Статьи
Чтоб не пусто было
Наталья Денисова
subscriber

Предприниматели Кызылординской области ратуют за создание на базе пустующих промышленных зданий малых индустриальных зон.

Директор ТОО «Ас-кА», член Ассоциации предприятий легкой промышленности Дина Махатова, например, уже несколько лет поднимает этот вопрос. Предпринимательница занимается пошивом спецодежды и считает, что в области следует активизировать работу индустриальных зон, ибо таких как у нее, небольших пошивочных предприятий много, и объединение их на одной территории с дешевыми помещениями станет существенной поддержкой десяткам бизнесменов.

– В области действуют шесть крупных индустриальных зон, – рассказывает Дина Махатова. – Но на их площадке осуществля­ется совсем небольшое число проектов. Между тем спрос на свободные производственные помещения либо ангары остается высоким. В одном пустую­щем строении в любой точке Кызылорды или в другом населенном пункте региона можно разместить несколько небольших фирм, цехов, мастерских.

По мнению Дины Махатовой, у местных предпринимателей, работающих в пищевой, легкой, мебельной промышленности и в производстве стройматериалов, накоплен достаточно богатый опыт, и сейчас самое время небольшие субъекты предпринимательства сгруппировать по кластерному принципу и обеспечить свободными производственными базами.

– Подобные малые индуст­риальные зоны созданы и успешно функционируют не только в соседнем Узбекистане, но и в ряде городов нашей страны, – говорит Дина Махатова. – К примеру, можно отметить Алматы, где предпринимателям предоставлены производственные помещения по льготной арендной стоимости, решены вопросы по коммунальным услугам, а также с органами санитарно-эпидемиологического контроля. А тем, кто готов выкупить базу, выдаются льготные кредиты.

Директор ТОО «Ас-кА» как член Регионального совета палаты предпринимателей Кызылординской области на недавней встрече областного руководства с представителями совета инициировала рассмотрение этого вопроса, а также сообщила о готовности совместно с руководителями отраслевых управлений к выезду в другие регионы для обмена опытом.

Но откликнется ли на предложение исполнительная власть? Ведь проблема муссируется не первый месяц и даже подробно изучалась в областной палате предпринимателей, отсюда и уверенность в том, что малые «индустриалки» региону необходимы. Но на деле ничего не меняется.

– Исследования, проведенные среди местных товаропроизводителей, выявили три сферы, для которых можно и нужно создавать малые индустриальные зоны, – говорит директор палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек Жаксылыков. – Это выпуск швейных изделий, продовольственных товаров и бюджетной мебели. У нас много предпринимателей специализируются на этом сегменте производства. Только швейных цехов, к примеру, больше 50. И для начала можно было бы создать малую индустриальную зону текстильного профиля, собрав в одном здании несколько пошивочных мастерских, которым нужна помощь, помещения. Благо, в Кызылорде помещения под такие индуст­риальные зоны есть.

– Вместе с руководством города мы обследовали пустующие здания в областном центре, – рассказал Галымбек Жаксылыков. – Теперь важно произвести подсчеты, чтобы выяснить, во сколько обойдется создание в свободных помещениях индустриальных зон. И потом уже решать вопрос с выделением под это дело бюджетных средств.

Популярное

Все
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Чтоб не пусто было
​​​​​​​Средство против инфляции
Ориентированы на пациента
Село под ключ
Штрафы не возместят ущерб
Дайте газу!
​​​​​​​Нужен диалог
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
О биологической безопасности
Земля должна работать
Еще один год
Основные задачи
Продуктивный диалог
«Золотые» квадратные метры
Пожароопасный сезон
На соответствие требованиям
Наказание должно быть соразмерным
ОСИлим ли?
Не все так просто
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Статьи
Дайте газу!
Статьи
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Статьи
Ориентированы на пациента
Статьи
​​​​​​​Средство против инфляции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]