​Что за буквы, что за книжки!

Собрание главных книжек всех первоклашек включает 63 букваря от конца XIX века до 1960-х годов, от черно-белых до первых красочных цветных. Это учебники для детворы из Казахстана, Молдавии, Осетии, Чечни, Эвенкии, Грузии, Болгарии, Украины, Армении… Всего – на 30 языках, включая языки малочисленных народов, например, кумыков и коми.

Каждый из букварей – чудо, увлекающее детей чтением и дающее первые научные знания. Каждый наполнен добрыми, теплыми картинками, отражающими при этом этническое своеобразие и приметы времени.

На обложке азбуки для классов с эвенкийским языком обу­чения – улыбчивая девочка в малице. В книге для маленьких жителей Чукотки с первых страниц встречаются рисунки северных оленей и пушистых лаек. На рисунке в молдавском букваре малыши помогают укладывать в корзины виноград. В немецком – высаживают деревья, поливают. В азбуке для казахских классов изображена девочка в национальном костюме, как сказали бы сегодня, няшка. Рядом картинка, где белозубый крепыш поит жеребенка…

– Все учебники с крупным удобным для первоклассников шрифтом, с замечательными примерами каллиграфии, – рассказала директор университетской научной библио­теки Перизат Нуралиева. – В основном собраны издания конца 50-х – начала 60-х годов. Несмотря на то что после войны прошло не так много времени и экономика только восстанавливалась, практически все буквари в твердом переплете, очень красочные. Если открыть болгарскую азбуку «Първата читанка» 1960 года, можно увидеть трогательные моменты быта: девочка помогает маме полоскать белье в корыте, развешивает платьица на бельевые веревки, дети кормят козочек. Сейчас где такое увидишь?

Есть в коллекции раритетный экземпляр – русский букварь для совместного обучения чтению и письму, с рисунками в тексте, образцами письма и материалом для самостоятельных работ, составленный братьями Василием и Алексеем Сатаровыми. Книга издана в 1917 году в московской типо­графии Сытина.

Удивительную коллекцию в свое время собрал кандидат педагогических наук, преподаватель Усть-Каменогорского пед­института Федор Голованов. В нынешнем году 100 лет со дня его рождения. По воспоминаниям ветеранов университета, Федору Григорьевичу с трудом давалась речь – сказывалось полученное в войну тяжелейшее ранение в челюсть. Однако его лекции старались не пропускать, студентов подкупала энциклопедичность его знаний. Он мог провести занятия едва ли не по любому предмету: отлично разбирался в точных науках, хорошо рисовал.

Именно благодаря усть-каменогорскому ученому у первоклассников всех школ на рубеже 60–70-х годов поя­вились прописи для шариковой ручки. Первые буквы ребятишки осваивали по пособиям с горизонтальными линейками, контурами для упрощенного выведения и непрерывного нижнего соединения. До этого почерк детям ставили перьевыми ручками, заправленными чернилами. Ученики носили в портфелях чернильницы, пальцы вечно были вымазаны фиолетовым. В тетрадки вкладывали промокашки – салфетки, чтобы подсушивать кляксы. Самая известная школьная песенка тех лет начиналась со слов «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь...»

Сейчас, когда первоклашек сначала учат пользоваться ноутбуком и смартфоном и только потом работать с тетрадью, головановская идея ускоренного письма шариковой ручкой выглядит наивной. Тем не менее 60 лет назад усть-каменогорцу пришлось выдержать нешуточное научное сражение с именитыми профессорами – приверженцами старой системы перьевой каллиграфии.

– Все буквари мы оцифровали, – пояснила директор. – Подлинники не прячем, они выставлены в читальном зале редких книг. Их всегда с удовольствием смотрят гости, из какой бы страны они ни были. У кого-то к ним профессиональный интерес, для многих это повод вспомнить свою первую учительницу, первые школьные денечки. Выставку обязательно смот­рят наши первокурсники во время обзорной экскурсии по университету, никто не остается равнодушным.

Коллекция букварей Восточно-Казахстанского университета является редчайшей. На постсоветском пространстве собрание такого рода есть еще у лингвиста из Латвии Юриса Цибульса. Им собрано около 7 300 букварей и азбук из 208 стран мира, правда, не только в виде книг, но и на дереве, глине, коже и так далее.