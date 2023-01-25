Чтоб избежать аварий и смертельных травм

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Елена Ульянкина

180 человек погибли или получили увечья на шахтах, заводах и стройках в Карагандинской области в 2022 году.

Что предпринимают работодатели и госорганы для того, чтобы кардинально переломить ситуацию? Кардинально, потому что сообщения о гибели людей на рабочем месте напоминают сводки с фронта.

10 января пришло печальное известие с железной дороги. На подъездных путях Темиртауского электрометаллургического комбината вагоном с углем придавило составителя поезда.

За месяц до этого, 8 декабря, стало известно о гибели 40-летнего газовщика на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау». Об этом без излишних подробностей сообщил сам работодатель. Известно лишь, что ЧП произошло на коксохимическом производстве.

А 3 ноября произошла трагедия на шахте им. В. Ленина, о которой из сообщений СМИ узнал весь Казахстан. Тогда под землей во время бурения газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана и угольной пыли. Затем последовал взрыв, унесший жизни пятерых шахтеров. Еще четверо оказались в больнице.

К сожалению, таких печальных фактов много. Карагандинская область по уровню производственного травматизма занимает первое место в Казахстане. В прошлом году на здешних шахтах, рудниках, заводах и строительных объектах произошло 153 нечастных случая, в которых травмировались или погибли 180 человек.

В 2021-м ЧП на промышленных предприятиях было больше – 199. В них пострадали 238 рабочих. Эти цифры прозвучали на недавнем заседании общественного совета Карагандинской области.

– В регионе произошло снижение производственного травматизма на 24%, однако мы себя не успокаиваем, – отметила руководитель управления по инспек­ции труда Ирина Любарская. – Больше всего несчастных случаев зарегистрировано на предприя­тиях «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыс».

Главный госинспектор труда проанализировала ситуацию и обозначила факторы, из-за которых возникают ЧП на производстве. Первый – недостаточный контроль со стороны работодателей. Второй – устаревшее оборудование и недостаточная модернизация производства. Третье – формализм при проведении медосмотров. Четвертое – нехватка специалистов, в том числе тех, которые отвечают за технику безопасности.

– Наш анализ показывает, что 57% несчастных случаев происходят с работниками в возрасте старше 55 лет, – отмечает главный областной госинспектор труда. – Видимо, они полагаются на свой многолетний опыт, пренебрегая техникой безопасности.

А вот председатель профсоюза угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев убежден, что работников предпенсионного возраста подводит не опыт, а здоровье. Они не могут реагировать на нештатные ситуации так же быст­ро, как их 30-летние коллеги.

– Организм человека, занятого тяжелым физическим трудом, скажем, шахтера, к 55 годам уже значительно изношен, – комментирует Евгений Буслаев. – Именно поэтому мы требуем внести изменения в законодательство, снизив пенсионный возраст для шахтеров и других работников, занятых в тяжелых и вредных условиях труда. Этот шаг должен быть сделан не столько для того, чтобы компенсировать ущерб за многолетний тяжелейший труд, сколько для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь человека.

Позицию профсоюза угольщиков поддерживают власти Карагандинского региона. Они уже больше года обсуждают пенсионный вопрос в рамках заседаний согласительной комиссии, которая была создана после трагедии на шахте «Абайская», где погибли шесть горняков. На комиссии постоянно выступают представители АО «АрселорМиттал Темиртау» и докладывают об улучшении условий труда и обновлении оборудования шахт.

К примеру, компания закупила 25 современных проходческих комбайнов с анкероустановщиками. Девять из них уже используют на шахтах им. Костенко, им. Кузембаева, «Шахтинская», «Саранская» и «Казахстанская». Работодатель установил на угольных предприятиях 19 станций контроля парамет­ров дегазации, которые выдают информацию на пульт оператора аэрогазового контроля. На шахте «Казахстанская» сейчас внедряют систему сейсмических наблюдений и прог­ноза газодинамических явлений. А на шахте им. Кузем­баева уже ведут ее наладку.

Эти изменения во время проверок видят инспекторы пром­безопасности. Но они отмечают, что промышленные предприятия покупают не все оборудование, которое обязались приобрес­ти согласно Сводным планам по техническому пере­вооружению. В числе злостных нарушителей – компания «Арсе­лорМиттал Темиртау», корпорация «Казахмыс» и Темиртауский электрометаллургический комбинат.

– К примеру, угольный департамент «АрселорМиттал Темиртау» перераспределил заложенные средства на покупку другого оборудования, – отме­чает руководитель департамента Комитета промышленной безо­пасности по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев. – Вместо четырех электровозов он приобрел 25 подвесных локомотивов «Феррит». Восемнадцать из них уже распределены по шахтам. Поставка остальных ожидается в первом квартале текущего года.

За грубые нарушения требований промышленной безопас­ности инспекторы приостановили работу 215 объектов. При этом им приходится прибегать к помощи суда. В 2022 году они подали 30 исков, чтобы законсервировать 178 опасных предприятий и технических устройств. Двенадцать дел удалось выиграть.

В результате экономический суд временно приостановил 38 промышленных объектов, в числе которых электровоз на шахте «Кировская» и два мостовых крана на ремонтно-механическом заводе корпорации «Казахмыс».

– Мы постоянно проводим анализ состояния промбезо­пасности на поднадзорных предприятиях. Их у нас около 300, – резюмирует Кенгирбай Есенеев. – Анализ за 2022 год показывает, что в регионе имеет­ся положительная динамика по снижению аварийности.

Однако профсоюз угольщиков «Қорғау» оптимизма инспекторов по промбезопасности не разделяет. Без кнута и пряника от государства аварийность и травматизм на производстве не снизить. Поэтому проф­союзный лидер Евгений Буслаев предлагает, во-первых, законодательно закрепить требование к работодателям по инвестированию в безопасные технологии. А во-вторых, закрепить за каждым предприятием госинспектора по промбезопас­ности, который будет иметь право останавливать работу на опасных производствах и привлекать к ответственности виновных в ЧП.

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