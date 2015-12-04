​Чтобы не было беды

496
Елена БРУСИЛОВСКАЯ

В нем приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Азербайджана, ряда международных организаций. Встреча прошла в рамках проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество», который выполняется Европейской экономической комиссией ООН в контексте Программы развития бассейна Аральского моря и Международного фонда спасения Арала.

Первая фаза проекта предусматривала налаживание контактов между заинтересованными ведомствами в странах региона, составление перечня его больших плотин, согласование подходов к будущему закону «О безопасности гидротехнических сооружений». Целью второй фазы явилось формирование проекта соглашения о сотрудничестве в этой сфере, совершенствование и гармонизация национальных нормативно-правовых баз, документов и содействие в подготовке кадров.

Теперь специалисты обсудили ситуацию с развитием сотрудничества в сфере безопас­ности плотин. Необходимость совместного решения этой проблемы продиктована несколькими факторами: физическим износом гидросооружений, построенных 30–40 лет назад; отсутствием должного контроля за их состоянием; изменением системы водопользования в сопредельных государствах. В регионе более 300 крупных плотин и других регулирующих гидросооружений, расположенных в основном на трансграничных реках, поэтому аварийное прекращение работы технически устаревших плотин может иметь катастрофические последствия в странах, находящихся ниже по течению той или иной реки.

Как отмечалось на совещании, несмотря на то, что в странах региона ведется большая работа по нормативно-правовому обеспечению надежности таких сооружений и вопросам госконтроля за их безопасностью, существует немало проблем. Так, специализированное законодательство в этой сфере имеется пока только в Узбекистане и Таджикистане. Не создана региональная организационная платформа для сотрудничества, которая предоставляла бы странам возможность определять на системной основе порядок кооперации в этой области и решать практические вопросы. Поэтому сейчас актуальной задачей для стран региона является унификация нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

В Казахстане сейчас около 400 плотин, из них средних и крупных – около 200. По заявлению Минсельхоза, практически все они контролируются, ежегодно выделяются средства на их текущий и капитальный ремонт. Но есть плотины, построенные полвека назад, которые требуют коренной реконструкции. В будущем на всех крупных гидротехнических сооружениях планируется ввести автоматизированные системы слежения за их состоянием и оповещения населения. В нынешнем году разрабатывалась проектно-сметная документация, а систему слежения планируется внедрять начиная с 2016 года. По данным пресс-службы министерства, на сегодня 49% таких сооружений находятся в коммунальной собственности, 31% – в частной, остальные – в государственной.

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Искусство на защите девочек и женщин
Мастер слова
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
При полном достатке топлива
Весь ствол в затейливых узорах
Сила местных трав
Дело не только в инфраструктуре
Красиво жить не запретишь
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]