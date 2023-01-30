«Чтобы чаще Господь замечал...»

Если быть совсем точным, то два вечера. Концерт, названный на этот раз строчкой из произведения «Купола», настолько популярен у публики, что зал не вмещает всех желающих приобщиться к творчеству поэта и барда. Музыкально-театральное действие шымкентцы устраивают уже более двадцати лет, они любят и помнят Владимира Семеновича, давшего на летней площадке Центрального парка культуры и отдыха в далеком 1970-м три десятка концертов. Здесь даже есть частный музей барда, среди экспонатов которого хранятся и предметы, связанные с теми легендарными гастролями.

25 января на сцену Русского драматического театра выходят не только артисты, воспитанники театральной студии «Балаганчик», известные вокалисты и музыкальные коллективы города, но и те, кто лично знал Владимира Высоцкого или был на его концертах.

В последние годы формат вечеров памяти трансформировали в концерт нон-стоп. Артисты и чтецы сменяют один другого без пауз, на экране мелькают кадры кинохроники: поющий Высоцкий, фрагменты фильмов с его участием, выступления его близких и друзей.

– Нам важно, чтобы зритель посмотрел как можно больше видео с участием Владимира Семеновича, как можно больше услышал его произведений. Не только песен, но и стихотворений. Многие думают, что Высоцкий только актер, снимавшийся в кино. Кто-то судит о нем только по песням. А ведь он – Поэт. С большой буквы. И все его стихи, как он сам говорил, положены на ритмическую основу, – говорит директор Русского драматического театра Игорь Вербицкий.

Песни чередуются с поэзией. Среди исполнителей много молодых лиц, кто-то впервые вышел на сцену. Готовясь к концерту, чтецы ищут и находят поэтические строчки, которые, возможно, никто в зале ранее не слышал. Высоцкий написал более 700 стихотворений, но на слуху чаще всего одни и те же. Ценность шымкентских вечеров памяти еще и в том, что они позволяют расширить горизонты творчества поэта, услышать его новые жгучие и жгущие сердца строки.