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Чтобы двор был безопасным
В этом контексте реализация в Кокшетау проекта «Безопасный двор» приобретает особую значимость. Программа предусматривает оборудование системами видео­контроля дворовых площадок и подъездов жилых домов, что существенно отразится на стабилизации криминогенной обстановки. Планируется также ее внедрение в городах Щучинске и Степногорске.

Применение системы видеонаблюдения позволяет контролировать дорожное движение, правопорядок на улицах и в общественных местах, предупреждать угоны, порчу автотранспортных средств и имущества, следить за безопасностью на детских игровых площадках.

Сегодня в Кокшетау функ­ционируют 80 камер видеонаблюдения, которые подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ), с их помощью раскрыто уже 90 преступлений, выявлено более 12 тыс. правонарушений. Также на территории областного центра 40 видеокамер установлены в 7 дворах многоквартирных домов. Они тоже связаны с ЦОУ УВД Кокшетау.

Наличие средств видеонаблюдения, а также знаки, указывающие на видеоконт­роль территории, отпугивают злоумышленников. Поэтому криминальная ситуация в этих районах изменилась в лучшую сторону. С момента установки систем там не зарегистрировано ни одной квартирной кражи. В случае возникновения во дворе нестандартной ситуации операторы ЦОУ направляют туда группу оперативного реагирования или вызывают наряд полиции.

В ближайшем будущем планируем установить видеокамеры во всех районах города. Такая задача не по силам одним полицейским, а потому в реализации программы задействованы акимат Кокшетау, КСК, охранные фирмы, сами жители областного центра.

Наша задача – заинтересовать жильцов, убедить их в эффективности программы. Поэтому ежедневно участковые инспектора полиции проводят разъяснительную работу среди населения. В сентябре нынешнего года в стенах департамента внут­ренних дел была проведена крупная рабочая встреча с участием председателей КСК, индивидуальных предпринимателей, представителей городского акимата и членов Общественного совета.

Именно председатели КСК помогают полицейским в повседневной работе. С их помощью решаются такие вопросы, как установление в подъездах многоквартирных жилых домов дверных кодовых замков и домофонов. Это тоже один из элементов профилактики преступлений имущественного характера. При поддержке КСК в ряде дворов областного центра установлены и системы видеонаблюдения.

Следует заметить, что количество установленных камер внешнего видеонаблюдения на сегодня недостаточно для нашего города. Реализация проекта невозможна без учас­тия в финансировании собственников жилых помещений.

Программа «Безопасный двор» – это защита не только имущественных прав граждан, но и предотвращение преступ­лений против личности. В настоящее время жители нескольких многоквартирных домов Кокшетау дали согласие на оборудование придворовых территорий – подъездов, парковок, детских площадок – камерами видеоконтроля. Каждый житель города должен понимать: установка видеокамер позволит пресечь сотни правонарушений, раскрыть по горячим следам даже самое сложное преступление.

Цель перед собой мы ставим масштабную. Надеемся, нас поддержат акмолинцы, и результат будет положительным.

Халыкулы ЖАЙЛАУБЕК, начальник ДВД Акмолинской области, генерал-майор полиции

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