Чтобы лучше работать, нужно быть ближе к народу

Глава региона подробно остановился на принимаемых мерах местными органами власти по реализации Пяти институциональных реформ, выдвинутых Президентом Нурсултаном Назарбаевым. В первую очередь он коснулся модернизации процедуры поступления на госслужбу. Как отметил аким, профессиональная деятельность впервые поступающих на службу отныне начинается с низовых должностей. Выдвижение на вышестоящие должности проводится только по конкурсу из числа госслужащих, занимающих нижестоящие должности посредством внутреннего конкурса.Ротируемым на период исполнения должностных обязанностей предоставляется служебное жилье без права приватизации. На сегодня на балансе госорганов находится 129 единиц служебного жилья. С начала года в области более 180 госслужащих прошли обучение, и еще более 600 человек должны его пройти до конца года. На повышение квалификации сотрудников местных исполнительных органов предусмотрено около 40 млн тенге.Согласно 12-му шагу Плана нации Указом Главы государства утвержден и вступил в силу новый Этический кодекс госслужащих. В связи с этим в области веден институт Уполномоченного по этике, еженедельно ведется прием граждан.В рамках шагов 30–33 Плана нации в областном центре создана местная полицейская служба, которая отвечает не только за охрану общественного порядка, обеспечение дорожной безопасности, но и за профилактику правонарушений. По словам Бердыбека Сапарбаева, штатная численность сотрудников МПС составляет 1 260 человек.– Принятые меры местной полиции позволили в некоторой степени стабилизировать оперативную обстановку. В частности, снижено количество тяжких преступлений на 24%, средней и небольшой тяжести – на 7% и 17,2% соответственно, – отметил аким.Для обеспечения прозрачности деятельности полиции ДВД области был создан общественный совет, членами которого являются ветераны органов внутренних дел и общественные деятели. С начала года рассмотрено 36 жалоб на действия сотрудников полиции, по результатам которых 9 сотрудников полицейской службы, в том числе 2 руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, глава региона сообщил о том, что в Актобе запущен сервис «Карта преступности», благодаря чему информация о правонарушениях отображается спустя 3–4 минуты после внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. В дальнейшем планируется подключить к карте все районы области.Касательно шагов 55–56, как подчеркнул аким, активизирована работа по привлечению транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки. Здесь планируется реа­лизация нескольких крупных инвестпроектов с объемом инвестиций почти 800 млн долларов США. В их числе цементный завод мощностью 1 млн тонн цемента и 500 тыс. тонн заполнителя в год с объемом инвестиций 150 млн долларов. В настоящее время проектировщики корпорации «Хуасинь цемент» разрабатывают проект.– Австралийская компания «Казахстан Поташ Корпорэйшн» намерена запустить производство калийных удобрений мощностью 800 тысяч тонн в год с объемом инвестиций 595,2 миллиона долларов США. Инвестор «Панджа Голдэн Оазис Дженерал Трэйдинг Л.Л.С» из ОАЭ готов инвестировать 125 миллионов долларов США в никелевый завод мощностью 3 тысячи тонн концентрата оксида никеля и 123 тонны концентрата оксида кобальта в год, – рассказал аким области.Инвесторы уже получили земельный участок площадью 30 га и разработали бизнес-план проекта. В ближайшее время начнется его реализация. Ожидается, что на основе этих проектов будет создано 1 600 рабочих мест.В рамках шагов 60–61 Плана нации акимат области принимает меры по привлечению стратегических инвесторов и для развития производства молока и молочной продукции, а также мяса. В частности, в январе 2016 года между министром сельского хозяйства, акимами трех областей – Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской – и транснациональной компанией InalcaEurasia заключено соглашение о межрегиональной кооперации в мясном скотоводстве с суммой инвестиций 100 млн евро. По словам Бердыбека Сапарбаева, достигнуты договоренности по созданию откормочных площадок общей мощностью 44 тыс. голов и модернизации действующего мясокомбината в области с увеличением производства до 20 тыс. тонн мяса и мясной продукции. Начата реализация крупного экспортоориентированного проекта ТОО «Milker» на 1 280 голов дойных коров с годовой мощностью 11 680 тонн молока, стоимостью 8,2 млрд тенге.