Свежий выпуск
Чтобы дышалось легко
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Планируется один из самых экологически загрязненных регионов страны превратить в центр по решению природоохранных проблем. Для этого будут привлечены международные научно-исследовательские организации и компании, оказывающие профессиональные услуги в области экологии.
Одним из основных направлений работы Центра компетенций станет локализация структур, осуществляющих производство продукции и трансферт технологий в области экологии: очистка воды, воздуха, земли, переработка отходов. Центр будет своего рода диалоговой площадкой между предприятиями, научными организациями, экологами и общественностью.
Такое решение исполнительной властью области принято в связи с тем, что объем валовых выбросов вредных веществ в атмосферу в первой половине 2015 года составил 286,4 тыс. тонн. И хотя это на 1,2% меньше прошлогоднего показателя, ставится цель добиться дальнейшего сокращения загрязнения окружающей среды.
Одним из инструментов стала разработанная региональная Программа мониторинга атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон восьми промышленных объектов, имеющих специфические выбросы. Речь идет об АО «Алюминий Казахстана» (по двум ингредиентам – щелочь, оксид алюминия), АО «Казах­станский электролизный завод» (фтористый водород, фториды твердые), АО «ПНХЗ» (бензол, фенол, толуол, сероводород, углерод оксида, ксилол); АО «Каустик» (хлористый водород и хлор), ТОО «Нефтехим-LTD» (метанол, метилтретбутиловый эфир); Аксуском заводе ферросплавов (марганец, хром, сернистый ангидрид, оксид азота, фенол, оксид углерода); АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (сернистый ангидрид, оксиды азота и углерода), полигоне твердых бытовых отходов Павлодара (метан, хлорбензол).
Весь этот «букет» выбросов следует не только снизить, но и тщательно контролировать. На эти цели из государственного бюджета в текущем году выделено 1,2 млрд тенге, а предприятиями региона – еще 18 млрд.
Всего планируется произвести отбор порядка 2 тыс. проб атмосферного воздуха в дневное и ночное время суток.
Проведены замеры на границах санитарно-защитных зон двух предприятий города Аксу – это Аксуский завод ферросплавов и Евроазиатская энергетическая корпорация. В настоящее время мониторинг ведется на АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казах­станский электролизный завод». До конца года работы на всех восьми объектах будут завершены. Полученные результаты разместят на официальном интернет-ресурсе управления недропользования и окружающей среды региона. Такую работу планируется проводить ежегодно.
Также на постоянной основе в области действуют 10 экологических постов, которые осуществляют мониторинг по 13 компонентам вредных веществ. Вот для обобщения этой деятельности и координации природоохранных работ и создается Центр компетенций по экологическим технологиям.

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