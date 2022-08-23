Чтобы не дорожало

В Акмолинской области проводятся мероприятия по сдерживанию цен на товары высокого спроса в период предшкольного закупа.

Напомним, соответствующее поручение перед началом учебного года дал Премьер-министр Алихан Смаилов. Акимат области, областное управление образования, местные исполнительные органы совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен» отрабатывают вопросы сдерживания стоимости школьных принадлежностей с торговыми центрами и рынками, а также со швейными цехами и ателье.

В Атбасарском, Сандыктауском, Буландынском районах и в городе Степногорске прошли школьные ярмарки, организованные местными акиматами.

На сегодня в Акмолинской области пошив школьной формы осуществляют швейное предприятие «Кокше-Спецодежда» в Кокшетау (цена варьируется от 9 800 до 16 500 тг), ТОО «ТП Арман» в Кокшетау (от 7 400 до 10 000 тг), швейное предприятие «Веста Бурабай» Бурабайского района (от 14 300 до 18 200 тг).

Кроме того, школьную форму, в том числе зарубежных производителей, реализуют более чем в 16 торговых точках региона. Наиболее низкая цена на комплект из жилета, брюк, юбки для начального и старшего школьного звена зафиксирована в Аккольском районе – до 4 780 тг. Однако стоимость школьных костюмов в этом регионе достигает уже 35 тыс. тенге. Наиболее высокие цены за комплекты школьной формы отмечены в Есильском районе – 14 000⁄19 800 тенге.

– Как видим, стоимость школьной формы везде разная, одной из причин является использование разных видов материалов. Между тем представителями Республиканской ассоциации легкой промышленности было предложено введение единого национального стандарта по пошиву школьной формы, который бы включал основные параметры состава и качества ткани, ее воздухопроницаемости и гигроскопичности. Логично, что одежда для школы должна соответствовать более высоким требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов. Если данное предложение в будущем найдет поддержку у Правительства, это станет сущест­венным фактором для стабилизации цены на школьную форму по всей стране, – считает директор областной палаты предпринимателей Ерканат Мусылманбек.

Выявлено около 75 постоянных точек реализации канцелярских товаров и учебных принадлежнос­тей в торговых домах, магазинах области. К примеру, средняя цена на тонкие тетради варьируется от 29 (Аккольский район) до 55 тенге (Бурабайский район). Стоимость шариковых ручек колеблется от 20 до 200 тенге. Наиболее низкие цены на них зафиксированы в Аршалынском, Буландынском районах, районе Биржана сал. Обложки для тетрадей стоят от 10 (Целиноградский район) до 70 тенге (Жаксынский район). Средняя стоимость рюкзаков — от 4 500 (Жаркаинский район) до 15 000 тенге (Кокшетау).

К слову, ежегодно субъекты бизнеса Акмолинской области, в том числе члены регионального совета, совета деловых женщин принимают активное участие в акции «Дорога в школу». Дети из многодетных, малообеспеченных семей обеспечиваются школьной формой, одеждой, обувью, канцелярскими принадлежнос­тями и т. д.

В текущем году в области 15 877 детей нуждаются в материальной поддержке, в том числе 1 261 первоклассник.

– На сегодня материальную помощь получили 12 123 ребенка, из них за счет бюджетных средств – 9 890, вне бюджета – 2 233 школьника. Общая сумма оказанной материальной помощи превысила 416 миллионов тенге. Акция «Дорога в школу» во всех районах и городах области продолжится до 30 сентября текущего года, – проинформировал руководитель областного управления образования Бейбит Жусупов.