Что-то новенькое

Опыт – сын эксперимента

Установленные в нынешнем году в областном центре Восточного Казахстана знаки «Пешеходный переход» оказались в центре внимания по нескольким причинам. Во-первых, они значительно отличаются от стандартных. Во-вторых, обошлись бюджету в кругленькую сумму как раз в то время, когда Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал в условиях коронавируса оптимизировать расходы.

На установку 60 знаков на 30 «зебрах» из бюджета было выделено 30 млн тенге – по 500 тыс. тенге за каждый.

В-третьих, и, наверное, это главное, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска провел закупки способом из одного источника, то есть вопреки принципам состязательности и открытости.

История вызвала нешуточный резонанс. В ситуацию вмешался общественный совет по противодействию коррупции при городском филиале «Nur Otan». Партийцы порекомендовали акимату вернуть в казну бюджетные средства, а кроме того, обратились в региональный департамент внутреннего госаудита и в антикоррупционное ведомство с просьбой дать свою оценку инциденту.

«Казахстанская правда» решила получить информацию, что называется, из первых уст – в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска. Мы попросили пояснить, что зас­тавило провести закупки без конкурса и почему в городе поя­вились знаки, не соответствую­щие установленному образцу.

Ответ за подписью заместителя начальника отдела Нуржана Жапбарова, мягко говоря, удивил. Нам заявили, что речь идет не просто о дорожном знаке, а об установленном (цитата) «в рамках экспериментального опыта, предусмотренного дейст­вующим законодательством» комплексе, включающем стойку, высокоотражающую пленку, диодную индикацию, светоотражение в виде восклицательного знака, дополнительную подсветку зоны ожидания, а также выхода на переход.

Более того, по заверению зама, именно благодаря системной работе отдела, включающей установку данных комплексов, в нынешнем году число ДТП на «зебрах» снизилось на 50%.

«В соответствии с требованием пункта 4,8 национального стандарта СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения» в экспериментальных целях допускает­ся в установленном порядке применять техничес­кие средства регулирования дорожного движения (знаки), не регламентированные действую­щими межгосударственными и национальными стандартами, – значится в официальном ответе. – Выбор данного поставщика в 2020 году обусловлен несколькими причинами. Во-первых, предложенный вариант обладал лучшими техническими характеристиками, во-вторых, дейст­вующим законодательством предусмотрена возможность поддержки казахстанских произ­водителей, имею­щих авторское право, путем заключения прямого договора, в-третьих, предложенная цена не была выше выделенных средств в прошлые годы».

Можно только гадать, на каком основании отдел акимата провел линейную связь между статистикой ДТП и новыми знаками-«комплексами». Если спросить полицейских, которые несут службу на дорогах, они наверняка скажут, что на снижение аварийности повлия­ли строгие карантинные ограничения на транспорт весной и летом, вплоть до полного зап­рета на поездки в выходные и праздничные дни. Едва отменили строгости, и автомобильный поток вернулся к прежней своей интенсивности, ДТП посыпались как из рога изобилия.

Еще удивительней выглядит ссылка на поддержку производителей, имеющих авторские права. Серьезно?! То есть можно прилепить, условно говоря, сияю­щий смайлик к знаку «Главная дорога», оформить патент, и это – железобетонный аргумент, чтобы провести госзакупки без конкурса и по космической цене? Вот уж действительно чудеса да и только!

Что-то пошло не так

На днях своим заключением с нуротановцами поделился областной департамент внутреннего государственного аудита. Вывод следующий: закупка дорожных знаков способом из одного источника путем прямого заключения договора проведена неправомерно.

«Установлено отсутствие документов в обоснование стоимости приобретаемого товара, а именно: отсутствуют расчеты и прайс-листы, что является нарушением пунктов 41 и 71 Правил составления и предоставления бюджетной заявки, – значится в информации аудиторов. – В связи с тем, что у заказчика отсутствуют обоснование цены товара, а также закупочной цены на конкурентной основе, в аудиторском отчете произведена ссылка на необходимость изучения вопроса ценообразования соответствующими органами. Кроме того, ТОО, с которым заклю­чен договор по госзакупкам, не обладает исключительными правами в отношении предмета закупки «знак дорожный, предупреждаю­щий, светодиодный».

Как пояснила председатель общественного совета по противодействию коррупции Усть-Каменогорского филиала «Nur Otan» Елена Березинская-Абилова, основными принципами госзакупок являются конкуренция, открытость, прозрачность. Государство предусмотрело формат конкурсов как раз для того, чтобы использовать бюджетные средства максимально эффективно. Чтобы выбрать из множества вариантов наиболее выгодный.

Партийцы уже направили горотделу ЖКХ рекомендацию обеспечить на постоянной основе четкое соблюдение требований Закона РК «О государственных закупках». Кроме того, с результатами госаудита сейчас знакомятся в областной антикоррупционной службе.

«Казахстанская правда» обратилась за пояснениями в ведомство, отвечающее за порядок на городских улицах, – в областной департамент полиции.

«Заказчиком по приобретению и установке «инновационных» дорожных знаков «Пешеходный переход» является владелец улично-дорожной сети – ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска», – пояснили в департаменте. – Выбор мест установки дорожных знаков согласовывался отделом ЖКХ с городским управлением полиции с перспективой установки таких знаков вблизи общеобразовательных школ и учреждений образования, имею­щих непосредственный выход на проезжую часть дороги.

Соответствие устанавливаемых дорожных знаков должно подтверждаться сертификатами на изделие, пленку (дорожные знаки, стойки, крепление и т. д.), что проверяется аккредитованными лабораториями, не подотчетными ведомствам МВД РК. Вместе с тем в соответст­вии с Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» с 2016 года органы внутренних дел исключены из состава комиссий по приемке в эксплуатацию автомобильных дорог и сооружений на них (в т. ч. дорожных знаков). Приемка объектов (сооружений) в эксплуатацию осуществляется без участия уполномоченного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (Министерства внутренних дел РК).

Вот так! Оказывается, новые «комплексы» появились без ведома полицейских! Вместе с тем у истории со знаками-«комплексами» двойное дно. Выяснилось, что владельцами компании-поставщика являются депутаты гормаслихата Усть-Каменогорска. Вроде бы ничего в этом «такого», мало ли предпринимателей в депутатском корпусе? Однако есть одно «но».

Напомним: отдел горакимата провел закупки на 30 млн тенге способом из одного источника – тем самым, который Глава государства назвал «кормушкой для чиновников и «прилипал». Но едва история получила отклик в местных СМИ, гормаслихат проявил любопытнейшую реакцию. Здесь собрали комиссию по вопросам депутатских полномочий и социально-культурному развитию и приняли постановление № 1 с названием «О публикации «В Усть-Каменогорске установили дорожные знаки за полмиллиона за штуку». Процитируем его: «Заслушав депутатов гормаслихата и руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, комиссия постановила: для определения правовой оценки действий, вызвавших общественный резонанс, депутатам рекомендовано обратиться в суд».

Если перевести округлые фразы на обычный язык, получится, что народные избранники дали отмашку для подачи судебного иска на журналистов. Как говорится, без комментариев.