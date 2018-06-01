​Чтобы детство не кончалось...

В этот праздник дети во всех регионах Казахстана будут окружены вниманием и заботой. Для них будут организованы всевозможные развлечения, экскурсии, бесплатный проезд в общественном транспорте, посещение кинотеатров, теат­ров, музеев, бассейнов, спортивных залов.

В Астане можно будет посетить выставки, концерты, теат­ральные постановки, кукольные шоу. В Актобе как раз в эти дни будет проходить финал детского музыкального фестиваля Baqytty bala с участием Димаша Кудайбергена, Данелии Тулешевой и других звезд казах­станской эстрады. А в Алматы пройдет большой семейный фестиваль еды, где местные популярные рестораны накормят горожан и гостей города фирменными блюдами.

Для детей из малообеспеченных семей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми потреб­ностями предусмотрены бесплатные просмотры мультфильмов, детских кинофильмов, посещения музеев, театров, развлекательных комплексов. Им также будут вручены бесплатные путевки в детские оздоровительные центры, организованы выезды на загородные базы отдыха.

Начинают работу летние лагеря и парки аттракционов. Наконец, появится возможность поплескаться в воде и позагорать на пляжах, так как откроют купальный сезон. Только 1 июня по всей стране будет проведено более 600 праздничных мероприятий с охватом около 3 млн детей дошкольного и школьного возраста, учащейся и студенческой молодежи. Но это лишь начало продолжительного отдыха, ведь впереди самые долгожданные летние каникулы – любимая, беззаботная пора для всех детей.