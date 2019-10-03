​Чтобы диагноз «рак» больше не звучал как смертельный приговор

Шаг этот назрел: на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состоят более 180 тыс. казахстанцев. Ежегодно в стране регистрируется около 35 тыс. новых случаев злокачественных новообразований, свыше 14 тыс. человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний.

Строительство современного здания осуществляется с привлечением стратегических парт­неров и в соответствии с международными стандартами. ННОЦ предстоит стать центром координации и контроля за развитием онкологической службы страны, в котором будут сконцентрированы все уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных ново­образований.

Важными направлениями деятельности центра станут сохранение, укрепление и развитие интеллектуального потенциала ННОЦ, в том числе по разработке персонифицированных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, паллиа­тивной помощи и трансферт их в регионы, подготовка специалистов онкологической службы медицинского и немедицинского профиля для внедрения в прак­тику новых инновационных технологий.

На сегодня для реализации поставленных задач Министерством здравоохранения Респуб­лики Казахстан осуществлены следующие шаги.

К строительству ННОЦ привлечены лучшие проектные, строи­тельные и инжиниринговые компании. Проект строительства нового онкологического центра с учетом необходимости сохранения текущей лечебной деятельности разделен на две очереди: строительство нового лечебно-диагностического корпуса до 2021 года и реконструкция здания действующей клиники к концу 2022 года.

Разработку проектно-сметной документации по результатам конкурсного отбора осуществляет швейцарская компания IT Engineering S.A., которая имеет большой опыт проектирования социальных и промышленных объектов как в Казахстане, так и за рубежом. Из запланированных четырех этапов проектирования на сегодня завершены и получены положительные заключения государственной экспертизы на первые два этапа.

Постановлением Правительства РК определены компании по строительству и инжиниринговому сопровождению строительства нового онкологического центра. Генеральным подрядчиком определена международная компания B&A Сontractors SA, чьи проекты успешно реализованы в нашей стране, среди которых Республиканский диагностический центр, Национальный научный центр материнства и детства, Национальный научный кардиохирургический центр, Республиканский велотрек,

Театр оперы и балета Astana Opera, международный терминал аэропорта в Нур-Султане.

Вот какой потенциал у международной B&A Сontractors SA!

Инжиниринговое сопровож­дение осуществляет Deloitte TCF – одна из четырех крупнейших авторитетных компаний транснационального масштаба в сфере международного бизнеса. Их деятельность основана на безупречной деловой репутации. На счету Deloitte TCF – сопровож­дение строительства медицинских объектов и поставка медицинской техники в США, Нидерландах, Австралии и других странах. Не оставляет сомнения, что первый случай участия Deloitte TCF в инжиниринговом управлении проектом в нашей стране гарантирует соблюдение законности и соответствие всем международным стандартам.

Стратегическими партнерами ННОЦ уже стали ведущие медицинские и научные центры – университетская клиника University College London, Национальный онкологический центр Южной Кореи, Медицинский институт им. С. Березина (Санкт-Петербург, Россия). Ведутся переговоры о привлечении к партнерству Национального онкологического центра Японии, Европейского института онкологии (Италия), онкологического центра MD Anderson (США), университетских клиник Германии, Авст­рии, Израи­ля. Список обширен: прорабатываются вопросы сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Меж­дународным союзом контро­ля над раком (UICC), Международным агентством по изучению рака (МАИР), Европейской ассоциацией онкологов (ESMO).

В соответствии с поручением Елбасы Нурсултана Назарбаева (Послание 2018 года) предусматривается оснащение ННОЦ исключительно передовым оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая технологии протонной, лучевой и лазерной терапии, а также ядерной медицины. При этом мы руководствуемся таким принципом: нам не нужны просто поставщики, нам нужны стратегические партнеры, производители медицинского оборудования, которые будут сопровождать и обеспечивать бесперебойность работы оснащения и обучение специалистов, проводить совместные научные изыскания, осуществлять интеллектуальное и кадровое сопровождение отрасли, способствовать трансферту новых технологий как в ННОЦ, так и в регионы.

Мировые лидеры в производстве медицинского оборудования и программного обеспечения для диагностики и лечения онкологических заболеваний – Varian Medical Systems International AG, Ion Beam Applications (IBA) и другие компании – уже заявили о готовности к такому сотрудничеству с новым центром. Предполагается, что оборудование будет закуплено напрямую у производителей. Перечень приобретаемого оснащения пройдет независимую экспертную оценку на обоснованность его приобретения и эффективность использования, к этому будут привлечены ведущие независимые казах­станские и зарубежные эксперты и стратегические партнеры, а также компания Deloitte TCF.

