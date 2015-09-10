Чтобы белых пятен было меньше Свежий выпуск 475 Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

В области набирают обороты мероприятия по проведению 550-летия Казахского ханства. С начала года в рамках празднования с целью приобщения населения к национальной истории проведены вечера-встречи, театрализованные представления, спортивные соревнования, международный дебатный турнир и другие мероприя­тия в честь юбилея.

Так, в Костанайском государственном педагогическом институте прошла международная научно-практическая конференция «Теория и методология исторической науки», на которой были заслушаны доклады, связанные с изучением белых пятен в истории политической организации кочевых сообществ, трансформации политической системы в Казахстане. В конференции приняли участие 63 докладчика из вузов Казахстана и России. А в Аркалыкском государственном педагогическом институте прошла научно-практическая конференция «Хан тарихы – ел тарихы».

В музеях области работают выставки «Елдіктің терең тамыры», «Қазақ хандығына 550 жыл», «Біртұтас шаңырақта. Под единым шаныраком». В библиотеках презентованы подборки литературы «Қазақ хандығына 550 жыл. Казахскому ханству 550 лет», «Қазақ елі – Мәңгілік Ел», «Қазақ хандығының бастауы. У истоков Казахского ханства», «Тарих толқынында. По волнам истории», «Ұлы даланың тарихы. История Великой степи» и так далее.

А сейчас область готовится принять и провести на своей территории, преимущественно в Торгайской степи, научно-изыскательскую экспедицию, посвященную конкретным воп­росам истории ханства в регионе.



