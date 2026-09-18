Чтобы было где спасать

Простая арифметика

Новый «Дом-приют надежд» для брошенных жучек и мурок, о котором не первый год мечтают павлодарские волонтеры и многие неравнодушные горожане, наконец начинает приобретать реальные очертания. В Восточной промышленной зоне уже уложен фундамент будущего стационара, обустроен септик, подготовлена площадка для дальнейших работ. Следующий этап – стяжка, после которой можно будет поднимать стены.

Еще совсем недавно активисты задавались вопросом, где взять деньги хотя бы на первые 2 500 пескоблоков. Один такой блок стоит 370 тенге, а значит, только на них требовалось собрать 925 тыс. тенге. Немалая сумма для общественного фонда «Вместе», который благодаря помощи неравнодушных людей много лет содержит «Дом-приют надежд», расположенный в стареньком арендованном домишке.

Но месяц назад зооволонтеры запус­тили акцию «Кирпичик». Ее идея родилась в разговоре руководителя фонда Александры Старины и активистки НПО «Семья и дети» Сауле Шакеневой: а почему бы не предложить павлодарцам буквально по одному кирпичику вложиться в будущий дом для животных? Для одного человека 370 тенге – незначительная сумма, но если таких людей окажутся тысячи, совместными усилиями действительно можно сложить стены.

Расчет сработал. Примерно за две недели удалось собрать половину необходимой суммы, сейчас не хватает лишь нескольких десятков пескоблоков. Но еще важнее оказалось то, что акция вышла далеко за пределы привычного информационного круга зооволонтеров. Видео и публикации стали распространять СМИ, общественные организации, предприниматели, обычные горожане. Информацию разместили и в чатах собаководов – среди людей, которые преж­де, возможно, не следили за работой приюта, но не смогли пройти мимо этой истории.

– Мы вырвались из своего информационного пространства, вещали не только на аудиторию нашей странички в соц­сетях и получили результат, – говорит Александра Старина. – Причем довольно быстро помощь перестала измеряться только отдельными кирпичиками. Кто-то перечислял деньги, кто-то предлагал строительные материалы, а кто-то брал на себя значительную часть расходов на целый этап работ.

Так произошло, например, с фундамен­том. Предприниматель Людмила Богатырева, увидев информацию об акции, сама связалась с Александрой и предложила оплатить пескоблоки. Однако руководитель фонда предложила направить помощь на покупку фундаментных блоков, собрать средства на которые небольшими пожерт­вованиями было бы гораздо сложнее и дольше. В итоге предприниматель приобрела основную их часть, потратив около 700 тыс. тенге.

Еще одним серьезным подспорьем стала помощь города: акимат несколько раз предоставлял тяжелую технику. На площадке работали погрузчик, КамАЗы и экскаватор: территорию расчистили, вывезли мусор, подготовили участок для начала строительства. Для фонда это существенная экономия. По словам Александры, только час работы погрузчика в среднем по рынку обходится примерно в 15 тыс. тенге, а здесь он работал три дня.

Своя история получилась и с септиком. Первоначально его обустройство оценили более чем в полмиллиона тенге. Однако мастера, приехавшие выполнять работы, решили не брать с волонтеров плату за свой труд, поэтому фонд заплатил только за материалы – вдвое меньше. Позже строители еще и привезли на площадку кирпичи, которые смогли найти для приюта.

Впереди новые этапы стройки, а значит, снова нужны цемент, щебень и другие материалы. Главная задача – до наступления холодов успеть возвести стены и закрыть крышей здание. По задумке инициаторов проекта, это будет именно стационар площадью более 100 кв. м. В нем предусмотрят помещения для больных и травмированных животных и небольшую комнату для волонтеров.

Мест нет

Такой выбор первого объекта далеко не случаен. Сегодня под опекой «Дома-прию­та надежд» находятся более 300 собак и свыше 150 кошек. Причем говорить о едином приюте в привычном понимании давно не приходится: животные размещены на шести площадках – платных и бесплатных передержках. Старый приют в частном секторе микрорайона Затон сами волонтеры называют своеоб­разным домом престарелых. Здесь остаются в основном возрастные и больные собаки, шансы которых обрести новых хозяев практически исчерпаны.

