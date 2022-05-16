Чтобы голосовать, нужно знать

В Павлодарской области проводят разъяснительную работу о предстоящей конституционной реформе.

В регион с рабочей поездкой прибыли депутаты Мажилиса Парламента Айгуль Нуркина, Вера Ким и Анатолий Бойчин. Народные избранники планируют до 3 июня объехать города и районы, чтобы встретиться с населением, побывать в организациях, на предприятиях и провести разъяснительную работу по предстоящему референдуму.

Первые встречи прошли с медицинской общественностью Павлодара на базе областного кардиологического центра.

С докладом по разъяснению конституционной реформы, инициированной Президентом, выступила Айгуль Нуркина. Она рассказала о предлагаемых изменениях в Основной закон, напомнив, что в проек­те 56 поправок в 33 статьи Конституции.

Вера Ким напомнила, что реформа состоит из пяти блоков и предполагает окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике; перераспределение ряда властных полномочий; усиление роли и повышение статуса Парламента; расширение учас­тия населения в управлении страной; усиление механизмов защиты прав граждан.

– Этот референдум позволит каждому казахстанцу высказать свое мнение. Все изменения утверждаются не одним человеком или депутатами, а народом, всей страной. Это самый яркий пример «слышащего государства». И сейчас перед референдумом каждый гражданин должен внимательно изучить поправки, это и будет нашей личной ответственностью за будущее родной страны, – сказала Вера Ким.

На встрече медицинские работники задавали интересующие их вопросы не только о предстоящем референдуме, но в целом о законотворческой работе Мажилиса, а также выразили слова поддержки конституционной реформе Президента страны. Подобные мероприятия прошли также в трамвайном управлении и во Дворце школьников.

Отметим, что встречаться с жителями региона и рассказывать о важности предстоящего референдума намерены и павлодарские общественники. Гражданские активисты рассказали о своей инициативе на встрече с представителями республиканского штаба общественной поддержки референдума.

– Все участники выразили стремление включиться в предстоящую информационно-разъяснительную работу. Это позволит жителям области получить ответы на вопросы о содержании поправок, которые предлагается внести в Основной закон страны, – сообщил руководитель представительства республиканского штаба общественной поддержки референдума по Павлодарской области Серик Садвакасов.

По мнению секретаря областного маслихата Ернура ­Айткенова, павлодарцы должны знать, какие именно поправки вносятся в Основной закон, тогда и явка на референдум будет высокой. А вот не понимая, в чем суть изменений, никто голосовать не придет, уверен депутат.

Все участники встреч отмечают, что поправки в Конституцию нацелены на дальнейшую демократизацию политической системы Казахстана, а также на выстраивание максимально эффективного диалога власти с населением.