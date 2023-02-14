Почему укрепился тенге, рассказали в Нацбанке

Фото: Kazpravda.kz

За январь курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,5% – до 460,52 тенге за доллар. При этом валютные интервенции Национальный банк не проводил.

"Поддержку тенге в январе оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 453 млн долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 228 млн долларов", – пояснил замглавы Нацбанка.

Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – продолжил Шолпанкулов.

Также он отметил, что золотовалютные резервы по итогам января 2023 года увеличились на 1,6 млрд долларов США – до 36,7 млрд долларов США в связи с приростом валютных активов и ростом цен на золото.

"Активы Нацфонда в январе текущего года увеличились на 3,4%, или 1,9 млрд долларов США, до 57,6 млрд долларов США благодаря росту основных мировых индексов. Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 235 млрд тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 228 млн долларов США. Поступления составили 197 млрд тенге, в том числе 152 млн долларов США в иностранной валюте", – резюмировал Шолпанкулов.