​Чтобы легка была дорога

На территории региона реконструкции и строительству подлежат 93 км дороги на участке Анар – Темиртау транспортного коридора Центр – Юг. Проект «Астана – Караганда – Балхаш – Алматы» осуществляется по государственной программе «Нұрлы жол» и направлен на развитие транспортно-логистического потенциала страны и придорожного сервиса. Используются при строительстве современные технологии. Так, верхний слой дороги Баймырза – Темиртау на протяжении 28 км покрыт щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Работы идут по графику.