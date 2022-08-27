Чтобы не было аварий

С начала года на опасных производственных объектах зарегистрировано 14 аварий и 127 инцидентов.

В разрезе отраслей аварии допущены в газовой, нефтегазовой, угольной отраслях и на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы.

Основными причинами аварий и инцидентов стали нарушения требований промышленной безо­пасности, высокий моральный и физический износ эксплуатируемого оборудования, низкая производственная и трудовая дисциплина. Такие факты привел на брифинге в СЦК председатель Комитета по промышленной безо­пасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов.

По его словам, с начала года было проведено 1 306 проверок, из них по особому порядку 713 плановых и 593 внеплановых, обследовано 16 385 объектов. Выявлено 20 402 нарушения требований промышленной безопасности.

За допущенные грубые нарушения требований промышленной безопасности, создающие опас­ность жизни и здоровью людей, приостановлена деятельность 582 объектов. Всего по результатам проверок наложено 890 административных штрафов на сумму более 130 млн тенге.

Анализ последних пяти лет показывает, что основное количество случаев травматизма приходится на угольную и горнорудную отрасли (более 30% от общего количества). Рост уровня опаснос­ти наблюдается на объек­тах, эксплуатирующих грузоподъем­ные механизмы, – на 56% и в нефтегазовой отрасли – на 19%.

– Промышленные объекты всегда будут источником потенциальной опасности ввиду специфики их деятельности. Для сокращения числа нарушений инспекторами осуществляются проверки на предмет соблюдения требований безопасности. Но несмотря на эффективность превентивных мер, ежегодно выявляются сотни фактов нарушений, связанных с отступлением ведения работ от согласованных проектных решений, нарушаются требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, опасных техничес­ких устройств, отработавших нормативный срок службы.

По итогам проверок инспекторами принимаются меры оперативного реагирования, возбуждаются дела об административных правонарушениях, выносятся предписания об устранении выявленных нарушений. Применение административных взысканий выступает основной мерой воздействия, – сказал Ныгмеджан Макажанов.

Он также проинформировал, что предприятиями проводится замена технологического оборудования в соответствии с планом технического перевооружения. На текущий год запланировано к замене 3 152 технических устройства и 115 технологических линий.

Реализация сводного плана технического перевооружения опас­ных производственных объек­тов является основным мероприя­тием в рамках «Дорожной карты по снижению аварийности на опасных производственных объектах».