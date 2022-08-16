Чтобы дорога была безопасной

Более 7 000 нарушений Правил дорожного движения выявили плицейские Костанайской области во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Чаще всего костанайские автовладельцы превышают скоростной режим. Так, менее чем за месяц к административной ответственности привлечены 875 лихачей. Грешат местные водители и выпивкой. В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержаны 108 автовладельцев. Еще 34 костанайца управляли машиной, будучи лишенными прав, из них 18 были нетрезвы, за что в их отношении возбуждены уголовные дела. Выезд на встречную полосу движения также считается одним из самых распространенных нарушений ПДД. За такой проступок наказаны 26 водителей.

– Неоценимую помощь в обеспечении дорожной безопасности оказывают технические средства. За последние пять лет в нашей области установлено более 50 автоматических технических средств фиксации нарушения ПДД. Только с начала текущего года данными средствами выявлено более 60 тысяч правонарушений на общую сумму 376 миллионов тенге. С февраля 2022-го на дорогах республиканского значения, а также в Костанае и Рудном начали работу мобильные технические средства фиксации Ekin Patrol, установленные на машинах наших сотрудников. С их помощью выявлено уже 12 тысяч нарушений, – рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Курмет Мажикенов.