Особенно остро стоит вопрос с теми, кого необходимо срочно забирать с улицы. Сбитая машиной собака, тяжелобольной кот, покалеченное или истощенное животное требуют не просто спасения, но зачастую длительного лечения и ухода. И здесь волонтеры все чаще сталкиваются с почти неразрешимой проблемой: животное можно подобрать, отвезти в клинику, оказать помощь – а куда его помещать потом?

Передержки переполнены, свободных рук не хватает, а возможности волонтерских групп далеко не безграничны. По словам Александры Старины, порой дело доходит до споров между самими зоозащитниками о том, кто сможет взять очередного тяжелого подопечного. Не потому, что кто-то не хочет помогать, – брать его попросту некуда. Именно поэтому первым на новом участке решили строить стационар. Он должен стать хотя бы некоторой подушкой безопасности для таких экстренных случаев.

Не менее важная задача для волонтеров – наконец перевезти приют из жилого сектора. Десяткам собак трудно оставаться незаметными для окружающих. Они лают – это естественно, однако для людей, постоянно живущих рядом, такое соседство стало серьезным испытанием. Жители не раз высказывали недовольство, и сами волонтеры признают: приюту с большим количеством животных не место посреди частных домов. Да и сама избушка приюта давно исчерпала свои возможности. Здание ветшает, отдельные помещения разрушены настолько, что заходить туда уже небезопасно. Поэтому переезд стал не вопросом удобства или желания получить более просторную территорию, а необходимостью – и для животных, и для волонтеров, и для жителей Затона.

Сегодня забор –

завтра переезжаем

Варианты ищут не первый год – несколько лет назад общественный фонд «Вместе» решил обзавестись собственной землей. «Казахстанская правда» уже рассказывала об этой истории. Волонтеры выиграли аукцион, ради покупки участка им пришлось даже влезть в долги. Впоследствии территория обошлась фонду почти в 1,5 млн тенге. Однако получить землю оказалось лишь половиной дела. Выяснилось, что часть территории будущего приюта пересекается с участком, принадлежащим государственному пункту временного содержания животных (сейчас это ближайшие соседи фонда). Последовали разбирательства, проверки земельных схем, уточнение границ и корректировка документов. Пока шли все эти процедуры, волонтеры при помощи неравнодушных успели рассчитаться с долгами за землю.

Сегодня после всех уточнений площадь участка составляет 0,92 га. Все время, пока решались земельные вопросы, от идеи строительства не отказывались: искали контакты, разговаривали с потенциальными помощниками, договаривались, продумывали будущие работы. Но Александра принципиально не хотела начинать капитальную стройку, пока не убедилась, что с документами все в порядке. И только когда земельная история окончательно осталась позади, можно было выходить на площадку. Как говорит сама общественница, готовились долго, а затем накопившаяся энергия словно выстрелила. Удачно совпали готовность самого фонда, акция «Кирпичик», широкий отклик горожан, помощь предпринимателей и поддерж­ка города техникой.

Однако нынешний строительный рывок – лишь начало огромной работы. На участке еще предстоит провести коммуникации, устанавливать вольеры и, что не менее важно, огородить территорию. Последняя задача сама по себе весьма масштабна: участок имеет сложную, ломаную конфигурацию, и, по предварительным подсчетам, потребуется около 600 м ограждения. А это снова материалы, работа и большие деньги.

Между тем именно забор во многом определяет, когда волонтеры смогут начать фактический переезд.

– Ждать полного завершения строительства для этого необязательно. Как только территория будет надежно закрыта, сюда можно перевозить имеющиеся будки, устанавливать вольеры, разграничивать площадки и постепенно размещать животных. Сегодня забор – завтра переезжаем, – объясняет Александра Старина.

Еще один большой вопрос – электричество. Сейчас его на участке нет, хотя возможность подключения существует, однако для этого необходимо получить соответствующее разрешение. Александ­ра говорит, что уже дважды обращалась по этому поводу к акиму города, но пока вопрос остается открытым. С водой ситуация выглядит несколько проще. Есть договоренность со специалистом, который должен пробурить на участке скважину. Правда, и здесь без электричества не обойтись – воду еще нужно будет поднимать насосом.

Поэтому назвать хотя бы приблизительную дату окончательного переезда Александра не берется. Слишком многое по-прежнему зависит от пожертвований. А потому волонтеры надеются, что нынешняя волна поддержки не иссякнет и позволит сохранить набранный темп строительства.