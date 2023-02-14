Почему укрепился тенге, рассказали в Нацбанке

Экономика
115
Елисеева Екатерина
корреспондент

Какие факторы влияют на курс тенге, рассказал на заседании Правительства заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

За январь курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,5% – до 460,52 тенге за доллар. При этом валютные интервенции Национальный банк не проводил.

"Поддержку тенге в январе оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 453 млн долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 228 млн долларов", – пояснил замглавы Нацбанка. 

Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – продолжил Шолпанкулов. 

Также он отметил, что золотовалютные резервы по итогам января 2023 года увеличились на 1,6 млрд долларов США – до 36,7 млрд долларов США в связи с приростом валютных активов и ростом цен на золото. 

"Активы Нацфонда в январе текущего года увеличились на 3,4%, или 1,9 млрд долларов США, до 57,6 млрд долларов США благодаря росту основных мировых индексов. Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 235 млрд тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 228 млн долларов США. Поступления составили 197 млрд тенге, в том числе 152 млн долларов США в иностранной валюте", – резюмировал Шолпанкулов. 

Популярное

Все
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Свыше 200 тенге – такая разница в цене за десяток яиц наблюдается в разных торговых точках Павлодара. Самый доступный товар – на фермерском рынке «Жайляу»
Недорогой лук завезли в магазины Улытау и Кызылординской области
Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?
В Костанае исчезают мемориальные доски. Кто и как их должен искать, законом не регламентировано
Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от землетрясения Турции?
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринимателей, устроивших мусорную свалку рядом с жилым массивом
Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
Первая попытка из пяти
Пример настоящего профессионала
Дебоширам – по заслугам
"Они даже не спят" – жители Турции благодарят казахстанских спасателей
Регистрация продолжается
В кругу литературных героев
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Закон Республики Казахстан
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

Применение отечественных научных разработок в экономике рас…
Жамаубаев назвал не освоившие бюджет министерства и акиматы
Снизить инфляцию вдвое по итогам года поручил Смаилов
Отгрузка ГСМ – по плану: на ПНХЗ завершили ремонт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]