Чтобы курочка неслась 637 Михаил КОМОВ, Астана

Договоры с птицефабриками были заключены в соответствии с объемами, распределенными республиканским Союзом птицеводов и согласованными с Министерством сельского хозяйства. Начиная с февраля текущего года казахстанские птицефабрики получат более 215 тыс. тонн зерна 4 класса по цене 37,5 тыс. тенге за тонну с элеваторов северного региона страны.

Согласно данным, предоставленным отечественными птицефабриками, годовая потребность в зернофураже составляет: пшеницы – 573 тыс. тонн, ячменя – 58 тыс. тонн, кукурузы – 64 тыс. тонн. По словам руководителя Союза птицеводов Руслана Шарипова, в данное время на рассмотрении в Правительстве находится законопроект, согласно которому 50% от потребности отрасли в зернофураже государство будет выделять по фиксированной цене.



