Чтобы клиенту было комфортно

Фразу «Клиент всегда прав» директор областного филиала АО «Казпочта» Аблай Абишев во время нашей беседы произносил не единожды. Этот разговор начался с анализа хода подписки в регионе на периодические издания и закончился заключением: за годы независимости почтовое ведомство Казахстана стало лидером среди стран СНГ по модернизации работы и внедрению в нее новаций, направленных на комфорт населения. По мнению моего собеседника, этому в немалой степени способствует то, что в отличие от большинства родственных структур Содружества почтовое ведомство нашей республики не государственное, а акционерное. Казахстанские почтовики действуют в рыночных условиях, ищут, как привлечь клиентов, создать для них удобный сервис и заработать деньги.
– Я не желаю кого-либо принижать, но наши коллеги, находящиеся на государственном финансировании и имеющие в этом деле конкретную поддержку, не очень-то, скажу так, заинтересованы усложнять себе жизнь кардинальными переменами. Вот мы сейчас говорим о подписке на газеты и журналы. То есть о росте их тиражей. А это, как известно, во многом зависит от того, как и когда к людям придет почта. Поэтому в текущем году работаем под девизом «К объему подписки – через качество доставки». В регионах нашей республики, исходя из географических, административных и демографических особенностей, действуют свои сроки доставки почты. Мы у себя применяем схему «один плюс три». Это когда день дается на сортировку прессы после выхода из типографии и три на ее доставку в самые отдаленные уголки области. При этом в районные центры газеты доставляются в тот же день, когда они были отпечатаны. В села – 3 раза в неделю и лишь в отдаленные – 2. При этом во всех районных редакциях размещены графики доставки газет. Это своего рода «народный контроль» нашей работы.
На рост тиражей и качество доставки существенно влияет работа почтальона. Поэтому в павлодарском филиале Казпочты мы опробуем пилотный проект поощрения этих работников по итогам конкурса профессионального мастерства. В Павлодаре в нем участвуют 33 почтальона. Не стоит опережать события, но, к примеру, Гаухар Елышева из центрального операционного участка уже набрала 1 692 положительных отзыва жителей.
В беседе с А. Абишевым впервые услышал словосочетание «гибридная почта». Оказалось, что это услуга по распечатке, конвертованию и рассылке информации, полученной от заказчика в электронном виде. То есть он направляет почтовому оператору электронные документы с адресами получателя и отправителя, которые впоследствии распечатываются в бумажном виде в ближайшем к получателю почтовом офисе, упаковываются в конверты и доставляются по адресу в максимально короткий срок. Это, с одной стороны, позволяет снизить затраты заказчика на отправку корреспонденции, например, большого количества счетов или извещений, а с другой – дает возможность почтовому оператору предоставить удобные и качественные услуги по доставке бумажной корреспонденции.
Оказалось, что это еще не все. АО «Казпочта» предлагает своим клиентам новый удобный способ доставки – через постаматы, т. е. автоматизированные терминалы по выдаче товаров, заказанных в интернет-магазинах и каталогах. Они созданы как услуга альтернативной доставки. Теперь за посылкой не нужно идти в отделение связи, клиент может получить ее там, где ему это удобно – в бизнес-центре или торгово-развлекательном комплексе. Здесь выигрыш в том, что большинство постаматов доступны в нерабочее время, и даже круглосуточно. Никакой потери времени – нет необходимости стоять в очереди или ждать, когда оператор найдет вашу посылку. И еще. Вы отправляете посылку, скажем, в Алматы, Астану и Караганду, где уже работают постаматы, сообщив по почтовому справочнику индекс нужного вам, и отправляете мобильный телефонный номер получателя посылки. Как только она пришла в указанный отправителем постамат-сейф, адресату начинают поступать звонки, чтобы он пришел и забрал посылку в постамате.
И это еще не все наработки казахстанских и павлодарских почтовиков.
– Даже в малом надо исходить из интересов клиента, так как в итоге это выгодно и акционерному обществу, – говорит Аблай Абишев. – Как-то мы задались вопросом: почему клиент у окошка стоит, а оператор – сидит? В итоге в операционных залах установили стулья, и теперь клиентам удобно и они наверняка вновь придут к нам. Такое партнерство, как и многие другие, внедряемые АО «Казпочта», не потребовало больших затрат, но – дает эффект.