«Чтобы чаще Господь замечал...»

Статьи
0
Любовь Доброта

По традиции в день рождения Владимира Высоцкого в Русском драматическом театре Шымкента проходит вечер памяти.

Если быть совсем точным, то два вечера. Концерт, названный на этот раз строчкой из произведения «Купола», настолько популярен у публики, что зал не вмещает всех желающих приобщиться к творчеству поэта и барда. Музыкально-театральное действие шымкентцы устраивают уже более двадцати лет, они любят и помнят Владимира Семеновича, давшего на летней площадке Центрального парка культуры и отдыха в далеком 1970-м три десятка концертов. Здесь даже есть частный музей барда, среди экспонатов которого хранятся и предметы, связанные с теми легендарными гастролями.

25 января на сцену Русского драматического театра выходят не только артисты, воспитанники театральной студии «Балаганчик», известные вокалисты и музыкальные коллективы города, но и те, кто лично знал Владимира Высоцкого или был на его концертах.

В последние годы формат вечеров памяти трансформировали в концерт нон-стоп. Артисты и чтецы сменяют один другого без пауз, на экране мелькают кадры кинохроники: поющий Высоцкий, фрагменты фильмов с его участием, выступления его близких и друзей.

– Нам важно, чтобы зритель посмотрел как можно больше видео с участием Владимира Семеновича, как можно больше услышал его произведений. Не только песен, но и стихотворений. Многие думают, что Высоцкий только актер, снимавшийся в кино. Кто-то судит о нем только по песням. А ведь он – Поэт. С большой буквы. И все его стихи, как он сам говорил, положены на ритмическую основу, – говорит директор Русского драматического театра Игорь Вербицкий.

Песни чередуются с поэзией. Среди исполнителей много молодых лиц, кто-то впервые вышел на сцену. Готовясь к концерту, чтецы ищут и находят поэтические строчки, которые, возможно, никто в зале ранее не слышал. Высоцкий написал более 700 стихотворений, но на слуху чаще всего одни и те же. Ценность шымкентских вечеров памяти еще и в том, что они позволяют расширить горизонты творчества поэта, услышать его новые жгучие и жгущие сердца строки.

#концерт #музыка

Популярное

Все
Село Актас Талгарского района становится одним из самых пожароопасных населенных пунктов республики
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Кадров нет, тепла не будет!
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
«Чтобы чаще Господь замечал...»
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
В режиме инфляционного таргетирования
На партийном поле перемены
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Читайте также

Статьи
Перезагрузка образовательной среды
Статьи
Приютят, накормят, подсобят
Статьи
Культурный микс
Статьи
О силе материнской любви

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]