Чтоб зазвучали романсы и песни Свежий выпуск 671 Бектур КАДЫРОВ, Астана

Первый из них – «Отлетело лето вслед за журавлями» Кенжебая Бекпаева, второй – «Тронуть трепетные струны» Владимира Шевченко.

Кенжебай Бекпаев положил на музыку три стихотворения, которые композитор облек в форму романса. Владимир Шевченко написал пять песен – четыре из них на слова Владимира Гундарева и еще одна – на слова ученицы поэта Людмилы Смирновой. Оба автора издали свои ноты на собственные средства, движимые одной только любовью к творчеству большого поэта, не ища материальных выгод. Каждый для себя выбрал, на их взгляд, самые лучшие творения поэта. Кенжебай Бекпаев остановил внимание на стихах «Отлетело лето вслед за журавлями», «Я все еще тебя боготворю», «Как был я охвачен твоим пожаром». Владимир Шевченко обратился к стихотворениям «Музыка и слово», «Почему осенние мотивы», «Костер», «Любящая женская душа» Гундарева и «Диалог с поэтом» Людмилы Смирновой из Алматы.

Оба автора хорошо известны в Казахстане. Кенжебаю Бекпаеву принадлежит свыше 30 музыкальных сборников, при этом благодаря отличному владению казахским и русским языками он свободно пишет музыку на тексты на двух языках. Его романсы «мелодически оригинальны, интонационно и ритмически ярки», как характеризует их Владимир Шевченко и напоминает, что по давней традиции исполнения романсов их можно петь как под фортепианное, так и под гитарное сопровождение. К слову, аранжировка романсов принадлежит ему.

Владимир Шевченко – профессор КазНУИ. В Целинограде (Астане) работает с середины 60-х, поэтому местную специфику, историю, менталитет знает, как никто другой, и реалии, отраженные в стихах Гундарева, ему близки и понятны.

Оба сборника получились весьма удачными – от оформления до содержания музыки. Да вот беда – их тираж очень мал, всего-то 50 экземпляров. Не до всех, кому они адресованы, могут дойти. А получить их могли бы многие музыканты – вокалисты и инструменталисты. Ведь романсы и песни должны звучать, должны быть услышаны, а этого-то как раз и не хватает. К сожалению, они звучат все реже. И совершенно напрасно, поскольку эти сочинения весьма достойны и, возможно, могут составить настоящую конкуренцию знаменитой «Деревеньке».

Вот пример бескорыстного служения Музе двух негромких немолодых людей, далеких от гремучего шоу-бизнеса и дарующих нам, слушателям, радость общения с настоящей поэзией и музыкой.