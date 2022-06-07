Свежий выпуск Чтоб безопасным был полет 7 июня 2022 г. 2:06 Серик Кабдулов, Атырау Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в стране стабильна, санитарные службы продолжают проводить мониторинги и профилактические мероприятия. Готовность эпидемиологов была наглядно показана в ходе тренировочного учения в пункте санитарно-карантинного контроля международного аэропорта «Атырау». По легенде учений региональным экстренным службам поступает сообщение из центральной диспетчерской о нахождении на борту воздушного судна, выполняющего рейс Стамбул – Атырау, подозрительного пассажира. У него подскочила температура до 39, головная и мышечная боль, кашель, слабость. Как отметила главный специалист санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Атырау Айнагуль Орынбасова, учения проводятся в соответствии с планом департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте и оперативного плана первичных противоэпидемических мероприятий. – Наша задача – отработка алгоритма действий при выявлении среди членов экипажа и пассажиров воздушных судов больных с симптомами особо опасных инфекций, а также насекомых или грызунов, решение вопросов взаимодействия медицинских учреждений Атырауской области по госпитализации больных, изоляции контактных, организации и проведению ограничительных и противоэпидемических мероприятий, – говорит Айнагуль Орынбасова. – В данном случае это коронавирус. Такие учения связаны с эпидемиологической обстановкой в мире по ковиду. ...Учения начались. Здесь собралась целая команда из числа специалистов санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, а также управления здравоохранения Атырауской области, регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, пограничной и таможенной служб, авиакомпании «Эйр Астана», служб международного аэропорта города Атырау. Эпидемиологи облачились в защитные санитарные костюмы, надели медицинские маски, перчатки. Заведующая медицинской частью АО «Атма» Гульнара Тауманова тщательно проверяет содержимое оранжевого чемодана, в котором имеется все необходимое для оказания первой медицинской помощи при КВИ – кислород, антикоагулянты. Поступает сигнал от начальника центральной диспетчерской аэропорта Жумабая Кушкалиева об обнаружении «больного» на прибывшем воздушном судне. Далее полученную информацию передают по телефону администрации аэропорта для отведения воздушного судна на специально выделенную санитарную площадку и обеспечения его охраны, а также находящихся там людей до окончания санитарно-противоэпидемических мероприятий. Был приостановлен пограничный, таможенный и другой государственный контроль – так полагается до проведения всех необходимых санитарных мероприятий. Спустя несколько минут служба специального автотранспорта отвела борт на санитарную стоянку № 1, а сотрудники службы авиационной безопасности «оцепили» входы и выходы пассажирского терминала. Команда эпидемиологов прибывает непосредственно к воздушному судну. Первыми по трапу в самолет поднимаются специалист санитарно-карантинного контроля с дежурным медицинским работником медсанчасти аэропорта. У двери самолета остается младший контролер пограничной службы аэропорта Мырзабек Куанышев. Пассажирам объявляют о больном человеке и дальнейших действиях. Ни одного лишнего движения – все четко, слаженно, чувствуется, что учения проводятся регулярно. Началась эвакуация контактных пассажиров и членов экипажа, их в сопровождении санитарного врача Айнагуль Орынбасовой доставили в выделенное помещение в зале международного прилета, дали анкеты с вопросами о месте жительства, работы, сроках пребывания и убытия и т. д. Затем в режимную зону прошли врачи-консультанты, бригада скорой медицинской помощи, дезинфекционной службы, чтобы провести обработку воздушного судна, зал прибытия авиапассажиров. – Данные пассажиров и членов экипажа об их самочувствии переданы в управление здравоохранения и департамент санитарно-эпидемиологического контроля для организации медицинского наблюдения за ними по месту жительства, – пояснила главный специалист управления здравоохранения Атырауской области Молдир Сагидоллаева. Учения санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте прошли в максимально приближенных к реальным условиях. Надо быть бдительными, ведь появились данные о распространении в ряде стран другой инфекции – оспы обезьян. Потому специальные службы должны быть готовы к любому развитию ситуации.