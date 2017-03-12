​Что тормозит сотрудничество?

Перспективы большие, но этот процесс тормозит настороженность предпринимателей, которые с опаской воспринимают новые возможности, и сложности, связанные с документальным оформлением такого парт­нерства.

– К сожалению, это направление не очень развито в нашем регионе, – говорит председатель правления НК СПК «Орал» Ержан Балтаев, – так как это новый институт и не все пока до конца понимают, что он из себя представляет. Даже мы в своей работе зачастую сталкиваемся с новыми для себя вопросами, практика нарабатывается в процессе. Кроме этого, частная финансовая инициатива предполагает предоставление пакета документов. Инициатор должен разработать концепцию проекта, у которой должна быть определенная структура. Это не так просто. Но тем не менее работа в этом направлении ведется. Разработаны типовые формы документации проектов ГЧП.

Среди направлений, которые уже успешно реализуются в области, – частные детские сады, выполняющие государственный заказ, и строительство нового комфортабельного жилья на месте ветхого. Однако сказать, что это ГЧП в чистом виде, нельзя, так как отсутствует главный элемент – долгосрочность сотрудничества.

– Все частные детские сады, которые работают в области, имеют элементы государственно-частного партнерства, – отмечает Ержан Балтаев. – Дошкольные заведения заключают с органом образования недолговременные контракты, которые не дают им никаких гарантий. В случае если владельцы детских садов разработают концепцию, у них есть возможность получить более значимую поддержку от государства. Однако здесь есть одно «но». В этом случае дошкольному заведению придется участвовать в конкурсе, что является обязательным условием для ГЧП. Заключить контракт напрямую можно лишь в случае обладания эксклюзивными правами на услуги.

Кстати сказать, подобный проект находится сейчас на рассмотрении местных властей и касается установки в Уральске камер наружного наблюдения в рамках программы Smart City.

По словам Ержана Балтаева, к СПК «Орал» обратилась астанинская компания, которая предлагает запатентованное программ­ное обеспечение, позволяющее не просто вести запись с камер, но и анализировать изображение. К примеру, выявлять номер автомобиля, водитель которого нарушил правила движения.

– Стоимость этого проекта, относящегося к частной финансовой инициативе, составляет около 500 миллионов тенге, – говорит он. – Участие государства в этом случае выражается в возмещении эксплуатационных затрат, то есть средств на обслуживание камер. Взамен мы получаем обеспечение безопасности на улицах города.

Еще один довольно перспективный, по мнению специалиста, проект касается освещения областного центра.

– Эта сфера всегда была прерогативой государства, бюджетные средства выделялись на установку и дальнейшую эксплуатацию мачт освещения, – отмечает Ержан Балтаев. – Привлечение частной компании сократит расходование государственных денег, которые будут направляться только на обслуживание и электроэнергию, а все остальные траты возьмет на себя бизнес.

Оценивая перспективность механизма ГЧП, СПК «Орал» внесла акимату области предложение, чтобы любой проект, на который поступает бюджетная заявка, мог быть изучен на предмет возможности реализации с помощью государственно-частного парт­нерства. Самое главное, чтобы он был рентабелен для частника и выгоден для государства. Но пока эта процедура не утверждена, изучаются ее возможности.

По словам Ержана Балтаева, механизм ГЧП может быть применен практически в любой сфере. Даже рассматривается возможность передачи в доверительное управление уральского футбольного клуба «Акжайык», выступающего в премьер-лиге Казахстана.

– Государство ежегодно тратит немалую сумму на развитие клуба, – говорит он. – Если мы пригласим к сотрудничеству известные компании, работающие в этой сфере, а государство обеспечит обычный объем ежегодных вливаний, то частник сможет развивать другие направления на уже имеющейся базе, например детский футбол.

Среди перспективных направлений для региона представитель СПК «Орал» называет также строительство арендного жилья. По его словам, предприниматель должен будет построить дом и сдать жилье очередникам по льготной цене, а остальную часть средств субсидирует государство. В результате акимат, не участвуя в строительстве, решает проблему возведения качественных домов, а благодаря уже заложенным на эти нужды бюджетным средствам обеспечит жильем большее число нуждающихся граждан.

Весьма необычный, но тоже очень нужный проект, разработанный СПК «Орал», пока не находит поддержки у бизнеса – это создание фабрики детского питания. В случае его реализации обеспечивать едой все городские детские сады и школы сможет одно специализированное предприятие, вместо большого количества мелких, которые работают сейчас. Среди плюсов такого подхода специалист видит обеспечение детей качественным питанием, контроль, который проще обеспечить на одной кухне, чем на сотне, эффективность труда и снижение возможностей для коррупции при разыгрывании тендеров.