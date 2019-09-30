Статьи
Чтоб холода не застали врасплох
Любовь Доброта, Туркестанская область

Общая потребность Туркес­танской области в каменном топливе на осенне-зимний период составляет 1 млн 181,8 тыс. тонн. На складах, топливных базах и мини-котельных запасено 514,4 тыс. тонн, что составляет 43,5%. Такие цифры на брифинге озвучил начальник отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областного акимата Игилик Тургымбеков. При этом он уверен: в ближайшее время доставка необходимого запаса угля полностью завершится, и во время отопительного периода дефицита в нем не будет.

К зиме полностью подготовлены 2 748 бюджетных организаций, располагающих необходимым объемом твердого и жидкого топлива (171,1 тыс. тонн угля и 5 млн 143,7 тыс. литров дизельного топлива).

А вот жители области пока не очень-то озабочены предстоящими холодами. Статистика свидетельствует, что об обогреве жилища в предстоящую зиму позаботился только каждый третий домовладелец. Потребность населения в угле составляет 902 тыс. тонн. Закуп­лено же гражданами либо пос­тавлено на склады для нужд населения только 301,2 тыс. Это чуть больше трети (33,4%) от потребности.

Угольные поставки продолжаются. Купить сегодня, к примеру, тонну шубаркольского угля со складов железнодорожных станций и топливных баз жители Туркестанской области могут за 14–17 тыс. тенге. Игилик Тургымбеков призвал земляков не откладывать подготовку к зиме в долгий ящик и сделать запас уже сейчас, чтобы потом, когда в преддверии резкого похолодания цены на топливо пойдут в рост, не пришлось переплачивать.

Органы местной исполнительной власти еженедельно подводят итоги подготовки к отопительному сезону и ежедневно отслеживают динамику создания населением угольных запасов на зиму. Начать отопительный сезон в области планируется с 1 ноября, однако в случае резкого похолодания подача тепла может быть осуществлена раньше намеченного срока.

Популярное

Все
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Новый вирус на Android научился прятать SMS
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в Узбекистане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В мире наступает эра глобального дефицита?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Статьи
Впереди встречи с избирателями
Статьи
Счастье в каждом доме
Статьи
Рейсов много, а нареканий и того больше
Статьи
И за, и против

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]