​Что за буквы, что за книжки!

Собрание главных книжек всех первоклашек включает 63 букваря от конца XIX века до 1960-х годов, от черно-белых до первых красочных цветных. Это учебники для детворы из Казахстана, Молдавии, Осетии, Чечни, Эвенкии, Грузии, Болгарии, Украины, Армении… Всего – на 30 языках, включая языки малочисленных народов, например, кумыков и коми.
Каждый из букварей – чудо, увлекающее детей чтением и дающее первые научные знания. Каждый наполнен добрыми, теплыми картинками, отражающими при этом этническое своеобразие и приметы времени.
На обложке азбуки для классов с эвенкийским языком обучения – улыбчивая девочка в малице. В книге для маленьких жителей Чукотки с первых страниц встречаются рисунки северных оленей и пушистых лаек. На рисунке в молдавском букваре малыши помогают укладывать в корзины виноград. В немецком – высаживают деревья, поливают. В азбуке для казахских классов изображена девочка в национальном костюме, как сказали бы сегодня, няшка. Рядом картинка, где белозубый крепыш поит жеребенка…
– Все учебники с крупным удобным для первоклассников шрифтом, с замечательными примерами каллиграфии, – рассказала директор университетской научной библиотеки Перизат Нуралиева. – В основном собраны издания конца 50-х – начала 60-х годов. Несмотря на то что после войны прошло не так много времени и экономика только восстанавливалась, практически все буквари в твердом переплете, очень красочные. Если открыть болгарскую азбуку «Първата читанка» 1960 года, можно увидеть трогательные моменты быта: девочка помогает маме полоскать белье в корыте, развешивает платьица на бельевые веревки, дети кормят козочек. Сейчас где такое увидишь?
Есть в коллекции раритетный экземпляр – русский букварь для совместного обучения чтению и письму, с рисунками в тексте, образцами письма и материалом для самостоятельных работ, составленный братьями Василием и Алексеем Сатаровыми. Книга издана в 1917 году в московской типографии Сытина.
Удивительную коллекцию в свое время собрал кандидат педагогических наук, преподаватель Усть-Каменогорского пединститута Федор Голованов. В нынешнем году 100 лет со дня его рождения. По воспоминаниям ветеранов университета, Федору Григорьевичу с трудом давалась речь – сказывалось полученное в войну тяжелейшее ранение в челюсть. Однако его лекции старались не пропускать, студентов подкупала энциклопедичность его знаний. Он мог провести занятия едва ли не по любому предмету: отлично разбирался в точных науках, хорошо рисовал.
Именно благодаря усть-каменогорскому ученому у первоклассников всех школ на рубеже 60–70-х годов появились прописи для шариковой ручки. Первые буквы ребятишки осваивали по пособиям с горизонтальными линейками, контурами для упрощенного выведения и непрерывного нижнего соединения. До этого почерк детям ставили перьевыми ручками, заправленными чернилами. Ученики носили в портфелях чернильницы, пальцы вечно были вымазаны фиолетовым. В тетрадки вкладывали промокашки – салфетки, чтобы подсушивать кляксы. Самая известная школьная песенка тех лет начиналась со слов «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь...»
Сейчас, когда первоклашек сначала учат пользоваться ноутбуком и смартфоном и только потом работать с тетрадью, головановская идея ускоренного письма шариковой ручкой выглядит наивной. Тем не менее 60 лет назад усть-каменогорцу пришлось выдержать нешуточное научное сражение с именитыми профессорами – приверженцами старой системы перьевой каллиграфии.
– Все буквари мы оцифровали, – пояснила директор. – Подлинники не прячем, они выставлены в читальном зале редких книг. Их всегда с удовольствием смотрят гости, из какой бы страны они ни были. У кого-то к ним профессиональный интерес, для многих это повод вспомнить свою первую учительницу, первые школьные денечки. Выставку обязательно смотрят наши первокурсники во время обзорной экскурсии по университету, никто не остается равнодушным.
Коллекция букварей Восточно-Казахстанского университета является редчайшей. На постсоветском пространстве собрание такого рода есть еще у лингвиста из Латвии Юриса Цибульса. Им собрано около 7 300 букварей и азбук из 208 стран мира, правда, не только в виде книг, но и на дереве, глине, коже и так далее.