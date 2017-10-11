​Чтобы дольщик спал спокойно

Вчера исполнился ровно год со дня принятия Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Одновременно с его появлением в стране было создано АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). Председатель правления фонда Даурен Онаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций подробно рассказал о сути намечаемых нововведений в нормативно-правовую базу долевого строительства. Последние были инициированы Министерством по инвестициям и развитию РК на основе анализа ситуации по строительным компаниям, не получившим в свое время гарантии фонда. По словам Даурена Онаева, в течение года за получением гарантий в фонд обращались около 40 застройщиков с более чем 50 проектами в облас­ти жилищного строительства.

Однако далеко не все из них смог­ли воспользоваться услугами. В итоге выданы всего две гарантии по строящимся жилым объектам в Астане и Алматы: секции в ЖК «Миллениум Парк» и первой очереди ЖК «Легенда».

– Таким образом, граждане, намеревающиеся приобрести доли в этих жилых комплексах, могут быть уверены, что гарантия фонда обеспечит им получение ключей от квартир в том случае, если этого не сможет сделать застройщик, – заявил Даурен Онаев.

Спикер заверил участников брифинга в том, что благодаря поправкам, внесенным в законодательство, число выданных гарантий в будущем будет только увеличиваться.

Изменения приятно обрадуют застройщиков, желающих получить гарантию фонда. Ранее перечень необходимой документации был частично прописан в Законе РК «О долевом участии в жилищном строительстве», а также в соответствующем подзаконном акте. Теперь же для удобства застройщиков определен исчерпывающий перечень документов в правилах рассмотрения документов для получения гарантии.

Отныне застройщику, уже получившему соответствующую гарантию, не нужно будет дублировать пакет документов для другого проекта долевого строительства, если он обратится в фонд не позднее чем через год. Прежде имеющийся у застройщика опыт субподрядного строительства не засчитывался в общий стаж, необходимый для получения гарантии. В новом законодательстве подобный недочет исправлен.

– В зависимости от показателей, характеризующих застройщика, ставка гарантийного взноса раньше варьировалась от 2 до 6% от стоимос­ти проекта, – сообщил председатель правления. – Теперь она зафиксирована на уровне 2% от стоимости проекта. Застройщику достаточно набрать минимум 60 баллов из 100 по методике расчета ставки гарантийного взноса. При расчете ставки гарантийного взноса будет вычитаться также стоимость незавершенного строительства.

В целом, как отметил Даурен Онаев, поправки, внесенные в законодательство, существенно повысят шансы застройщиков на получение гарантии фонда.