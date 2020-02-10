Экономика
Что толкает госаудиторов на коррупционные преступления, рассказал Смаилов
Лаура Тусупбекова
Неконкурентная заработная плата толкает госаудиторов на коррупционные преступления. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил первый заместитель Премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как он отметил, за период 2017-2019 годов было задержано и осуждено 16 аудиторов и один работник вспомогательного подразделения.

"Основная причина проявления коррупции - это "прямые контакты" аудитора с объектом. На коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов, привлекаемых к следственным мероприятиям правоохранительных органов", - заявил глава Минфина.

Также Алихан Смаилов сообщил о том, что в 2019 году Комитетом внутреннего государственного аудита выявлено финансовых нарушений на 245 миллиардов тенге.

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