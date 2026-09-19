Чтоб не лили воду налево

На площадке СЦК
Насихат Оркушпаева
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За незаконное орошение более 17 тыс. га к административной ответственности привлечен 251 нарушитель. Вывести нелегальных водопользователей из тени удалось благодаря оперативным мероприятиям, проведенным совместно с Генеральной прокуратурой.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК рассказал председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Сейилбек Нурымбетов, подводя предварительные итоги завершившегося вегетационного периода.

Забегая вперед, отметим, что благодаря заблаговременно принятым мерам по оптимизации посевов и борьбе с незаконным забором воды поливной сезон в республике прошел в штатном режиме. Правда, главным шагом при подготовке к сезону стало сокращение площадей под такую влагоемкую культуру, как рис. В общей сложности его посевы сократили со 100,5 тыс. до 78,9 тыс. га.

Основное снижение пришлось на Кызылординскую и Туркестанскую области. Такой подход, по словам спикера, позволил сбалансировать расход водных ресурсов и избежать их дефицита.

– Для орошения 1,2 миллиона гектаров земель планировался забор около 11 миллиардов кубических метров воды. На 1 сентября фактический объем использованной аграриями воды составил 11,1 миллиарда кубов. С сельхозпроизводителями было заключено около 42 тысяч договоров, – озвучил цифры Сейилбек Нурымбетов, остановившись на вопросе наполненности водой ключевых речных бассейнов.

К завершению сезона в основных водо­хранилищах страны аккумулировано 57,9 млрд кубометров воды. Накопленных объемов достаточно для поддержания гидрологической стабильности.

– Впервые договорные отношения РГП «Казводхоз» перевели в цифровой формат, полностью исключив наличный расчет. Для контроля полей задействовали спутниковый мониторинг и искусственный интеллект. В рамках совместной работы с Генпрокуратурой были внедрены жесткие меры контроля над использованием воды. Дополнительно выявлено 929 фактов полива 5,5 тысячи гектаров без договоров, – резюмировал докладчик, добавив, что к 2027 году на цифровую систему учета планируется перевести предприя­тия «Туран су», «Алматыоблводхоз» и еще 43 водоснабжающие организации.

#брифинг #СЦК #Сейилбек Нурымбетов

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