В декабре 2015 года в области был введен в эксплуатацию мясокомбинат ТОО «Молочные истории» мощностью 7 200 тонн мяса в год и стоимостью 1,9 млрд тенге.– В целом в нынешнем году мы намерены увеличить переработку мяса с 20 до 28 тысяч тонн, молока – со 146 до 162 тысяч тонн, а площадь орошаемых земель довести с 12 до 18,6 тысячи гектаров, – отметил аким. – Также будет запущен пилотный проект по созданию мини-ферм, на реализацию которого предусмотрено 2,5 миллиарда тенге с созданием 1 200 рабочих мест. На сегодня 109 человек получили кредит на сумму 354,3 миллиона тенге.За счет собственного производства в регионе проводится работа по развитию продовольственного пояса вокруг Актобе. Он включает в себя 5 близлежащих районов, расположенных в часовой доступности от областного центра: Алгинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский и Кобдинский районы.– В общей сложности объем валовой продукции сельского хозяйства в области в 2015 году превысил 142,5 миллиарда тенге, – подчеркнул аким области. – Рост получен за счет увеличения продукции как животноводства, так и растениеводства. Рост объе­мов произведенной продукции стал возможным благодаря поддержке сельхозпроизводителей области. В прошлом году им было направлено государством более 15 миллиардов тенге в виде субсидий и льготных кредитов.В настоящее время потребность населения области по основной группе продуктов питания, таким как хлеб, овощебахчевые культуры, картофель, мясо, молоко, яйца, растительное масло, обеспечивается за счет собственного производства. В регионе действует более 394 садоводческих коллективов, в которые входит порядка 31,9 тыс. участков, общая площадь их составляет более 2 600 га. Введены в эксплуатацию тепличные комплексы мощностью 1 150 тонн, овощехранилище мощностью 3 000 тонн, откормочная площадка на 3 тыс. голов, мясокомбинат с проектной мощностью более 7 тыс. тонн мраморного мяса в год.Огромная работа проведена руководством области и по развитию межрегиональной кооперации. Так, из Кызылординской, Жамбылской и Южно-Казах­станской областей организованы прямые поставки овощной продукции. За это время из южных регионов поставлено более 300 тонн сельхозтоваров. Для реализации проектов агропромышленного комплекса в Актобе будет создана индустриально-аграрная зона. Кроме того, с целью увеличения экспортного потенциала мясной продукции и улучшения качества ветеринарного контроля запланировано начало строительства скотной биржи.Заняться развитием сельского хозяйства в области весьма заинтересованы зарубежные инвесторы. По словам главы региона, одна из ведущих компаний Ирана «Джахад-э-Сабз» обратилась недавно к местным властям с просьбой об оказании содействия в выделении 100 тыс. га земель для выращивания зерновых культур. При этом иностранцы намерены не только заниматься растениеводством, но и вести работу по улучшению показателей плодородности пахотных земель.– На сегодня достигнута договоренность о том, что в 2016 году иранской компании будет выделено 10 тысяч гектаров земли. Все сельскохозяйственные работы они будут вести совместно с местными аграриями. В 2017 году мы выделим инвесторам еще 100 тысяч гектаров, – отметил Бердыбек Сапарбаев.Еще одно иранское ТОО «Агро Ай Групп» намерено развивать овцеводство. В частности, инвесторы предложили заключить долгосрочное соглашение о деловом и научном сотрудничестве, направленном на проведение совместных мероприятий по породному преобразованию овец, с целью увеличения их численности и продуктивности. Ожидается, что соглашение будет проработано к следующему деловому визиту иранских бизнесменов. Кроме того, ТОО «Агро Ай Групп» рассматривает перспективы строительства в регионе теплицы площадью 40 га, а также животноводческой фермы мощностью до 10 тыс. голов крупного рогатого скота и 100 тыс. голов овец.– Мы заинтересованы в налаживании более тесного сотрудничества актюбинских и иностранных представителей бизнес-сообщества с целью улучшения торгово-экономических отношений и увеличения объема экспорта, – сказал Бердыбек Сапарбаев.