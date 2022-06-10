Чтобы дети не тонули

Холодный, дождливый май и такое же начало лета несколько отодвинули начало массового паломничества западноказахстанцев на берега рек и озер. Вместе с тем уже есть первые тревожные звоночки, напоминающие родителям, что ответственность за безопасность детей в первую очередь лежит на них.

Несколько жарких деньков насту­пившего лета для жителей Чингирлауского района Западно-Казах­станской области едва не обернулись трагедией. 3 июня близ райцентра в реке Илек купались трое подростков, и один из них начал тонуть.

Двум его приятелям самостоятельно не удалось помочь утопающему. Благо мальчишки додумались громко позвать на помощь и позвонить в 112. На их крики поспешил Денис Липин, проживающий рядом с местом, где купались дети. Он вытащил на берег уже нахлебавшегося воды и ослабевшего от страха мальчика, оказал ему первую медицинскую помощь.

За мужество и неравнодушие, проявленные при спасении человека, Денис Липин получил благодарственное письмо за подписью начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

...Летние каникулы – время, когда многие дети остаются предоставленными сами себе. Те, кто живет рядом с рекой или другим водоемом, конечно же, стремятся весь жаркий сезон провести на берегу. И хорошо если под присмотром старших братьев и сестер, соседских ребят. Но даже с подростком и взрослым в воде может случиться все что угодно. Нырнул и зацепился за корягу, попал в водоворот, ногу свело судорогой…

За прошлый купальный сезон в ЗКО утонули 24 человека, в том чис­ле 8 детей. В основном несчастные случаи происходят на так называемых диких пляжах. Таких на сегодня сотрудники ДЧС ЗКО насчитывают 343. В этих местах спасатели установили запрещающие знаки, ведут ежедневное патрулирование, разъясняют отдыхающим опасность купания и необходимость постоянного присмотра за детьми.

Но жители региона, где только областной центр стоит на трех реках, а всего небольших речушек и стариц, озер, прудов, водохранилищ и карьеров можно насчитать не одну сотню, зачастую считают, что пляж – это место, где есть удобный спуск к воде.

– Департаментом по ЧС совместно с полицией и инспекцией транспорт­ного контроля по ЗКО утвержден план рейдов и патрулирования в местах массового отдыха на водоемах, в соответствии с которым в ходе мероприя­тий будет задействовано более 400 человек личного состава, – доложил на недавнем брифинге начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов. – Также планируется привлечь более 250 волонтеров от МК «Жас Отан», ОО «Красный полумесяц», КФ «Альянс студентов Уральска» и других общественных объединений. Дополнительно прорабатывается вопрос о привлечении на рейдовые мероприятия через центр занятости порядка 40 человек из числа безработных.

Для реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлены 72 спасателя, 21 плавсредство, 1 катер и 15 автомобилей для патрулирования. С начала года проведено 95 рейдов с охватом более 2 тыс. человек, 5 сходов с населением, роздано более 3 тыс. листовок и буклетов о мерах безопасности на воде. Акиматами районов совместно с управлением образования ведется работа по установке 22 модульно-каркасных бассейнов.

В нынешнем году в области официально определены 69 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях. Из них постановлениями районных акиматов закреплены 19 пляжей, два – коммунальные, остальные – частные. Так, в Уральске и районе Байтерек по 8 пляжей, по одному пляжу есть в Теректинском, Таскалинском и Бурлинском районах. Только на них дежурит обученный спасатель, в распоряжении которого есть лодка, спецоборудование и аптечка для оказания первой медицинской помощи. На необорудованных пляжах – как в старой поговорке: «Спасение утопаю­щих – дело рук самих утопающих».

Также прорабатывается вопрос по дополнительному открытию 7 пляжей на территории области. Еще в преддверии купального сезона спасатели оперативно-спасательного отряда ГУ «СП и АСР ДЧС ЗКО МЧС РК» приступили к обследованию и очистке дна водной акватории пляжей на водоемах города и облас­ти. Эти мероприятия проводятся по заявкам водопользователей в целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на воде. Подана 21 заявка, каждая из них на сегодня отработана.

– Водолазное обследование дна пляжей осуществляется в границах заплыва с обязательным оформлением акта. Проводятся поиск затоп­ленных предметов, подъем из воды обломков железобетонных, металлических, деревянных конструкций, затонувших бревен, корней деревьев, камней, строительного и бытового мусора. Также проверяем состояние пляжей на предмет готовности и в случае обнаружения нарушений даем владельцам мест отдыха рекомендации по их устранению, – сообщил руководитель водолазно-спасательного отдела отряда Алексей Еремеев.

Проводя разъяснительную работу с населением, подготовку мест отдыха к купальному сезону и пат­рулирование, спасатели не устают повторять: безопасность детей – забота общая, но в первую очередь ответственность за жизнь и здоровье ребенка лежит на его родителях.

По данным департамента санэпидконтроля ЗКО, в 2022 году в мае из 19 мест купания, определенных пос­тановлением акима ЗКО, отобраны на микробиологическое исследование 15 проб, на санитарно-химичес­кие – 13 проб, из них не соответствую­щих норме не выявлено. Отобрано 18 проб и на паразитологию, в 4 из них выявили несоответствие. По отобранным 5 пробам из почвы не соответствующих нормам нет. Для принятия мер по выявленным отклонениям направлено письмо

в МИО и ЧС.