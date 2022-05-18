Что за палки в колеса?

Более 70 земельных участков остались за кызылординскими бизнесменами при активном содействии Совета по защите прав предпринимателей.

Вопрос о намерении акимата Кызылорды вернуть обратно более 70 земельных участков, выданных через аукцион на предпринимательские цели, обсуждается в регионе с февраля. Проблему вынесли на рассмотрение Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при палате предпринимателей Кызыл­ординской области. По итогам скрупулезного разбирательства городской прокуратурой установлен факт ограничения прав бизнесменов.

История такова: за 2020 и 2021 годы акимат Кызылорды провел семь аукционов и передал под предпринимательские цели физическим и юридическим лицам земельные участки на левом берегу Сырдарьи в новом городском квартале. Однако разрешительные документы, необходимые для начала строительства бизнес-объектов, местными исполнительными органами утверждены не были. Акимат эскизные проекты просто-напросто не согласовал.

Здесь сыграло свою роль поручение областного штаба, который в Кызыл­орде работает с 2017-го, по освоению левобережья реки Сырдарьи. На его заседаниях в мае и октябре прошлого года акимату города было поручено вынести на обсуждение членов штаба эскизные проекты объектов и вернуть в государственную собственность не соответствующие проекту детальной планировки порядка 70 участков, тех самых, выданных в аренду через аукцион. И городской отдел архитектуры, руководствуясь протокольным решением штаба, отказывает предпринимателям в согласовании эскизных проектов, мол, их будут обсуждать «штабные». И, кроме того, выяснилось, что участки были выданы во временное владение на один год и срок пользования ими не пролонгирован.

На заседании Совета по защите прав предпринимателей представители прокуратуры сообщили о том, что будет проведена проверка законности принятых решений. Смысл тогда был выдавать их вообще? Бизнесмены стали обращаться по этому поводу в различные инстанции, в том числе и в НПП. Там взялись разбираться, обратились в надзорный орган. В официальном документе городской прокуратуры, поступившем недавно в палату предпринимателей, сообщается следующее:

«В результате проведенной прокурорскими работниками проверки выявлено принятие местным исполнительным органом акта, ограничивающего права предпринимателей. В частности, городской отдел земельных отношений акимата города Кызылорды в 2020 году по протоколу аукциона продал 70 субъектам предпринимательства на реализацию и развитие бизнеса земельные участки на левом берегу реки Сырдарьи. И местный исполнительный орган, продавая через аукцион земельные участки, право временного пользования определил не на три года, как это положено, а на год, тем самым ограничил права предпринимателей. Вследствие чего в такой короткий срок предприниматели не сумели произвести строи­тельство здесь объектов».

По данному факту городская прокуратура для восстановления нарушенных прав предпринимателей внесла в акимат города акт контро­ля, в результате чего заключены дополнительные соглашения. Продлен срок временного пользования земельными участками, а руководитель городского отдела земельных отношений привлечен к дисциплинарной ответственности.