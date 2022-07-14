Чтобы была вода

Неудовлетворительное состояние значительной части оросительных систем в ряде регионов республики оборачивается высокими потерями гидроресурсов при их транспортировке конечным потребителям.

О мерах, предпринимаемых для решения этих и других проблем сферы водоснабжения, рассказали на пресс-конференции в СЦК специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также РГП «Казводхоз».

Напомним, для рационального использования водных ресурсов в ряде регионов республики предстоит реконструировать 120 каналов, а также построить девять новых водохранилищ. Эти проекты намечены к осуществлению в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Между тем, как отметил в своем выступлении заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Досбол Бекмагамбетов, многолетняя динамика речного стока свидетельствует о сокращении водных ресурсов из-за малого объема местных и трансграничных стоков. Если в «нулевые» годы средний многолетний речной сток составлял 120 кубокилометров, то в настоя­щее время он не превышает 102.

– Это связано с изменением климата и антропогенными факторами. К 2030 году прогнозируется дальнейшее сокращение речного стока до 99,4 кубических километра. В настоящее время дефицит водных ресурсов превышает 17 кубических километров, которые принудительно покрываются за счет потребнос­тей водных экосистем, – пояснил суть проблематики Досбол Бекмагамбетов.

По его мнению, в условиях сокращения водных ресурсов и рос­та водопользования на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 кубокилометра. Дело осложняется еще и различной ситуацией с водными ресурсами в регионах. Например, восточные области страны наиболее обеспечены водными ресурсами, а центральный регион Казахстана (Нура-Сарысуский бассейн) в этом плане испытывает недостаток. Южные и западные области республики в плане водной безопасности являются наиболее зависимыми от сопредельных стран.

Помимо климатических факторов негативное влияние на систему управления водными ресурсами и спроса на воду оказывает целый ряд других условий. Это и большая зависимость южных и западных регионов республики, где проживает половина населения, от водной политики соседних стран, и то, что потребности водных экосистем остаются на последнем месте, по «остаточному принципу». Это главная причина проблем Арала и Балхаша. Не менее актуальными являются вопросы слабой эффективности практики водопользования, а также низких тарифов на услуги по подаче воды.

– Сложность решения этих вопросов состоит в том, что Комитет по водным ресурсам не может обеспечить полноценный контроль над рациональным использованием и охраной водного фонда в условиях текущей штатной численности. При этом анализ и перспективное развитие водной отрасли остаются без должного внимания, – отметил спикер.

В настоящее время проблемные вопросы водного хозяйства решаются в рамках национальных проектов «Жасыл Қазақстан», «Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері» и «Агроөнеркәсіптік кешенді 2025 жылға дейін дамыту бойынша».

В сельском хозяйстве за счет реконструкции более 7 тыс. км оросительных сетей, 16 гид­ротехнических сооружений и цифровизации системы учета воды на 212 каналах к 2025 году предусматривается сокращение ненормативных потерь воды при орошении на 4 куб. км. На сегодня из 212 каналов оцифровано 23 объекта. В текущем году планируется оцифровать еще 89 каналов.

В целом оросительная система РК имеет около 3,5 тыс. магистральных и межхозяйственных каналов, протяженностью до 21,5 тыс. км (16,3 тыс. км – грунтовые каналы и 5,2 тыс. км с бетонным покрытием). При этом 55% этих ирригационных объектов (11,8 тыс. км) находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как заверил представитель Комитета по водным ресурсам, работа по их реконструкции сегодня ведется на постоянной основе. Так, в 2019–2020 годах отремонтировано 1 734 км каналов. При этом введено в оборот 111,5 тыс. га орошаемых земель. В 2021 году реконструировано 1 050 км каналов для обеспечения водой до 78 тыс. га орошаемых земель.

За пять лет в восьми областях республики предстоит реконструировать 120 каналов на общую сумму 221 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 188 млрд тенге.

Для аккумулирования дополнительного объема воды до 2025 года планируется построить девять новых водохранилищ с объемом накопления порядка 1,7 куб. км. В частности, по одному водохранилищу предстоит построить в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областях. В Жамбылской области таких объектов будет построено три, в Западно-Казахстанской – два.

В рамках республиканского бюджета на 2022–2024 годы планируется выделить 4,53 млрд тенге на осуществление проектов отрасли по четырем каналам (Найман, Куртай, Казынашылық и Р-6). Реконструкция 120 каналов к 2025 году позволит довести орошаемые площади в республике до 2,2 млн гектаров, а также снизить расход поливной воды до 800 млн кубометров.