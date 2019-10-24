​Чтоб сели за парты дети

Подробно о портфеле проектов ГЧП на заседании Правительства, состоявшемся на днях, рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

– В основной доле проекты ГЧП представлены в дошкольной сфере, – отметил министр. – 70 проектов заключены по предоставлению в управление столовых школ, 26 предусматривают передачу в доверительное управление колледжей и 14 проектов по строительству спортивного зала, поставке и обслуживанию компьютерной техники. Кроме того, 226 проектов – это открытие частных школ и общежитий.

Среди регионов в числе лидеров находятся Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская области и город Алматы. А вот в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Атырауской областях не реализован ни один проект ГЧП.

На протяжении нескольких лет в стране остро ощущается дефицит мест в школах. На 1 сентября нынешнего года, а эти цифры Асхат Аймагамбетов привел на недавней пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, в стране значилось 128 трехсменных школ, 8 из которых в столице, и 31 аварийная. Конечно, цифры постоянно меняются, поскольку недавно ввели в эксплуатацию еще 3 школы, до конца года сдадут в эксплуа­тацию еще несколько средних учебных заведений. Министр признает, что в идеале школы должны быть односменными. Но нам пока, увы, до этого далеко.

Один из выходов из этой ситуа­ции был найден: в 2018 году в Закон «Об образовании» внесено дополнение в части предоставления акиматам права размещения госзаказа в частных организациях среднего образования. Приняты подзаконные акты по определению стоимости госзаказа и порядка его размещения.

Преимуществ у предложенной меры немало. Для государства, считают в МОН, – это снижение нагрузки на бюджет, сокращение дефицита ученических мест, улучшение качества образования, повышение статуса педагога. Для инвестора – успешный и долго­срочный бизнес-проект с гарантией потребления. Для юных казахстанцев – это благоприятные условия для получения образования, различные программы, доступность дополнительного образования. Более того, метод подушевого финансирования обеспечивает справедливый и единый подход, исключается избирательность по отношению к организациям образования.

На сегодня госзаказ размещен в 98 частных школах. С начала года в стране уже открылись 47 новых частных школ, до конца года ожидается открытие еще 13. Лишь за текущий год количест­во частных школ возрастет с 121 единицы до 181, то есть рост составит 50%. В результате принятых мер открываются более 18 тыс. ученических мест. Таким образом, условная экономия для государства только за один год составит более 31 млрд тенге.

В Пяти социальных инициативах, озвученных Елбасы в марте 2018 года, в целях повышения доступности и качества высшего образования и улучшения проживания студенческой молодежи поручено обеспечить до конца 2022 года не менее чем 75 тыс. мест в общежитиях. Реализовать эту инициативу требовалось путем ГЧП.

Существует ряд факторов активного участия бизнеса в проектах по строительству студенческих общежитий. Основной из них – размещение целевого заказа, выплачиваемого государством для каждого студента, проживающего в общежитиях. Кроме того, предусмотрен механизм субсидирования процент­ной ставки банковских займов в размере до 9% для субъектов частного предпринимательства через фонд «Даму». По данным фонда, в работе уже 2 проекта со стоимостью 1,7 млрд тенге под 14%, из которых субсидируется 8%. На стадии рассмотрения в банках 2-го уровня находятся 6 проектов.

По словам главы ведомства, в результате стимулирования частных предпринимателей к строительству с начала года введено в эксплуатацию 5 149 мест и до конца года запланирован ввод еще 4 050 мест в общежитиях. В работе находятся 70 проектов на 28 тыс. мест. В целом реализуемый механизм госзаказа ­позволил государству сэкономить 23 млрд тенге в первый год, за весь период реализации проектов эта сумма достигнет 178 млрд тенге.

Опыт Казахстана по реализации механизмов ГЧП в сфере образования можно оценить как передовой. А узнать подробнее, в каких регионах уже реализуются проекты ГЧП, каковы планы на будущее, можно будет на сессии «ГЧП в сфере образования», включенной в программу международного форума «ГЧП И ESG-факторы инвестирования», который состоится на днях в Нур-Султане в Конгресс-центре ЭКСПО.