного месторождения.



Особую значимость приобретают вопросы повышения эффективности разработки малопродуктивных пластов, залежей высоковязких нефтей, нефтегазовых объектов с обширными водонефтяными зонами. Для этого уже есть и используются определенные технологии – горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, закачка полимеров или пара в пласт и другие.



Однако практика показывает, что процесс "ухудшения" месторождений носит перманентный характер, поэтому перечень таких технологий надо постоянно расширять и повышать их эффективность. Именно здесь лежит серьезное поле деятельности для расширения научно-инженерного взаимодействия на евразийском пространстве, в том числе с нашими российскими и китайскими коллегами. По большому счету, задача "реанимации" использованных месторождений со столь большим содержанием остаточной нефти должна расцениваться чрезвычайно ответственной и архиприоритетной для отечественной науки, инженерной деятельности и инноваций. Аналогично, нужны и новые эффективные технологии транспортировки энергетического сырья, его переработки и потреб­ления, инженерные кадры нового поколения.



Наука и инженерная мысль, особенно при действенном международном сотрудничестве, способны все это обеспечить. Такое утверждение я выношу не только из общих сооб­ражений, но и как ученый, многие годы занимающийся именно такой проблематикой. К примеру, у казахстанских ученых есть научные разработки по моделированию и оптимизации добычи нефти на сложных месторождениях, по компьютерно-управляемым системам трубопроводного транспорта нефти, и т. д. Уверен, что новые подходы к объединению научно-инженерных усилий в этом направлении, прозвучавшие на Х Евразийском форуме KAZENERGY, результаты конференций, дискуссий, встреч, подписание соглашений выльются в новые механизмы международного сотрудничества. И реально откроют будущие горизонты развития энергетической сферы, ее науки, инженерных разработок и инноваций, взаимовыгодного трансферта знаний и технологий.



Бакытжан ЖУМАГУЛОВ, президент Национальной инженерной академии РК