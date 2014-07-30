Чтоб ловилась рыбка большая и маленькая

Чардаринский рыбопитомник является единственным в ЮКО предприятием, занимающимся выращиванием мальков рыб в промышленном масштабе, зарыблением Чардаринского водохранилища и других водоемов. Предприятие относится к разряду хозяйств-питомников неполносистемного рыбоводства, специализирующихся на выращивании посадочного материала однолетнего цикла (годовиков).



Строил рыбопитомник во второй половине 80-х годов прошлого века трест "Главриссовхозстрой". Производственный комплекс имел более 20 прудов, оборудованный инкубационный цех и специальные кормушки. Его ввод в эксплуатацию был своего рода компенсацией ущерба, который наносился рыбному хозяйству Сырдарьи в результате освоения земель Кызылкумского массива, поскольку отсутствие заградительных сооружений приводило к тому, что при поливе вместе с водой на поля уходила и рыба.



Рыбопитомник предназначался для производства сеголетков карпа и растительноядных рыб для зарыбления Чардаринского водохранилища. Спустя годы он получил статус Республиканского государственного казенного предприятия (РГКП).



В 1990–2005 годы товарное рыбоводство в республике фактически не развивалось, что не замедлило сказаться и на состоянии рыбопитомника. Но, столкнувшись с серьезными трудностями в этот период, он все же продолжал работать. Сотрудники стабильно производили рыбопосадочный материал в пределах выделенных средств по госзаказу. Государственная поддержка была чуть ли не единственным шансом оставаться на плаву. Если, к примеру, в 1998 году питомник выпустил в Чардаринское водохранилище чуть более 530 тыс. мальков карпа, то спустя 10 лет зарыбление увеличилось почти вдвое.



В это время у рыбопитомника уже был новый хозяин. Постановлением Правительства от 29 декабря 2007 года предприятие было передано сначала в доверительное управление СПК "Оңтүстік", а затем доли участия ТОО "Чардаринский рыбопитомник" передали в оплату уставного капитала АО "НК "СПК "Оңтүстік". Одним из условий при этом было сохранение профиля деятельности.



Вплоть до 2009 года предприятие получало государственный заказ на зарыбление Чардаринского водохранилища годовиками карпа. Основным и единственным заказчиком являлся Комитет рыбного хозяйства МСХ. Для выправления ситуации в отрасли в условиях рыночных отношений участки искусственных водоемов региона были переданы в долгосрочную аренду специализированным компаниям, занимающимся рыбным промыслом. Причем законодательством предусмотрено, что оценка состояния животного мира в водоемах осуществляется за счет средств физических и юридических лиц, за которыми они закреплены. Таким образом, предполагалось, что рыболовецкие компании, имея сведения о поголовье рыб на отведенных участках, будут проявлять заботу о поддержании оптимальной численности, следовательно, решать вопросы зарыбления и приобретения рыбопосадочного материала.



На практике же все оказалось совсем не так. В 2008 году по государственному заказу у предприятия было закуплено с последующим зарыблением водохранилища 900 тыс. мальков карпа. Это гораздо больше, чем в предыдущие кризисные годы, но даже этого объема недостаточно, если учесть, что из Чардаринского водохранилища рыба попадает в Сырдарью, расходясь в дальнейшем по пойменным рекам. А дальше – того хуже. После отмены госзаказа в 2009–2011 годы природопользователями для зарыбления было закуплено всего 127,9 тыс. мальков карпа.



Этого объема катастрофически мало для поддержания природного баланса водохранилища, вмещающего 5,3 млрд. кубометров воды. Достаточно сказать, что в прошлом году на зарыбление всех водоемов Южного Казахстана выделено всего 3 млн. тенге, а из бюджета на проведение тендеров через управление природопользования – 6 млн. тенге на выпуск молоди в водоемы.



Но есть еще и другая статистика, свидетельствующая, что только за 9 месяцев 2013 года рыбинспекцией было возбуждено 305 административных дел в отношении рыболовов-браконьеров, из них 27 дел переданы в следственные органы, по трем возбуждены уголовные дела. Браконьерский лов рыбы на Чардаре имеет солидные масштабы и, конечно же, сказывается на воспроизводстве поголовья. Вкупе с тем, что восполнение рыбных ресурсов Чардаринского водохранилища в полном объеме несколько лет подряд не производилось, это поставило под угрозу всю отрасль рыбного хозяйства в регионе. Естественно, что снижение объемов реализации мальков рыб негативно повлияло и на финансовое состояние рыбопитомника.



– Последние несколько лет предприятие переходило из рук в руки, меняя собственника, но найти эффективного хозяйственника, который бы сумел поставить работу на высокий уровень, так и не удалось, – комментирует ситуацию аким Чардаринского района Камытбек Айтуреев. – Рыбные запасы в водоеме скудеют, а сырья не хватает даже двум существующим в городе заводам по переработке рыбы. Как следствие, одна из самых развитых и доходных отраслей Южного Казахстана пришла в упадок. Мы надеемся, что приватизация позволит найти рачительного хозяина. Это даст возможность в дальнейшем поддерживать оптимальный баланс по поголовью рыб в водохранилище и решить вопрос планомерного финансирования рыбопитомника для выращивания рыбопосадочного материала и зарыбления водоема.



Минувшей весной на предприятии произошла очередная реорганизация. На основании постановления акимата области от 19 марта 2014 года Чардаринский рыбопитомник был передан из областной коммунальной собственности на районный баланс. Пока местное начальство занималось приемкой-передачей имущества, решало, что делать с питомником дальше, в стране объявили о проведении второй волны приватизации. Ее суть сводится к тому, чтобы передать государственные активы в конкурентную среду и найти среди частников эффективного собственника. В случае с рыбопитомником, в этом в первую очередь заинтересованы рыбоперерабатывающие заводы, вынужденные сегодня для загрузки своих мощностей ввозить сырье из-за пределов области.

Промысловый лов рыбы на водохранилище передан частным фирмам. Это право определяется через ежегодный тендер и распространяется сроком на один год. Нынче разрешение получили четыре компании. В общей сложности им разрешена добыча 4 тыс. тонн продукции. Естественно, что частные компании заинтересованы выловить как можно больше рыбы, чтобы получить максимальную выгоду и загрузить свои перерабатывающие предприятия. Не исключено, что они примут самое активное участие в приватизации рыбопитомника, чтобы вдохнуть в него жизнь и увеличить рыбные запасы рукотворного моря, которое в буквальном смысле слова их кормит.