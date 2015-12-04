В нем приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Азербайджана, ряда международных организаций. Встреча прошла в рамках проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество», который выполняется Европейской экономической комиссией ООН в контексте Программы развития бассейна Аральского моря и Международного фонда спасения Арала.

Первая фаза проекта предусматривала налаживание контактов между заинтересованными ведомствами в странах региона, составление перечня его больших плотин, согласование подходов к будущему закону «О безопасности гидротехнических сооружений». Целью второй фазы явилось формирование проекта соглашения о сотрудничестве в этой сфере, совершенствование и гармонизация национальных нормативно-правовых баз, документов и содействие в подготовке кадров.

Теперь специалисты обсудили ситуацию с развитием сотрудничества в сфере безопас­ности плотин. Необходимость совместного решения этой проблемы продиктована несколькими факторами: физическим износом гидросооружений, построенных 30–40 лет назад; отсутствием должного контроля за их состоянием; изменением системы водопользования в сопредельных государствах. В регионе более 300 крупных плотин и других регулирующих гидросооружений, расположенных в основном на трансграничных реках, поэтому аварийное прекращение работы технически устаревших плотин может иметь катастрофические последствия в странах, находящихся ниже по течению той или иной реки.

Как отмечалось на совещании, несмотря на то, что в странах региона ведется большая работа по нормативно-правовому обеспечению надежности таких сооружений и вопросам госконтроля за их безопасностью, существует немало проблем. Так, специализированное законодательство в этой сфере имеется пока только в Узбекистане и Таджикистане. Не создана региональная организационная платформа для сотрудничества, которая предоставляла бы странам возможность определять на системной основе порядок кооперации в этой области и решать практические вопросы. Поэтому сейчас актуальной задачей для стран региона является унификация нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

В Казахстане сейчас около 400 плотин, из них средних и крупных – около 200. По заявлению Минсельхоза, практически все они контролируются, ежегодно выделяются средства на их текущий и капитальный ремонт. Но есть плотины, построенные полвека назад, которые требуют коренной реконструкции. В будущем на всех крупных гидротехнических сооружениях планируется ввести автоматизированные системы слежения за их состоянием и оповещения населения. В нынешнем году разрабатывалась проектно-сметная документация, а систему слежения планируется внедрять начиная с 2016 года. По данным пресс-службы министерства, на сегодня 49% таких сооружений находятся в коммунальной собственности, 31% – в частной, остальные – в государственной.