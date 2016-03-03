​Что за художества!

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

По образованию Алеся – программист и юрист, по велению души – художник. Ее полотна – это не живопись и не графика. Это природная мозаика. Свои «живые» картины она создает из засушенных цветов и растений, круп, специй, семян, пуха и даже древесной коры и крахмала.

– Я творю в своей авторской технике «крупописания», – рассказывает автор. Она сочетает принципы византийской мозаи­ки и техники ошибана – древнего искусства, которое сейчас переживает второе рождение.

Элементы ошибаны (прессованной флористики) встречаются в культуре Древнего Египта и Иудеи. Археологи нашли засушенные плоские лавровые листья, которые были соб­раны в гирлянды в гробнице матери Тутанхамона. Ошибана была почитаемым искусством в Китае, Корее и Таиланде. Затем интерес к растительной жи­вописи проявили англичане. Постепенно мода на «рисование» цветочными материалами охватила другие страны Европы. Наибольшего совершенства в этом виде декоративно-прикладного искусства достигли японцы.

Шесть веков назад ошибаной в Японии занимались исключительно самураи. Наряду с владением мечом, написанием иероглифов, занятия ошибаной были обязательными для будущих воинов. Считалось, что такие уроки развивали у них усидчивость, силу воли, концентрацию внимания, помогали обрести душевное равновесие. Предельная сосредоточенность, единение с природой, в идеале, переживание состояния сатори, позволяли японским рыцарям сотворить красивейшую уникальную картину.

– Когда я «пишу» свои картины, то с головой погружаюсь в творческий процесс, испытываю состояние творческого подъема и озарения, – делится Алеся.

Творчеством она увлечена с детства. Вязание, лепка, изготовление поделок из бумаги и картона составляли неотъемлемую часть досуга маленькой Алеси. Когда девочка училась во втором классе, мама отдала ее в детскую школу искусств.

– Там я постигала мастерство модельера-конструктора, – рассказывает художник. – Мы изу­чали различные техники, работали со всевозможными материа­лами, и, как будущий художник-флорист, я многому научилась в этой школе.

Однажды она увидела фотографию картины из крупы и специй и загорелась желанием сделать что-то подобное. Свою первую ошибану мастерица сотворила из гречки и пшена. Просто влюбившись в эту технику, с воодушевлением стала превращать манку, гречку, рис, геркулес, кукурузу, мак, кофе, сухоцветы, семена, корицу, молотый перец в пейзажи, натюрморты и портреты. И открывала для себя секрет за секретом. Например, что потрясающие оттенки дает мак; что на лист красиво ложится крахмал; что одни цветы долго сохраняют свой цвет, а другие выгорают очень быстро. По ее словам, сохранить цвет, фактуру и форму засушенных растений – главное условие при создании таких картин. Поэтому люди, всерьез занимающиеся прессованной флористикой, изобретают разные способы сушки и обработки растений.

– Несмотря на кажущуюся простоту, ошибана обладает таким количеством техник и творческих приемов, каким не обладает, пожалуй, никакой другой вид изобразительного искусства, – утверждает Алеся. – Она позволяет создавать потрясающие картины. Из цветка получаются фигуры животного, птицы или человека; лепестки превращаются в силуэты гор, тополиный пух – в облака. Опытные мастера-флористы могут передавать переливы лучей весеннего солнца, холодную красоту горного пейзажа, тихую прелесть лесного озера. Такие работы даже трудно отличить от картины, нарисованной красками.

Творит художница на полу: расстилает клеенку, кладет на нее бумагу, смазывает ее специальным клеем, приносит из кухни материалы... Дальше – сплошной полет фантазии. А еще терпение и аккуратность. Готовую работу закрепляет специальным лаком. Хранить такие картины можно долго. Главное, чтобы вода не попадала.

В 2013 году Алеся увлеклась новым материалом, очень интересным для использования в «живых» картинах.

– Мне приснился сон, будто я работаю с металлом, – вспоминает она. – Утром принялась экспериментировать со стружками металла, фольгой и запчастями. И вдруг обнаружила, что металлические штучки могут великолепно дополнять и подчеркивать флористические композиции. Так что в моем творческом портфолио есть и «металлические» работы.

Долгое время картины Алеси нигде не выставлялись, и ими любовались только ее близкие и друзья. Первая персональная выставка художницы состоялась в 2014 году в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа. После этого у Артемьевой появились горячие поклонники ее творчества. За два года количество ее картин, выставок и почитателей таланта увеличилось в несколько раз.

На свою очередную персональную выставку под названием «Все в наших руках» автор представила свои самые любимые и новые работы. Цветение сакуры, танцующие деревья, герои античных мифов, космические и мистические мотивы, пара влюбленных лебедей, светящаяся счастьем Ассоль из «Алых парусов»… На творчество художницу вдохновляют восточная культура, мифология, загадочные сны, природа и, конечно, любовь.

Алеся – натура не только творческая, но и деятельная. Она входит в попечительский совет Фонда женского лидерства, экспертный совет проекта «100 выдающихся людей Евразии», является официальным представителем в Центральной Азии Карима Рашида – одного из самых известных современных дизайнеров США. А еще девушка осуществила свою давнюю мечту: открыла детскую школу искусств.  

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