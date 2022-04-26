Чтоб не пусто было

Предприниматели Кызылординской области ратуют за создание на базе пустующих промышленных зданий малых индустриальных зон.

Директор ТОО «Ас-кА», член Ассоциации предприятий легкой промышленности Дина Махатова, например, уже несколько лет поднимает этот вопрос. Предпринимательница занимается пошивом спецодежды и считает, что в области следует активизировать работу индустриальных зон, ибо таких как у нее, небольших пошивочных предприятий много, и объединение их на одной территории с дешевыми помещениями станет существенной поддержкой десяткам бизнесменов.

– В области действуют шесть крупных индустриальных зон, – рассказывает Дина Махатова. – Но на их площадке осуществля­ется совсем небольшое число проектов. Между тем спрос на свободные производственные помещения либо ангары остается высоким. В одном пустую­щем строении в любой точке Кызылорды или в другом населенном пункте региона можно разместить несколько небольших фирм, цехов, мастерских.

По мнению Дины Махатовой, у местных предпринимателей, работающих в пищевой, легкой, мебельной промышленности и в производстве стройматериалов, накоплен достаточно богатый опыт, и сейчас самое время небольшие субъекты предпринимательства сгруппировать по кластерному принципу и обеспечить свободными производственными базами.

– Подобные малые индуст­риальные зоны созданы и успешно функционируют не только в соседнем Узбекистане, но и в ряде городов нашей страны, – говорит Дина Махатова. – К примеру, можно отметить Алматы, где предпринимателям предоставлены производственные помещения по льготной арендной стоимости, решены вопросы по коммунальным услугам, а также с органами санитарно-эпидемиологического контроля. А тем, кто готов выкупить базу, выдаются льготные кредиты.

Директор ТОО «Ас-кА» как член Регионального совета палаты предпринимателей Кызылординской области на недавней встрече областного руководства с представителями совета инициировала рассмотрение этого вопроса, а также сообщила о готовности совместно с руководителями отраслевых управлений к выезду в другие регионы для обмена опытом.

Но откликнется ли на предложение исполнительная власть? Ведь проблема муссируется не первый месяц и даже подробно изучалась в областной палате предпринимателей, отсюда и уверенность в том, что малые «индустриалки» региону необходимы. Но на деле ничего не меняется.

– Исследования, проведенные среди местных товаропроизводителей, выявили три сферы, для которых можно и нужно создавать малые индустриальные зоны, – говорит директор палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек Жаксылыков. – Это выпуск швейных изделий, продовольственных товаров и бюджетной мебели. У нас много предпринимателей специализируются на этом сегменте производства. Только швейных цехов, к примеру, больше 50. И для начала можно было бы создать малую индустриальную зону текстильного профиля, собрав в одном здании несколько пошивочных мастерских, которым нужна помощь, помещения. Благо, в Кызылорде помещения под такие индуст­риальные зоны есть.

– Вместе с руководством города мы обследовали пустующие здания в областном центре, – рассказал Галымбек Жаксылыков. – Теперь важно произвести подсчеты, чтобы выяснить, во сколько обойдется создание в свободных помещениях индустриальных зон. И потом уже решать вопрос с выделением под это дело бюджетных средств.