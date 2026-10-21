Чтобы не бояться, нужно обучаться

Колонка обозревателя
Самат Бейсембаев

Все чаще в социальных сетях и в обычных разговорах граждане выражают беспокойство: а не получится ли так, что из-за развития искусственного интеллекта нам придется менять профессию? Ведь шутка ли – нейросети уже пишут тексты, генерируют изображения, программируют, переводят, анализируют документы и делают еще десятки полезных вещей, которые прежде выполнял человек. Отсюда возникает вполне резонная тревога: если машина уже (ну или почти) научилась делать за нас нашу работу, что останется нам? Готовиться к массовой безработице?

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Не знаю, кто как, а я смотрю на происходящее под другим углом: бояться нужно не столько искусственного интеллекта, сколько собственной неспособности к переменам. Есть любопытная статистика, которая хорошо показывает, насколько сложнее эта ситуа­ция, чем кажется на первый взгляд. По данным свежего Roth Report от Wolfe Research, за последнее время в отраслях, наиболее затронутых ИИ, в американском секторе сокращено около 700 тыс. рабочих мест. Звучит тревожно. Но за те же два года появилось около миллиона новых позиций. В итоге – примерно 300 тыс. рабочих мест в плюсе.

Конечно, это не значит, что можно махнуть рукой на тех, кто потерял работу. Новая вакансия не обязательно появится в том же городе, будет требовать тех же навыков или достанется тому же человеку. Более того, аналитики отмечают, что сокращаемые и создаваемые рабочие места часто относятся к совершенно разным категориям. И именно в этом заключается главный вызов: рынок труда не сокращается или растет – он трансформируется.

История внедрения новых технологий вообще полна страхов. Когда появились фабричные машины, рабочие не без основания стали опасаться, что механизация лишит их заработка. Когда в производство пришло электричество, исчезла необходимость в огромном количестве прежних операций. Потом появились компьютеры, Интернет и машины-автоматы... И каждый раз звучали разговоры о том, что теперь человеку просто не останется места.

С искусственным интеллектом происходит примерно то же самое. Да, он действительно способен заменить человека в целом ряде случаев и уже делает это. Но одновременно рождается спрос на людей, которые умеют работать с новой технологией. Поэтому происходящее правильнее воспринимать не как пресловутую «войну машин», а как очередную большую перестройку рынка труда.

Поэтому я не стал бы задаваться вопросом, заберет ли искусственный интеллект у нас работу. Ибо гораздо интерес­нее знать, какой станет наша работа, когда рядом появится умная машина, способная быст­ро учиться.

Ответ формируется прямо на наших глазах. Но одно уже понятно: пытаться наподобие страуса прятать от ИИ голову в песок бессмысленно. Гораздо разумнее научиться пользоваться новой технологией, а то и стать виртуозом в ее применении, пока она не стала преимуществом тех, кто сумел это сделать раньше вас.

Ведь, в конце концов, работу у человека чаще всего забирает не технология, а другой человек, который научился пользоваться ею значительно лучше. А вот это уже действительно серьезный вызов, к которому следует отнестись ответственно.

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#технологии #безработица #ИИ #искусственный интеллект #перемены

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