Для успешной реализации всех намеченных задач необходимо соответствующее кадровое обеспечение. В связи с этим уже с осени текущего года при финансовой поддержке Всемирного банка начнется подготовка специалистов для ННОЦ в ведущих онкологических центрах Японии, Южной Кореи и Германии, проводится конкурсный отбор 35 специалистов для направления на бесплатное обучение, осуществляемое стратегическими партнерами ННОЦ. С Министерством образования и науки РК изучается возможность организации стажировки в зарубежных клиниках и направления специалис­тов на обучение в магистратуру в зарубежные высшие учебные заведения в рамках программы «Болашақ».

Наряду с подготовкой клинических специалистов планируется обучение необходимых для Казахстана медицинских физиков, химиков, техников-дозиметристов, инженеров по радиационной безопасности и других специалистов для ядерной медицины, протонной и лучевой терапии. Планируется обучить порядка 250 человек! Таким образом будет подготовлена группа квалифицированных исследователей и клиницистов с опытом проведения научных исследований, а также высокоспециализированных кадров технического профиля. Это позволит перезагрузить национальную онкологическую службу в соответствии с современными тенденциями и в ближайшем будущем создать собственную онкологическую школу.

Наряду с подготовкой персонала будут созданы необходимые условия для проведения научных исследований в области онкологии: в ННОЦ планируется создание исследовательского центра. В его лабораториях будут проводиться геномные и протеомные исследования, проточная цитометрия, микроскопия, тканевая инженерия, биоинформационный анализ.

Перед ННОЦ стоит сложная задача: до 2021 года полностью перепрофилировать текущую многопрофильную медицинскую деятельность центра на деятельность по оказанию онкологической помощи в соответствии с международными стандартами. Высокая планка, но нет сомнений, что она будет достигнута. При этом особое внимание будет уделено реабилитации, представляю­щей собой неотъемлемую часть лечения пациентов с злокачественными новообразованиями. Предстоит создать специальные подразделения онкологической реабилитации, деятельность которых будет направлена на восстановление навыков жизнеобеспечения, трудоспособности и улучшение качества жизни.

Для организации работы по профилактике и ранней диагнос­тике онкозаболеваний как на популяционном, так и индивидуальном уровне в структуре ННОЦ создается центр по контролю за раковыми заболеваниями, он будет разрабатывать и внедрять современные и эффективные технологии предупреждения и ранней диагностики рака.

После ввода в эксплуатацию ННОЦ ежегодно стационарное лечение будут проходить более 6 000 пациентов, консультативно-диагностической помощью планируется охватить порядка 30 000 пациентов, в том числе позитронно-эмиссионной томо­графией (ПЭТ) – около 10 000, лечением с использованием лучевой и лазерной терапии – порядка 4 000 пациентов, а пропускная способность протонного центра при функционировании двух процедурных комнат может составить 700–800 пациентов в год.

Важна и социальная составляющая направленных на стимулирование и мотивацию работников. Так, по ходатайству Министерства здравоохранения РК акиматом Нур-Султана выделен земельный участок, находящийся в одном квартале от ННОЦ, под строительство многоквартирного жилого дома с применением механизмов ГЧП для обеспечения будущих специа­листов ННОЦ жильем.

Все намеченные задачи и первые результаты планируем вынес­ти на общественные слушания на площадке партии «Nur Otan». Перед ННОЦ стоят высокие, амбициозные задачи, несмотря на сжатые сроки реализации. Сложные и многоплановые, они будут выполнены. Необходимо теперь перевести все планы на язык практического действия. Это напрямую зависит от согласованных шагов заинтересованных государственных органов, самоотверженного труда и преданного служения избранному делу специалистов.

Все подчинено тому, чтобы страшный диагноз «рак» больше не звучал как смертельный приговор! С созданием центра казахстанские пациенты смогут получать высокотехнологичное специализированное лечение, в соответствии с лучшей международной практикой, у себя на родине, рядом со своими близкими. Раннее выявление болезни позволит полностью излечивать все большее число пациентов. Соз­даваемая для них возможность продолжительной и полноценной жизни – главная награда для всех, кто воплощает в жизнь самые смелые и сложные планы.