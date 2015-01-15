Чтобы клиенту было комфортно Свежий выпуск 679 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Фразу «Клиент всегда прав» директор областного филиала АО «Казпочта» Аблай Абишев во время нашей беседы произносил не единожды. Этот разговор начался с анализа хода подписки в регионе на периодические издания и закончился заключением: за годы независимости почтовое ведомство Казахстана стало лидером среди стран СНГ по модернизации работы и внедрению в нее новаций, направленных на комфорт населения. По мнению моего собеседника, этому в немалой степени способствует то, что в отличие от большинства родственных структур Содружества почтовое ведомство нашей республики не государственное, а акционерное. Казахстанские почтовики действуют в рыночных условиях, ищут, как привлечь клиентов, создать для них удобный сервис и заработать деньги.

– Я не желаю кого-либо принижать, но наши коллеги, находящие­ся на государственном финансировании и имеющие в этом деле конкретную поддержку, не очень-то, скажу так, заинтересованы усложнять себе жизнь кардинальными переменами. Вот мы сейчас говорим о подписке на газеты и журналы. То есть о росте их тиражей. А это, как известно, во многом зависит от того, как и когда к людям придет почта. Поэтому в текущем году работаем под девизом «К объе­му подписки – через качест­во доставки». В регионах нашей республики, исходя из географических, административных и демографических особенностей, действуют свои сроки доставки почты. Мы у себя применяем схему «один плюс три». Это когда день дается на сортировку прессы после выхода из типографии и три на ее доставку в самые отдаленные уголки области. При этом в районные центры газеты доставляются в тот же день, когда они были отпечатаны. В села – 3 раза в неделю и лишь в отдаленные – 2. При этом во всех районных редакциях размещены графики дос­тавки газет. Это своего рода «народный контроль» нашей работы.

На рост тиражей и качество дос­тавки существенно влияет работа почтальона. Поэтому в павлодарском филиале Казпочты мы опробуем пилотный проект поощрения этих работников по итогам конкурса профессионального мастерства. В Павлодаре в нем участ­вуют 33 поч­тальона. Не стоит опережать события, но, к примеру, Гаухар Елышева из центрального операционного участка уже набрала 1 692 положительных отзыва жителей.

В беседе с А. Абишевым впервые услышал словосочетание «гиб­ридная почта». Оказалось, что это услуга по распечатке, конвертованию и рассылке информации, полученной от заказчика в электронном виде. То есть он направляет почтовому оператору электронные докумен­ты с адресами получателя и отправителя, которые впоследствии распечатываются в бумажном виде в ближайшем к получателю почтовом офисе, упаковывают­ся в конверты и доставляются по адресу в максимально короткий срок. Это, с одной стороны, позволяет снизить затраты заказчика на отправку корреспонденции, например, большого количества счетов или извещений, а с другой – дает возможность почтовому оператору предоставить удобные и качест­венные услуги по доставке бумажной корреспонденции.

Оказалось, что это еще не все. АО «Казпочта» предлагает своим клиентам новый удобный способ доставки – через постаматы, т. е. автоматизированные терминалы по выдаче товаров, заказанных в интернет-магазинах и каталогах. Они созданы как услуга альтернативной доставки. Теперь за посылкой не нужно идти в отделение связи, клиент может получить ее там, где ему это удобно – в бизнес-центре или торгово-разв­лекательном комплексе. Здесь выиг­рыш в том, что большинство постаматов доступны в нерабочее время, и даже круглосуточно. Никакой потери времени – нет необходимости стоять в очереди или ждать, когда оператор найдет вашу посылку. И еще. Вы отправляете посылку, скажем, в Алматы, Астану и Караганду, где уже работают постаматы, сообщив по почтовому справочнику индекс нужного вам, и отправляете мобильный телефонный номер получателя посылки. Как только она пришла в указанный отправителем постамат-сейф, адресату начинают поступать звонки, чтобы он пришел и забрал посылку в постамате.

И это еще не все наработки казахстанских и павлодарских почтовиков.

– Даже в малом надо исходить из интересов клиента, так как в итоге это выгодно и акционерному общест­ву, – говорит Аблай Абишев. – Как-то мы задались вопросом: почему клиент у окошка стоит, а оператор – сидит? В итоге в операционных залах установили стулья, и теперь клиентам удобно и они наверняка вновь придут к нам. Такое партнерство, как и многие другие, внедряемые АО «Казпочта», не потребовало больших зат­рат, но – дает эффект.