Что толкает госаудиторов на коррупционные преступления, рассказал Смаилов
Лаура Тусупбекова
Неконкурентная заработная плата толкает госаудиторов на коррупционные преступления. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил первый заместитель Премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как он отметил, за период 2017-2019 годов было задержано и осуждено 16 аудиторов и один работник вспомогательного подразделения.
"Основная причина проявления коррупции - это "прямые контакты" аудитора с объектом. На коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов, привлекаемых к следственным мероприятиям правоохранительных органов", - заявил глава Минфина.