Стоит отметить, что сегодня уже 44 страны заинтересованы в сотрудничестве с регионом. В связи с этим глава области напомнил, что 28 марта по инициативе акимата при поддержке МИДа состоялось заседание Дипломатического бизнес-клуба с участием глав дипломатических миссий в РК: США, РФ, Китая, Канады, Франции, Бельгии, Норвегии, Финляндии, Индии, Малайзии, Индонезии, Ирана, ОАЭ и других стран. По словам Бердыбека Сапарбаева, на площадке бизнес-клуба было презентовано 11 крупных инвестиционных проектов региона в пищевой, горнодобывающей, химической промышленности, в сфере металлургии и гостиничного бизнеса. Их общая стоимость – 1,2 млрд долларов США. Кроме того, в 2016 году в регионе планируется реализация еще 6 проектов стоимостью 104,7 млрд тенге.– За последние 5 лет инвестиции в основной капитал области составили 12,6 миллиарда долларов США, из них 36%, или 4,7 миллиарда долларов, приходится на долю прямых иностранных инвестиций, – заметил аким. – По итогам пяти лет наш регион занимает 2-е место в республике по привлеченным иностранным инвестициям, установлены торговые отношения со 100 странами мира, общий объем внешней торговли составил 3,7 миллиарда долларов, 84% из которых приходится на долю экспорта актюбинских товаров и услуг.Кроме того, как сказал глава региона, с начала года при содействии МИДа были организованы визиты и встречи актюбинской делегации с ведущими представителями деловых кругов Китая, Турции, Ирана, Польши, Словакии, Хорватии, Чехии и Финляндии. Область с деловым визитом посетили главы и представители дипломатических миссий Индии, Индонезии, Чехии, Германии, Финляндии, Норвегии и Швеции. Для активизации бизнес-партнерства и мониторинга реализации инвестиционных проектов будут созданы постоянно действующие рабочие группы и назначены почетные консулы из числа актюбинских предпринимателей.Шаг 65-й предусматривает интеграцию Казахстана в меж­дународные транспортно-коммуникационные потоки. В этой связи Бердыбек Сапарбаев напомнил о том, что в 2013 году было завершено строительство и введен в эксплуатацию участок международного коридора Западная Европа – Западный Китай протяженностью 628 км. Крупнейшие проекты по развитию транспортной инфраструктуры будут реализованы в регионе в 2016 году. Так, в рамках Гос­программы «Нұрлы жол» будет реконструировано 319 км автомобильной дороги Актобе – Атырау – Астрахань РФ, проходящей по территории области. Строительно-монтажные работы на участках этой дороги начнутся уже в текущем году. Данный проект будет завершен до 2020 года, в 2016 году планируется реконструировать 5 км автодороги в Байганинском районе на сумму 1,2 млрд тенге.– В числе приоритетных – проект «Центр – Запад», который соединит Астану с Аркалыком, Торгаем, Иргизом, Шалкаром, Кандыагашом с выходом на морской порт Актау, – подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. – В настоящее время завершена разработка ТЭО проекта. Его реализация очень важна для нашей области, так как проект позволит обеспечить хорошим транспортным сообщением сельские населенные пункты трех районов области и даст стимул развитию малого и среднего бизнеса.Не менее важной остается реконструкция автодороги Актобе – Орск. Планируется, что работы на этом участке начнутся уже в 2017 году. В рамках создания мультимодального транспорт­ного коридора предусмотрено строительство транспортно-логистических центров в Актобе в период 2015–2018 годов.Говоря о реализации 81-го шага, аким коснулся развития частной медицины, внедрения корпоративного управления в медучреждениях. В настоящее время в области начата работа по формированию медицинского кластера для жителей западных регионов и Кызылординской области, в который войдут несколько крупных медучреждений региона. В их числе Актюбинская областная больница, областная клиническая детская больница, медицинский центр ЗКГМУ им. М. Оспанова, реабилитационный центр «Дару», областной консультативно-диагностический и областной перинатальный центры.Как отметил аким, в рамках медицинского кластера все областные медицинские учреждения будут в дальнейшем перепрофилированы по соответствующим направлениям. Руководство области уже заключило с турецкой компанией HemogensHealthCare меморандум на 5,5 млрд тенге. В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве представители компании планируют строительство центра скорой медицинской помощи, создание единой диспетчерской службы, поставку в Актобе 35 реанимобилей. Кроме того, турецкой компании передано в доверительное управление сроком на 8 лет действующая городская станция скорой помощи. Также инвесторы планируют обучение медперсонала, строительство завода по сборке автомобилей скорой помощи и открытие производства лекарственных средств.