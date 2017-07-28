​Чтоб не задерживался рейс

В связи с участившимися претензиями пассажиров на низкое качество сервиса, предоставляемого авиакомпаниями, в Астане состоялось совещание с представителями всех авиаперевозчиков, осуществляющих международные полеты в Международный аэропорт ­Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи заслушаны представители авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» по фактам несвоевременной доставки багажа, имевшим место 23 июля текущего года, и авиакомпании SCAT – по срыву расписания полетов.

Как пояснил руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Кушниренко, срыв доставки багажа произошел из-за сбоя системы его обработки в российских аэропортах. Запланировано проведение внутреннего расследования, а также принятие мер по недопущению впредь аналогичных ситуаций.

Кроме того, заслушаны и приняты к сведению предложения представителя авиа­компании «Россия» Алмаса Мамилина по мерам, обеспечивающим снижение вероятности срыва доставки багажа.

Что касается возросшего числа задержек и отмен рейсов авиакомпании SCAT, то, по словам директора филиала АО «Авиакомпания «SCAT» в аэропорту Астаны Ирины Лупундюк, они имели место с 14 по 16 июля и были связаны с неисправностью нескольких самолетов.

По итогам совещания авиа­компаниям даны соответствующие указания.