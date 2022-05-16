Колонка обозревателей
Что же будет с Родиной и с нами?
Муканова​ ​Асель
корреспондент

Когда тебе за 40, до всего есть дело. Начинаешь как-то отчетливее ощущать окружающий тебя мир, дотошнее относиться к изменениям, интересоваться политикой, наконец. Ибо понимаешь, что политика – это не что-то эфемерное и не касающееся тебя, простого обывателя. От политических решений зависит будущее твоей семьи, зависит то, насколько комфортно будет житься на Родине.

Тем паче когда на принимаемые политические решения ты можешь непосредственно влиять. И сколько бы ни убеждали крикуны, что от простого народа мало что зависит, примеров эффективнос­ти и результативности активной гражданской позиции людей и у нас, и во всем мире немало.

Раньше часто слышала от знакомых такую фразу: «Не пойду на выборы, все равно от меня ничего не зависит!» И честно говоря, недоумевала. Если у тебя есть собственное мнение по тому или иному вопросу и тебе дают возможность его озвучить, почему этого не сделать из-за каких-то призрачных опасений? Не пойдешь ты, он, она, зато пойдут те, кому выгодна, возможно, противоположная твоей позиция. И потом ты же будешь обвинять всех и вся в «предопределенности».

Поэтому 5 июня – особый день. Впервые за долгое время в Казах­стане назначен референдум. Глава государства хочет услышать голос народа. Наш с вами голос. И тема наиважнейшая – изменения в Основной закон страны.

Да, Конституцию мы берем в руки не часто, разве что при сдаче экзаменов в школе или при поступ­лении на госслужбу. Еще – когда попираются наши права.

Значение этого важного для страны и каждого гражданина документа начинаешь острее воспринимать, когда страна стоит на переломе эпох, как это было в 1995 году, в то время, напомню, на референдуме была принята действующая Конституция. Когда начинаешь ценить право на обу­чение и труд, такие общечеловеческие ценности, как свобода и справедливость. Когда хочешь, чтобы твои дети искренне любили свою страну и не мечтали при первой возможности сбежать, оставив престарелых родителей.

А страна наша переживает один из судьбоносных моментов. Лихие 90-е, пафосный Миллениум, «тучные» 2000-е и даже отошедшая уже на второй план пандемия, кажется, лично меня не волновали так, как волнуют предстоящие перспективы мироустройства. Опять же, возраст.

Тревожность сегодня – спутник каждого из нас. Что будет с Родиной и с нами? Думаю, многие задаются этим вопросом. Так же как многие хотят верить в лучшее, тем более предпосылки для этого постепенно формируются.

Взять хотя бы усиление роли и статуса Парламента, а конкретно Мажилиса, почти треть депутатов которого после принятия поправок в Конституцию опять сможем избирать напрямую. Пропорциональная избирательная система несколько отдалила простых людей от деятельности главного законодательного органа. Мы попросту перестали узнавать депутатов в лицо. И, соответственно, стали меньше им доверять, ведь они не давали нам обещаний. А теперь избиратели еще и смогут отозвать мандат у избранного депутата, который перестанет защищать их конкретные интересы.

Сокращаются полномочия Президента в пользу других ветвей и уровней власти. Это ведь тоже для Казахстана значительный шаг вперед. Мы с вожделением смотрим на развитые страны, в которых глава государства – такой же государственный служащий, как и все остальные, только с большей степенью ответственности.

Власть не должна оставаться десятилетиями в одних руках, передаваться по наследству или быть предметом торга. Пришел к управлению страной, сделал по максимуму все, что мог, для улучшения жизни народа и, как это полагается по закону, передал эстафету другому.

Так что не знаю, как вы, а я голосовать пойду. Конституция – это Родина, а Родина – она у нас одна.

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