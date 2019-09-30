Чтоб холода не застали врасплох

Общая потребность Туркес­танской области в каменном топливе на осенне-зимний период составляет 1 млн 181,8 тыс. тонн. На складах, топливных базах и мини-котельных запасено 514,4 тыс. тонн, что составляет 43,5%. Такие цифры на брифинге озвучил начальник отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областного акимата Игилик Тургымбеков. При этом он уверен: в ближайшее время доставка необходимого запаса угля полностью завершится, и во время отопительного периода дефицита в нем не будет.

К зиме полностью подготовлены 2 748 бюджетных организаций, располагающих необходимым объемом твердого и жидкого топлива (171,1 тыс. тонн угля и 5 млн 143,7 тыс. литров дизельного топлива).

А вот жители области пока не очень-то озабочены предстоящими холодами. Статистика свидетельствует, что об обогреве жилища в предстоящую зиму позаботился только каждый третий домовладелец. Потребность населения в угле составляет 902 тыс. тонн. Закуп­лено же гражданами либо пос­тавлено на склады для нужд населения только 301,2 тыс. Это чуть больше трети (33,4%) от потребности.

Угольные поставки продолжаются. Купить сегодня, к примеру, тонну шубаркольского угля со складов железнодорожных станций и топливных баз жители Туркестанской области могут за 14–17 тыс. тенге. Игилик Тургымбеков призвал земляков не откладывать подготовку к зиме в долгий ящик и сделать запас уже сейчас, чтобы потом, когда в преддверии резкого похолодания цены на топливо пойдут в рост, не пришлось переплачивать.

Органы местной исполнительной власти еженедельно подводят итоги подготовки к отопительному сезону и ежедневно отслеживают динамику создания населением угольных запасов на зиму. Начать отопительный сезон в области планируется с 1 ноября, однако в случае резкого похолодания подача тепла может быть осуществлена раньше намеченного срока.