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​Что-то в облике твоем…

Дильназ Шиебаева

Какую бы улицу ни выбрали, обязательно найдутся нарушения. Причем сами же хозяева своих жилищ складируют за забором весь свой бытовой и строительный мусор. Неужели им самим нравится такая перспектива: утопать в собственных отходах?

К сожалению, как бы печально это ни звучало, но мусорная проб­лема остается одной из самых острых и актуальных на сегодняшний день.

Улицы Набережная и Афанасье­ва… Недостатки сразу же бросились нам в глаза: у некоторых частных домов горы строительных отходов, где-то можно увидеть старую мебель, разорванные пакеты, из которых в прямом смысле слова вываливается весь хлам, мало того, он разлетается по всей округе!

Пытаемся поговорить с нарушителями правил благоустройст­ва: одни утверждают, что делают в доме ремонт, поэтому оставляют ненужный материал рядом с ­забором, другие только пожимают плечами, мол, «знаем, что нарушаем, все устраним в срок». Тем не менее со всеми проводилась разъяснительная работа. Благо, люди, живущие на этих улицах, с пониманием отнеслись к нашему визиту. Всем им были вручены ­уведомления, а тем, кого не удалось застать дома в это время, ­предупреждения оставили в воротах и почтовых ящиках. Всем им дается 7 дней, чтобы устранить недочеты, в противном случае нерадивых граждан ждет административный штраф согласно статье 505 КоАП РК. При повторном нарушении в течение года – размер штрафа увеличивается.

Хотелось бы напомнить, что ранее мы проводили рейд по ул. Павлова и Ленина. Тогда были роз­даны десятки уведомлений. По истечении срока представители акимата поселка Затобольск посетили адреса нарушителей. И надо сказать, что свои обещания жильцы данных улиц выполнили, весь мусор был вывезен.

Отсюда возникает вопрос: стоит ли ждать визита местных властей, чтобы у себя же навести порядок?

– Я считаю, что каждый житель должен содержать свой дом и придомовую часть в надлежащем виде. Ведь благоустройство – это забота не только местной власти, но и населения, и эта работа должна быть совместной, – говорит аким поселка Затобольск Адиль Умуртаев.

И мы согласны с его мнением. Затобольск, да и другие населенные пункты приобретут опрятный вид лишь тогда, когда его жители сами начнут заботиться о чистоте и порядке.

А как было бы хорошо, если бы все дома и новые постройки были в едином архитектурном стиле, как к примеру, в микрорайоне «Северный», что в селе Заречное. Однотипные жилые дома, невысокие заборы. Глядя на это все это, глаз радуется.

Мы потихоньку идем к тому, чтобы соблюсти дизайн-код, как например, это уже делается в Алматы. Кстати, там впервые внедрен дизайн-код, который был разработан на основе канадского общегородского стандарта и немецкого опыта – город без заборов. Работы в этом направлении продолжаются по сей день и закончатся в конце 2019-го. К слову, в прошлом году в Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» внесены изменения. Согласно им, города Казахстана должны соблюдать единую архитектурную концепцию, основными параметрами которой являются внешний облик, цветовое решение, этажность, отделочные материалы, ограждения, тип кровли и расположение хозяйственно-бытовых построек на территории участка при строительстве индивидуального жилого дома. Но это не значит, что все дома будут абсолютно одинаковыми. В пример можно привести европейские улицы, где все фасады выполнены в едином стиле.

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