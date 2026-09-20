Чтоб был зеленым любимый город!

Будучи человеком с активной граж­данской позицией, он переживает за состояние городских парков и скверов. И здесь его профессиональный интерес давно перерос в личную ответственность.

– Мне не сложно подготовить план работ или составить смету по объектам, – отметил Нурбол Куанышевич. – Я ведь это делаю и для своих детей тоже. Они гуляют по городу. И думаю, им будет приятно говорить друзьям, что это сделал их папа.

Одним из наиболее значимых проек­тов в трудовой биографии нашего героя стало строительство фонтана на площади Первостроителей в 2009 году.

– Меня с бригадой пригласили в проект, – вспоминает предприниматель. – В 2010-м объект был сдан, а затем несколько лет я занимался его обслуживанием. Досконально разобрался не только в строительной части, но и в электронике, особенностях работы оборудования. Специфику фонтана знаю от и до.

Приобретенные знания стали основой для нового направления работы. Около двух лет он изучал проблемы городского полива, чтобы понять, почему при достаточном количестве воды в Кенгирском водохранилище проблема озеленения до сих пор не решена. Со временем Нурбол Кошкимбаев сосредоточился исключительно на системах полива. Через портал государственных закупок он стал участвовать в работах по их наладке и установке – и довольно успешно.

В 2024-м Нурбола Кошкимбаева пригласили работать в управление парками культуры и отдыха акимата города Жезказгана. Здесь он полтора года занимался наладкой освещения. А еще через полтора года вновь вернулся к строительству и поливу. Предприниматель обратил внимание на состояние Аллеи Славы в Жезказгане: деревья засыхали, листья и трава желтели до осени.

– Растения на возвышенности у побережья не поливали, – рассказал он. – Для меня решение было простым – провести полив от озера, тем более что расстояние до него составляло всего 350 метров.

Предприниматель представил свое предложение городским властям и в мае 2025-го получил добро на реализацию пилотного проекта. В городском отделе ЖКХ, увидев проделанную ранее работу, предложили завершить начатое дело, обещав за него заплатить. Нурбол Кошкимбаев закупил в Китае насосы, установил резервуар, смонтировал систему автоматического полива и в течение целого года следил за ее работой. Но обещанной оплаты так и не получил.

– Устные обещания не окупились, – говорит он. – Я понял, что одного желания сделать полезное дело недостаточно, необходимо, чтобы механизм финансирования и ответственности был оформлен заранее и юридичес­ки. В этом году выиграл тендер на установку автоматического полива в двух городских скверах. Оба проекта завершены, полив настроил за пять-шесть дней, еще через неделю взойдет посеянная трава.

Скверы зеленые и полностью поливаются автоматически, установлен бак с водой. Газоны сразу приметили местные жители и не перестают удивляться: «Неужели проблему озеленения можно было так просто решить? А что будет в следующем году?»

Система, которую устанавливает Нурбол Куанышевич, работает автоматически. Используются веерно-роторные дождеватели, есть таймеры и датчики дождя. Выпадают осадки – полив отключается. При сильном ветре система регулирует давление, чтобы вода не разбрызгивалась впустую.

Многолетний опыт привел его к выводу: проблему городских парков и скверов нельзя решить разовыми сезонными подрядами. Нужен системный подход: передача таких объектов в доверительное управление конкретному предпринимателю по долгосрочному договору.

Эту позицию поддерживает и местный общественник Ринат Бикаев. Он предлагает отдавать парки и скверы бизнесу на пятилетний срок под жесткие обязательства. Например, высадить определенное количество деревьев, обеспечить работу освещения, полива и фонтанов, создать и содержать газон, цветники. Такие проекты нужно отдавать профессионалам, тем, кто действительно понимает, что делает, считает общественник. Тогда ответственность станет персональной, а технические проблемы будут решаться мгновенно.

– Мой принцип простой: раз есть две руки, то и лопата найдется. Да, работа должна приносить доход, – подчеркнул Нурбол Куанышевич. – Но более интересно видеть результат своего труда. За самыми обычными элементами благоустроенного города стоят конкретные люди, их знания и ответственность.

История Нурбола Кошкимбаева наглядно доказывает, что благоустройство держится не на безличных тендерах, а на искренней преданности своему делу. В преддверии Дня труда пример такого созидательного участия обретает особый смысл.