Что застраховал, то и уберег

– По итогам 2022 года страховые компании продолжают демонстрировать большой запас прочности как по показателям капитализации, так и ликвидности. Достаточность маржи платежеспособности по рынку составила 5,19 при минимальных требованиях не ниже единицы, – сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджие­ва на брифинге в СЦК.

Одним из регуляторных инст­рументов агентства является поведенческий надзор, который основан на соблюдении участниками финансового рынка поведенческих (этических) стандартов работы с потребителями страховых услуг. Наряду с агентст­вом неотъемлемым сегментом системы защиты прав выступают сектор гарантирования страховых выплат и инс­титут страхового омбудсмена. Как пояснила спикер, система гарантирования обеспечивает получение клиентами страховой выплаты в случае ликвидации страховой организации. Гарантией Фонда гарантирования страховых выплат покрываются 10 классов страхования.

Страховой омбудсмен рассмат­ривает жалобы потребителей страховых услуг и отвечает за досудебное урегулирование споров. Чаще всего к нему обращаются по спорам в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС), связанным с размером страховой выплаты, оценкой размера вреда, причиненного транспортному средству, отказом в осуществлении выплаты. Вмес­те с тем страховой омбудсмен урегулирует разногласия по всем видам страхования, где в качестве страхователей выступают физические лица или субъекты малого предпринимательства.

Сумма требований по спорам, которые вправе рассматривать страховой омбудсмен, не должна превышать 10 тыс. МРП (около 34,5 млн тенге по состоянию на 2023 год).

– В прошлом году к страховому омбудсмену на рассмотрение поступило 1 428 заявлений. Более 90% из них – по обязательному автострахованию. Отмечу, что за 2022 год обжаловано в суде только 10 решений страхового омбудсмена, при этом все 10 оставлены судом без изменений. Это говорит о качественной работе страхового омбудсмена и вынесении решений в соответствии с требованиями казахстанского законодательства, – подчеркнула Мария Хаджиева.

Сейчас обращение к страховому омбудсмену добровольное, но с 1 января 2024 года страховой омбудсмен будет выступать в роли полноценного института обязательного досудебного урегулирования споров. Обращение к нему станет необходимым шагом перед подачей иска в суд на действия страховой организации.

Важно, что решение страхового омбудсмена является обязательным для исполнения, контроль за этим осуществляет агентство. Сократятся расходы потребителей на урегулирование спора, поскольку услуги страхового омбудсмена, включая проведение повторной оценки размера ущерба, бесплатны для клиента.

– Помимо того, что страховой омбудсмен является профессиональным юристом, он обладает опытом в сфере страхования, поэтому потребитель может рассчитывать на профессиональное рассмотрение своей жалобы, – заявила представитель АРРФР.

Ключевым направлением развития страхового рынка и повышения доступности страховых услуг для населения является цифровизация. Она также играет немаловажную роль в защите прав потребителей. Как проинформировала Мария Хаджиева, на текущий момент 100% договоров страхования заключаются дистанционно. В 2022 году для полного перехода на дистанцион­ное обслуживание создана законодательная база по онлайн-урегулированию страховых выплат по обязательным видам страхования. Норма вводится в действие с 2024 года.

Онлайн-урегулирование страховых случаев позволит значительно упростить и сделать транспарентной процедуру получения страховой выплаты. Кроме того, все этапы процесса урегулирования страхового случая – от заявления до выплаты – будут храниться в Интернете, в личном кабинете клиента, и фиксироваться в Единой страховой базе данных. Таким образом, будет обеспечена цифровизация полного процесса – от заключения договора страхования до получения страховых выплат на банковскую карту клиента.