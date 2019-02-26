​Чтобы легче дышалось

В Темиртау сложная экологическая ситуация.

А вот с зелеными насаж­дениями, которые призваны очищать воздух и задерживать пыль, настоящая проблема. По нормативам на одного городского жителя должно приходиться не менее 16 кв. м деревьев и кустарников. В городе металлургов с населением в 180 тыс. человек этот показатель в три раза ниже.

Много деревьев вырубили, чтобы построить торговые дома и бизнес-центры. Зная об этом, власти решили озеленить Темиртау, чтобы улучшить экологическую обстановку. По заказу местного акимата проектная организация «Строй-аст» разработала дендрологический план. Его будут воплощать в жизнь до 2030 года.

– Разрабатывая план, проектировщику пришлось пересчитать все деревья, которые растут в городе, – рассказывает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транс­порта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Темиртау Низами Гаджиев. – Он не учитывал насаждения, имеющиеся в дачных массивах, растущие на частных подворьях, на территориях предприятий. Брали только те, что расположены на улицах, бульварах, в скверах и парках. Деревья считали поштучно, а кустарники – по площади. Кроме того, во время инвентаризации определили их породы, высоту, диаметр стволов, а также состояние и наличие заболеваний. Выяснилось, что около 400 деревьев надо вырубить.

Используя собранную информацию, специалисты создали электронный реестр зеленых насаждений Темиртау. Одновременно определили планы на будущее. Получилось, что до 2030 года в городе металлургов необходимо посадить более 11 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников. На это потребуется свыше 2 млрд тенге.

В нынешнем году власти начнут воплощать дендрологический план в жизнь. Посадят 610 кустарников и 174 дерева, в числе которых сосны, березы, вязы, клены, ясень и боярышник. С территориями, которые будут озеленять, уже определились. Молодые деревца появятся в скверах возле акимата и бывшего Дворца энергетиков, а также в старом парке «Восток».

– На это необходимо 30,3 миллиона тенге, – говорит Низами Гаджиев. – Мы готовим бюджетную заявку на финансирование. Скорее всего, в марте-апреле состоится тендер. Выберем подрядную организацию, а посадку она будет проводить осенью, потому что к весенней посадке мы не успеваем.

По словам Низами Гаджиева, специализированной коммунальной службы в Темиртау нет. Поэтому поливать и опрыскивать растительность будет организация, которая выиграет тендер.

Эколога Елену Варганову радует то, что власти наконец-то решили озеленять Темиртау. Она болеет душой за родной город. Здесь живут ее родные и ученики, которым она преподает экологию.

– Очень хорошо, что при составлении дендрологического плана проводили инвентаризацию деревьев и замеряли толщину стволов, – высказывает она свое мнение. – Потому что толстые, а значит, старые деревья не так эффективно очищают воздух, как молодые и взрос­лые. Последние выделяют больше кислорода и поглощают больше углекислого газа.

Эколог рекомендует властям, выбирая деревья для посадки, отдавать предпочтение пирамидальным тополям и вязам. Они неприхотливы: хорошо приживаются в нашем климате и быстро растут. А вот с березами и соснами куда сложнее. В течение 2–3 лет жизни в новой почве им нужны хороший полив и уход.

– В Темиртау хотят посадить можжевельник, но не факт, что он у нас приживется, – рассуждает Елена Варганова. – Это очень капризное растение. Для нашего города самый лучший кустарник – карагана древовидная. Все ее хорошо знают по желтым цветочкам. В детстве мы сами их срывали и делали из них свистульки. В советское время ее сажали и во дворах, и вдоль дорог, создавая защитную зону от выхлопных газов, пыли и шума автомобилей.

По мнению эколога, деревья и кустарники в первую очередь нужно сажать вдоль транспортных артерий города. Здесь они действительно необходимы. А парки и скверы и без того зеленые, ведь за ними ухаживают. Здесь во время весенних и осенних субботников то и дело подсаживают новые сосенки, клены и березки. А еще Елена Варганова предлагает создать в городе новый сквер, на который властям не придется тратить бюджетные деньги.

– Мы давно вынашиваем идею создания в Темиртау парка или сквера новорож­денных, – озвучивает идею эколог. – Акимату для этого не придется покупать саженцы. Нужно будет только выделить территорию, обустроить ее и дать хорошую рекламу. Люди сами пойдут! Вот увидите, жители Темиртау будут сажать здесь деревья в день рождения своих детей, а потом приходить и ухаживать за ними. Так наш город станет еще зеленее и красивее.

Экологи и жители Темиртау надеются, что дендрологический план не останется на бумаге, а будет воплощен в жизнь, ведь людям хочется, чтобы они и их дети дышали чистым воздухом.