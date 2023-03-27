Чтобы город стал краше

Встречать Наурыз полагается в чистоте: жители областного центра приняли участие в масштабной экологической акции. С раннего утра горожане стали наводить порядок во дворах, парках и скверах. Темп задавали волонтеры, экоактивис­ты и общественники. По данным местных властей, только за один день было очищено от мусора свыше сотни улиц, 12 км арычных сетей, 400 дворовых территорий.

Как отметил председатель городского совета ветеранов Амангельды Беспаев, Конаев должен стать одним из красивейших, чистых и зеленых городов страны. Местные жители должны заботиться об опрятном виде областного центра не только в ходе разовых акций.

– Есть такой обряд – наурыз тал отырғызу, – напомнил аксакал. – Отрадно, что праздник весеннего обновления мы встречаем посадкой зеленых насаждений. Призываю молодежь беречь природу, внести вклад в дело озеленения родного края.

К слову, акция по благоустройству территорий охватила все города и села Алматинской области. Повсюду появились зеленые аллеи и новые парковые зоны, всего высажено более 12 тыс. саженцев хвойных и лиственных пород деревьев. Кроме того, активисты вместе с коммунальщиками вывезли свыше тысячи тонн бытовых отходов, проведена ликвидация ряда стихийных мусорных свалок.

Впрочем, это только начало большого экомарафона: в планах местных властей до конца года посадить еще свыше 100 тыс. молодых деревьев.