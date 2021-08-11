Что тревожит животноводов?

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Серик Кабдулов

По словам заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, в регионе насчитывается около 184 тыс. голов крупного рогатого скота, 591 тыс. овец и коз, свыше 95 тыс. лошадей и около 33 тыс. верблюдов. Для их обеспечения требуется 573 700 тонн грубых кормов.

– С прошлого года имеется остаток 22 100 тонн кормов. Из необходимых ныне 551 600 тонн 358 тысяч тонн будет заготовлено в нашей области, остальные 193 600 тонн доберем с лугов других областей по договоренности и путем закупки готовых грубых кормов. На сегодня заготовлено чуть более 10% от необходимого, – сообщил Кайрат Нурлыбаев.

Также он отметил важность субсидий, выделяемых на кормозаготовку. Так, в прошлом году при поддержке региональных властей было выделено почти 700 млн тенге в виде субсидий около 300 крестьянских хозяйств. В нынешнем году требуется еще 600 млн тенге.

– Из всех районов ситуация сложнее всего в Жылыойском. Район граничит с Мангистауской областью, где в этом году установилась особенно засушливая погода. Для жылыойских крестьянских хозяйств и частных скотоводов проводится заготовка кормов на территории Кызылкогинского района и в двух районах Актюбинской области – Кобдинском и Байганинском. Параллельно прорабатываются вопросы стабилизации цен на рулоны. Кроме того, проведены переговоры с акиматами Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, для того чтобы определить оператора по доставке комбикормов, ячменя, – отметил замакима.

Ситуация в Исатайском районе также вызывает обеспокоенность. Местные животноводы бьют тревогу – нехватка воды в каналах приводит к гибели скота. Главная водная артерия здесь – Нарынский канал, который не ремонтировался с момента его сдачи в эксплуатацию 60 лет назад. В результате вода в канале и его протоках заболотилась, заросла камышом, скот в поисках водопоя попадает в эти болота и тонет.

– К сожалению, Нарын относится к республиканской собственности, а деньги на ремонт не выделялись. На сегодня водопропускная способность канала очень низкая из-за его ветхости. Готовится ПСД на проведение ремонта. Но все же силами «КазСуШар» проводится работа по обеспечению хозяйств водой. Ею наполняются котлованы для водопоя скота, – пояснил Кайрат Нурлыбаев.

Более или менее стабильная ситуация в Кызылкогинском ­районе, где с каждым годом растет поголовье скота, соответственно, жизнь жителей налаживается. На сегодня из запланированных 129 111 тонн кормовой травы заготовлено 20%.

С акиматом Западно-Казах­станской области есть договоренность о предоставлении соседями 10 тыс. га площадей для заготовки кормов. Кроме того, на эти же цели из земельного фонда Кызылкогинского района для крестьянских хозяйств и частных животноводов выделено 96 участков общей площадью 71 150 га.

По словам заместителя руководителя ТОО «Алгабас» Жумабая Ембергенова, у хозяйства есть 8 тыс. га лимана, но на сегодня сено косят на площади 5 тыс. га. Остальные участки по договоренности отданы животноводческим хозяйствам КХ «Сарайшык», «Ербол», «Асылайым» и другим. В связи с засушливой погодой удовлетворены все поступившие заявки от крестьян, участки для них распределены. Ежегодно на участке заготавливается 800 тонн сена, на данный момент заготовлено 400 тонн. Рулон с поля продается по 8 тыс. тенге, а с доставкой обойдется в 10 тыс. Алгабасцы заверяют, что завышать цены не планируют, рулон весом в среднем 250 кг будет стоить не дороже 10 тыс. тенге. В текущем году травостой хороший, урожайность с 1 гектара составляет 15 центнеров. Это ежегодный показатель, так как есть лиманное орошение. Но если в прошлые годы трава была и на неорошаемых участках, то в нынешнем году ее там нет.

– Главной проблемой для нас является дефицит кадров, в частности, механизаторов. Молодежь не хочет работать на тракторе, избегает работы в поле. Хотя платим 150 тысяч тенге на руки, предоставляем жилье и питание. При хорошей работе в виде премии выдаем 20 рулонов сена. Сейчас в основном работают люди пенсионного и предпенсионного возраста, мы благодарны им, создаем для них все необходимые условия. От города далековато ехать по бездорожью, поэтому работники живут здесь в вагончиках, есть повар. Сегодня на поле работают трактора с сенокосилками, граблями, пресс-рулоном, стогометом. Работы начали с 5 июля, даст бог, до октября завершим, – рассказывает Жумабай Ембергенов. – Нашим тракторам по 30 лет, но покупать новую технику пока не получается. В тракторе главное, чтобы мотор работал, меняем его, а остальное – мелочи. По договору с «КазСуШар» за отпус­каемую воду из канала ежегодно платим около 3 миллионов тенге, в зависимости от объема потребленной воды. В прошлом году положенную от государства субсидию – возмещение 50% затрат – не получили. Нам сказали, что мы опоздали... Также не получили субсидии на заготовку кормов. Между тем расходов у нас достаточно. В день расход солярки составляет 200 литров, беру сразу на два дня 400 литров за 76 тысяч тенге. Там тоже субсидирования нет.

Нынешние проблемы животноводов должны быть решены при непосредственной поддерж­ке государства, считают на селе.

Ранее, на расширенном заседании Правительства, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев показал, что знает о тяжелой ситуации в сельском хозяйстве, возникшей из-за засухи.

Глава государства поручил Правительству и акимам совместно с холдингом «Байтерек» в срочном порядке разработать комплекс мер для поддержки пострадавших фермеров и рассмот­реть возможность заготовки сена на особо охраняемых природных территориях в качестве чрезвычайной меры.

– Государство в обязательном порядке окажет необходимую помощь, фермеры также должны подключиться к совместной работе, – сказал Президент.

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