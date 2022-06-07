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Чтоб безопасным был полет
Серик Кабдулов, Атырау

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в стране стабильна, санитарные службы продолжают проводить мониторинги и профилактические мероприятия.

Готовность эпидемиологов была наглядно показана в ходе тренировочного учения в пунк­те санитарно-карантинного контро­ля международного аэропорта «Атырау». По легенде учений региональным экстренным службам поступает сообщение из центральной диспетчерской о нахождении на борту воздушного судна, выполняющего рейс Стамбул – Атырау, подозрительного пассажира. У него подскочила температура до 39, головная и мышечная боль, кашель, слабость.

Как отметила главный специа­лист санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Атырау Айнагуль Орынбасова, учения проводятся в соответствии с планом департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте и оперативного плана первичных противоэпидемических мероприятий.

– Наша задача – отработка алгоритма действий при выявлении среди членов экипажа и пассажиров воздушных судов больных с симптомами особо опасных инфекций, а также насекомых или грызунов, решение вопросов взаимодействия медицинских учреждений Атырауской области по госпитализации больных, изоляции контактных, организации и проведению ограничительных и противоэпидемических мероп­риятий, – говорит Айнагуль Орынбасова. – В данном случае это коронавирус. Такие учения связаны с эпидемиологической обстановкой в мире по ковиду.

...Учения начались. Здесь собралась целая команда из числа специалистов санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, а также управления здравоохранения Атырауской области, регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, пограничной и таможенной служб, авиакомпании «Эйр Астана», служб международного аэропорта города Атырау.

Эпидемиологи облачились в защитные санитарные костюмы, надели медицинские маски, перчатки. Заведующая медицинской частью АО «Атма» Гульнара Тауманова тщательно проверяет содержимое оранжевого чемодана, в котором имеется все необходимое для оказания первой медицинской помощи при КВИ – кислород, антикоагулянты.

Поступает сигнал от начальника центральной диспетчерской аэропорта Жумабая Кушкалиева об обнаружении «больного» на прибывшем воздушном судне. Далее полученную информацию передают по телефону администрации аэропорта для отведения воздушного судна на спе­циально выделенную санитарную площадку и обеспечения его охраны, а также находящихся там людей до окончания санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Был приостановлен пограничный, таможенный и другой государственный контроль – так полагается до проведения всех необходимых санитарных мероп­риятий. Спустя несколько минут служба специального автотранс­порта отвела борт на санитарную стоянку № 1, а сотрудники службы авиационной безопасности «оцепили» входы и выходы пассажирского терминала.

Команда эпидемиологов прибывает непосредственно к воздушному судну. Первыми по трапу в самолет поднимаются специалист санитарно-карантинного контроля с дежурным медицинским работником медсанчасти аэропорта. У двери самолета остается младший контролер пограничной службы аэропорта Мырзабек Куанышев. Пассажирам объявляют о больном человеке и дальнейших действиях. Ни одного лишнего движения – все четко, слаженно, чувствуется, что учения проводятся регулярно.

Началась эвакуация контактных пассажиров и членов экипажа, их в сопровождении санитарного врача Айнагуль Орынбасовой доставили в выделенное помещение в зале международного прилета, дали анкеты с вопросами о месте жительства, работы, сроках пребывания и убытия и т. д. Затем в режимную зону прошли врачи-консультанты, бригада скорой медицинской помощи, дезинфекционной службы, чтобы провести обработку воздушного судна, зал прибытия авиапассажиров.

– Данные пассажиров и членов экипажа об их самочувствии переданы в управление здравоохранения и департамент санитарно-эпидемиологического контроля для организации медицинского наблюдения за ними по месту жительства, – пояснила главный специалист управления здравоохранения Атырауской области Молдир Сагидоллаева.

Учения санитарно-эпидемиологического контроля на транс­порте прошли в максимально приближенных к реальным условиях. Надо быть бдительными, ведь появились данные о распространении в ряде стран другой инфекции – оспы обезьян. Потому специальные службы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

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