Определенные результаты достигнуты и по реализации 85–86-го шагов, касающихся разработки проекта патриотического акта «Мәңгілік Ел», реализации общенационального проекта «Большая страна – большая семья», активного продвижения идеи Общества Всеобщего Труда. В течение 2016 года в регионе будет проведено более 5 тыс. различных мероприятий. В рамках 89-го шага Плана нации большое значение отведено разработке и реализации общенационального проекта «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ». В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 17 детских дошкольных учреждений и довести охват детей с 87,9 до 92%. Также намечена реализация не менее 29 социальных проектов в рамках ГЧП и социальной ответственности бизнеса.В 2015⁄2016 учебном году в двух пилотных школах начато обу­чение по новым программам, а в 20 колледжах внедрены элементы дуальной системы обучения. Для этого привлечено 56 предприятий с охватом более 1 000 учащихся. В 4 вузах области нынче обучаются более 500 магистрантов для программы индустриально-инновационного развития. Впервые в ноябре 2016 года планируется проведение регионального форума молодежи в Актобе.Идет и большая работа с молодежью. Сегодня по области 59,2% школьников охвачены детско-юношеским движением «Жас Ұлан» и «Жас Қыран». Привел аким и такие цифры: если в 2015 году к реализации проекта «Жасыл ел» было привлечено 2,6 тыс. молодежи, то в 2016-м планируется задействовать уже около 6 тыс. из числа безработной, сельской и студенческой молодежи. На 2016 год в рамках проекта «С дипломом – в село!» запланированы средства в сумме 56 млн тенге на предоставление подъемных пособий 377 специалистам и 380 млн – на предоставление бюджетных кредитов для приобретения и строительства жилья.Остановился аким и на реализации 95-го шага, касающегося внедрения практики ежегодных публичных выступлений руководителей госорганов перед населением. В январе-феврале в общей сложности было проведено 542 отчетные встречи, в которых приняли участие более 52 тыс. человек, от населения поступило более 1 100 предложений. На сегодня разработаны планы мероприятий по решению проблемных вопросов, поднятых на этих отчетных встречах. Затрагивался и вопрос усиления роли общественных советов при государственных органах и акимах.На пресс-конференции, которая продлилась около двух часов, Бердыбек Сапарбаев ответил на многочисленные вопросы журналистов. Представителями масс-медиа были затронуты темы в самых разных сферах жизни: паводковая ситуация в регионе, ремонт дорог, благоустройство и освещение улиц областного центра, судьба футбольного клуба «Актобе», государственно-частное партнерство, жилищные проблемы социально-уязвимого слоя населения, ответственность недропользователей, подбор кадров…В частности, отвечая на вопрос корреспондента «Казах­станской правды», касающийся допуска на работу в госслужбу зарубежных менеджеров в рамках Плана нации, Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что пока по актюбинскому региону их привлечение не рассматривается. Однако этот вопрос стоит в отношении стратегического партнера для местного медицинского университета. Есть поручение Правительства, и акимат над этим работает. Сегодня регион сотрудничает с медиками Кореи, Турции, России, налаживает сотрудничество с Израилем.– Посмотрим, если есть там хорошие менеджеры, то мы будем их приглашать. И все же я придерживаюсь такого мнения: иностранных менеджеров приглашать надо лишь тогда, когда они лучше наших, – добавил аким.Подводя итог пресс-конференции, глава региона поблагодарил масс-медиа за тесное сотрудничество, отметил, что в таком партнерстве должны работать с журналистами все чиновники, не только аким области. Для этого и создали информцентр, где в соответствии с графиком будут теперь отчитываться руководители всех управлений и ведомств, в том числе и его заместители. Причем регулярно.– Я все время своим коллегам говорю, что это в первую очередь полезно им, – сказал в конце встречи Бердыбек Сапарбаев. – Почаще общайтесь с журналис­тами. Тогда будете лучше знать мнение народа и лучше работать.