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Чтоб дети не отстали от учебы
Алия Искандерова, Западно-Казахстанская область

Необходимость в скорейшем переезде связана с тем, чтобы дети жителей Березовки смогли пойти в школу одновременно со своими сверстниками – 1 сентября. Выступая перед участниками заседания совместного комитета, аким подчеркнул, что на 2017 год в регионе намечено рекордное количество социально-инфраструктурных проектов, которые будут реализованы за счет средств недропользователя.

В частности, за счет социально-инфраструктурных отчислений КПО б. в. запланирован ремонт дорог области общей протяженностью 70 км, в том числе 19 улиц в областном центре. Средства также направлены на строительство трех многоквартирных жилых домов, средней школы и двух детских садов, подведение инженерных сетей в Аксае. Кроме того, возведено 100 домов усадебного типа в селе Аралтал Бурлинского района.

Акимом также была подчерк­нута необходимость дальнейшей активной работы со стороны КПО б. в. по увеличению доли местного содержания в закупках. По итогам 2016 года доля казсодержания в Карачаганакском проекте превысила 51,6%, составив около 530 млн долларов. По итогам I квартала 2017 года данный показатель составил 82,9 млн долларов в денежном выражении.

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