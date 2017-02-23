Фото с сайта kazday.kz
Генеральный прокурор РК Жакип Асанов прокомментировал проект ЕС "Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане", в рамках которого в республике было закрыто 7 тюрем, передает Kazpravda.kz
.
"Самое главное, что в рамках проекта изменилось мышление прокуроров, судей. Раньше мы всегда рассматривали в качестве наказания только лишение свободы. А сейчас мы задумались о том, что, оказывается, другие виды наказаний могут быть более эффективными. Но есть и более глобальное достижение – нам удалось изменить мышление тех, кто сидит за колючей проволокой", – сказал он.
Этого достижения, подчеркнул Генпрокурор, удалось добиться благодаря тому, что заключенные начали верить государству. В итоге они начали себя лучше вести, начали работать, чтобы погасить тот ущерб, который был нанесен преступлением.
"Это было важно, потому что мы им пообещали, сказали, что государство предъявляет два условия – "Веди себя хорошо, не нарушай режим и возмести ущерб, а мы тебе дадим работу". Примерно такая договоренность была у нас с теми, кто сидит. Они поначалу не верили, потому что УДО (условно-досрочное освобождение) им давали неохотно, а ЗМН (замена мягким наказанием) не давали вовсе",– сказал Асанов.
"Это все было на усмотрение органов следствия и судов. Мы должны признать, что зачастую, даже при наличии оснований, мы всегда любили говорить: "Это наше право – дать ему досрочную свободу или нет". Тогда мы в рамках проекта пошли на кардинальный шаг, прописав в УК РК, что мы не только имеем право, а мы обязаны. Самое главное – осужденные старались себя вести хорошо и поменяли образ жизни. Выйдя на свободу, они стали совершать меньше преступлений", – заключил Жакип Асанов.